12 ay geri ödemesiz 180 ay vade! 0.64 ve 0.74 faizle konut kredisi hesaplaması ve maliyet tablosu ve başvuru evrakları!

0.64 Faizli Konut Kredisi Başvuru Şartları Nelerdir?

Kredi başvurusu yapacak bireyin minimum 18 yaşında olması gerekmektedir.

Kredi skorunun minimum orta derecede olması ve aktif olarak bankalarla alakalı adli bir dosyanın olmaması gerekmektedir.

Kredi tutarının %10'u kadar peşinat ödenmesi gerekmektedir.

Kredi çekilecek konutun sıfır olması gerekmektedir.

Nasıl başvuru yapılır ?

0.64 faizli konut kredisi veren kamu bankalarından herhangi birisinin (Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank) internet sitelerinden veya mobil şubelerinden ön başvuru yapabilirsiniz. Yapılacak değerlendirmeye göre gerekli olan belgeleri teslim etmek için banka şubelerine çağrılacaksınız.

Ön başvuru yapmadan aşağıda liste şeklinde verdiğimiz belgeleri hazırlayarak en yakın banka şubelerine gidip kredi başvurunuzu yapabilirsiniz.

Üzerinde TC Kimlik numarasının bulunduğu Belge ( Kimlik veya ehliyet)

Kredi çekecek kişinin aylık gelirini kanıtlayan belgeler ( E-devlet Sgk çıktısı, Kira gelirleri veya farklı yatırımlardan elde edilen gelirlerin kanıtları vs.)

Konut tapusu

Evli olma durumuna göre eş rızasını gösteren belge

Kredi aşamasında dolduracağınız diğer belgeler banka tarafından temin edilmektedir. Spk tarafından uzman olarak kabul edilen gayrimenkul ekspertizinin değerlendirmesi sonucu, almak istediğiniz konutun değerinin %90'ı kadar kredi çekebilirsiniz. Ekspertiz banka tarafından yetkilendirilmektedir. Ekspertiz değerlendirme ücreti ekstra olarak kredi tutarına yansıtılabilir.

2020 Tapu Harcı Ne Kadar, Tapu Harcını Kim Öder?

Tapu harcı bedeli, aksi taraflarca kararlaştırılmadıkça alıcı ve satıcıdan eşit olarak yani her birinden satış bedelinin %2'si oranında tahsil edilir.

Örneğin 200 bin liralık ev alındığında

200.000 TL / 1.000 = 200

200 x 20=4.000 TL

Alıcı tarafından 4 bin TL ve satıcı tarafından 4 bin TL olmak üzere toplam 8 bin TL tapu harcı ödenir.