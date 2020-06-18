12 ay geri ödemesiz 180 ay vade! 0.64 ve 0.74 faizle konut kredisi hesaplaması ve maliyet tablosu ve başvuru evrakları!

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için devreye alınacak olan dört yeni kredi paketine dair bilgiler merak ediliyor. Kamu bankaları tarafından verilecek kredinin azami tutarı 500 Bin TL olarak belirlendi. 1 Haziran 2020 itibariyle uygulamaya geçecek olan bu kampanyayla beraber, korona virüsünden dolayı etkilenen gayrimenkul sektörünün canlanması bekleniyor. Daha önce 0.79 faizli konut kredisi kampanyasında kredi vadesi 120 ay yani 10 yıl şeklinde belirlenmişti. Normalleşme paketiyle beraber kredi vadesi 180 ay yani 15 yıl olarak açıklandı. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Konut kredisi
Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında, düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacak. Bu "tarihi" imkandan daha geniş kesimlerin istifade edebilmesi için müşteri başına verilebilecek kredi miktarı sınırlandırılmış olup 3 büyük ilde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirler için ise en fazla 500 bin TL'ye kadar kredi kullandırılabilecek. Kredi kullanımında yüzde 10'dan başlayan, düşük öz kaynak/peşinat oranı uygulanacak.
Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.
12 ay geri ödeme yapılmayacak
Yapılan açıklamaya göre, çekilen konut kredileri için yapılacak geri ödemeler 12 aydan sonra başlayacak. Ödeme yapılmayan dönemlerin kredi tutarları, seçilen vadeye göre kalan aylara eşit olarak paylaştırılıp ödenecek. Örneğin 48 ay vadeli bir şekilde bir konut kredisi çekilmiş ise, 12 ay geri ödemesiz dönemden sonra çekilen kredi tutarı kalan 36 ayda eşit miktarda ödenebilecek.
0.64 Faizli Konut Kredisi Hesaplama
Aşağıdaki tablolarda farklı tutarda krediler için farklı vade seçenekleriyle beraber 0.64 faizli konut kredisi hesaplamalarını görebilirsiniz. Size uygun olmayan tutar ve vadelerini hesaplamak için sitemizin sağ tarafında bulunan "kredi hesaplama" bölümünden konut kredisi sekmesini kullanabilirsiniz. Eğer mobilden sitemize girmişseniz kredi hesaplama bölümü en alttadır.
0.64 Faizli Konut Kredisi Başvuru Şartları Nelerdir?
Kredi başvurusu yapacak bireyin minimum 18 yaşında olması gerekmektedir.
Kredi skorunun minimum orta derecede olması ve aktif olarak bankalarla alakalı adli bir dosyanın olmaması gerekmektedir.
Kredi tutarının %10'u kadar peşinat ödenmesi gerekmektedir.
Kredi çekilecek konutun sıfır olması gerekmektedir.
Nasıl başvuru yapılır ?
0.64 faizli konut kredisi veren kamu bankalarından herhangi birisinin (Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank) internet sitelerinden veya mobil şubelerinden ön başvuru yapabilirsiniz. Yapılacak değerlendirmeye göre gerekli olan belgeleri teslim etmek için banka şubelerine çağrılacaksınız.
Ön başvuru yapmadan aşağıda liste şeklinde verdiğimiz belgeleri hazırlayarak en yakın banka şubelerine gidip kredi başvurunuzu yapabilirsiniz.
Üzerinde TC Kimlik numarasının bulunduğu Belge ( Kimlik veya ehliyet)
Kredi çekecek kişinin aylık gelirini kanıtlayan belgeler ( E-devlet Sgk çıktısı, Kira gelirleri veya farklı yatırımlardan elde edilen gelirlerin kanıtları vs.)
Konut tapusu
Evli olma durumuna göre eş rızasını gösteren belge
Kredi aşamasında dolduracağınız diğer belgeler banka tarafından temin edilmektedir. Spk tarafından uzman olarak kabul edilen gayrimenkul ekspertizinin değerlendirmesi sonucu, almak istediğiniz konutun değerinin %90'ı kadar kredi çekebilirsiniz. Ekspertiz banka tarafından yetkilendirilmektedir. Ekspertiz değerlendirme ücreti ekstra olarak kredi tutarına yansıtılabilir.
2020 Tapu Harcı Ne Kadar, Tapu Harcını Kim Öder?
Tapu harcı bedeli, aksi taraflarca kararlaştırılmadıkça alıcı ve satıcıdan eşit olarak yani her birinden satış bedelinin %2'si oranında tahsil edilir.
Örneğin 200 bin liralık ev alındığında
200.000 TL / 1.000 = 200
200 x 20=4.000 TL
Alıcı tarafından 4 bin TL ve satıcı tarafından 4 bin TL olmak üzere toplam 8 bin TL tapu harcı ödenir.
Tapu Harcı İndirimi Ne Kadar?
05.05.2018 tarihinden geçerli olarak Bakanlar Kurulu kararınca binde 40 (yüzde 4) olarak alınan tapu harcını "kat irtifakı veya mülkiyetine sahip" konut ve iş yerlerinde binde 30'a (yüzde 3'e) indiren tapu harcı indirim kararı, 31.12.2019 tarihinde sona erdi. Yani 1 Ocak 2020'den sonra tapu alım satım işlemlerinde alıcı ve satıcı tapu harcı toplamı, binde 40 (yüzde 4) olarak uygulanacak.
Tapu Harcı Hangi Bankalara Ödenebilir?
Vakıf Katılım, Ziraat Katılım ve PTT hariç tüm bankların kredi kartı ile tapu harcını Gelir İdaresi'nin online işlemleri üzerinden ödeyebilirsiniz. Tapu harcı ödemesini banka şubesi üzerinden yapacaksanız ancak şu bankaların şubeleri üzerinden ödemeyi yapabilirsiniz:
Ziraat Bankası
Ziraat Katılım Bankası
Halk Bankası
Vakıflar Bankası
Vakıf Katılım Bankası
PTT
Emlak Katılım Bankası