1999 TARİHİ VE ÖNCESİNDE SGK GİRİŞİ OLANLARIN AVANTAJLARI NELERDİR?

8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı olanlar, belirlenen şartlara uygun olmaları durumunda erken emeklilik hakkından yararlanırlar.

Emeklilik maaş oranları bu tarihten sonra sigorta girişi olanlara kıyasla daha yüksektir. Kişilerin ilk defa sigortalı oldukları tarihten itibaren erken emeklilik için gerekli olan prim (3600 gün) süresini tamamlamaları gerekir. Bu tarihten sonra sigorta başlangıcı olan kişiler için emeklilik yaşı değil; ödenmesi gerekli olan prim miktarı düşüktür. Bu tarihten önce sigortalandırılanlar için emeklilik konusunda yaş, hizmet süresi ve prim günü şartları artırılmıştır. Şartların artırılması emekliliğin zorlaşmasına neden olmuştur.

4B (BAĞ-KUR) sigortalılık koluna mensup olan vatandaşlar için emekli olmak, SSK (4A) sigortalılık koluna göre daha zordur. Ancak 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olan BAĞ-KUR'lular biraz daha avantajlı konumdadır. Bu kişiler için erken emeklilik 15 yıllık hizmet süresi 5400 prim günü ile mümkündür. 1999 sonrasındaki BAĞ-KUR'lular için 5400 prim günü şartı aynı bırakılırken; bunlar için yaş şartı kademeli olarak artırılmıştır.