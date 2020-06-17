TOKİ Giresun kura sonuçları isim listesi! TOKİ Giresun Merkez Aksu kura çekiliş sonuçları sorgula! TOKİ'nin başlattığı 100 bin sosyal konut projesinde hak sahipleri belli oluyor. Ev sahibi olmak isteyen kişilerin başvurduğu kura çekilişleri sonucunda ev sahibi olup olmadığınızı öğrenebiliyor. 17 Haziran tarihinde de TOKİ Giresun kura çekilişi yapılıyor. TOKİ Giresun kura sonuçları isim listesine haberimizden bulaşabilirsiniz.

TOKİ GİRESUN KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

TOKİ Giresun kura sonuçları isim listesi henüz yayınlanmadı. Liste yayınlandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

TOKİ GİRESUN KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

yoSÖZLEŞME İMZALANMASI

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Temerküz Şubesinde (Daha sonra ilan edilecektir.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve kredi kullanım işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

Sözleşme imzalama aşamasında;

Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Proje bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,

Hane halkı gelirinin en fazla net 5.500 TL (İstanbul için 6.000 TL) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.

ÖDEMELER NASIL OLACAK?

Hak sahiplerine konutlar;

Satış fiyatının %10'u peşin (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar), kalan tutarın tamamı aylık % 0.49 oran ve 240 ay vade ile ödenecektir. (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından konut alıcılarına kredi kullandırılacaktır.)

Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

Projenin yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde, başvuru bedeli belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa sürede faizsiz bir şekilde iade edilecektir.