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    • Ekonomi
    • 17.06.2020 10:08
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    • 17.06.2020 10:10
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    ler çakıldı 10 bankadan faiz indirimi açıklaması! (Halk-Vakıf-Ziraat-Garanti-TEB-ING-Yapı Kredi-İş Bankası-Akbank-QNB)

    Vatandaşları sevindiren haberler bankalar tarafından ardı ardına açıklandı. Bu bağlamda Kamu ve özel bankalar, Merkez Bankası'nın politika ini indirmesi ve korona sonrası devletin faiz indirimi çağrısına kulak verdi ve konut, çeyiz, taşıt ile ihtiyaç kredisinde faizleri düşürdü. Kamu bankalarını kredi destek paketi kapsamında faizleri düşürmesi sonrası harekete geçen özel bankalar, kredi faizlerinde indirim uygulamaya başladı. İşte en uygun konut , taşıt ve ihtiyaç kredisi son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

    Faizler çakıldı 10 bankadan faiz indirimi açıklaması! Halk-Vakıf-Ziraat-Garanti-TEB-ING-Yapı Kredi-İş Bankası-Akbank-QNB

    Ev alma hayali kuranlar ve bunu düşük faiz ile gerçekleştirmek isteyenler Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank konut kredisi başvurularının nasıl yapıldığını araştırıyor. Corona virüs ile mücadelede ekonomik anlamda vatandaşların yükünü azaltmak isteyen Ziraat, Halkbank, Vakıfbank konut kredisi ile düşük faiz oranlarıyla vatandaşları ev sahibi yapacak. Peki konut kredisi başvuru şartları nelerdir? Başvurular nereden ve nasıl yapılacak? Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında, düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacak. Bu bağlamda Kamu ve özel bankalar, Merkez Bankası 'nın politika faizini indirmesi ve korona sonrası devletin faiz indirimi çağrısına kulak verdi ve konut, çeyiz, taşıt ile ihtiyaç kredisinde faizleri düşürdü.

    Faizler çakıldı 10 bankadan faiz indirimi açıklaması! Halk-Vakıf-Ziraat-Garanti-TEB-ING-Yapı Kredi-İş Bankası-Akbank-QNB

    VAKIFBANK GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI:

    Sıfır konut kredisinde faiz oranı: 0.64
    İkinci el konut kredisinde faiz oranı: 0.74
    Sıfır araç kredisinde faiz oranı:0.49-0.69
    İkinci el araç kredisinde faiz oranı: 0.82
    Faizler çakıldı 10 bankadan faiz indirimi açıklaması! Halk-Vakıf-Ziraat-Garanti-TEB-ING-Yapı Kredi-İş Bankası-Akbank-QNB

    HALKBANK GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI:

    Sıfır konut kredisinde faiz oranı: 0.64
    İkinci el konut kredisinde faiz oranı: 0.74
    Sıfır araç kredinde faiz: 0.49-0.69
    İkinci el araç kredisinde faiz oranı: 0.82
    İhtiyaç kredisinde faiz oranı ise : 1.07
    Faizler çakıldı 10 bankadan faiz indirimi açıklaması! Halk-Vakıf-Ziraat-Garanti-TEB-ING-Yapı Kredi-İş Bankası-Akbank-QNB

    ZİRAAT BANKASI GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI:

    Sıfır konut kredisinde faiz oranı: 0.64
    İkinci el konut kredisinde faiz oranı: 0.74
    Sıfır araç kredisinde faiz oranı: 0.49-0.69
    İkinci el araç kredisinde faiz oranı: 0.82

    Ziraat ve Vakıf Katılım bankaları da kredi destek paketi kapsamında yukarıdaki faiz oranlarından kredi veriyor.
    Faizler çakıldı 10 bankadan faiz indirimi açıklaması! Halk-Vakıf-Ziraat-Garanti-TEB-ING-Yapı Kredi-İş Bankası-Akbank-QNB

    AKBANK GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI:

    Direkt kredi faiz oranı:: 1.45
    İhtiyaç kredisinde faiz oranı:: 1.45
    Taşıt kredisinde faiz oranı: 1.10
    Konut kredisinde faiz oranı: 0.92
    Faizler çakıldı 10 bankadan faiz indirimi açıklaması! Halk-Vakıf-Ziraat-Garanti-TEB-ING-Yapı Kredi-İş Bankası-Akbank-QNB

    ING BANK GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI:

    İhtiyaç kredisinde faiz oranı: 0,79
    Taşıt kredisinde faiz oranı:: 0,82
    Konut kredisinde faiz oranı: 0.89
    Faizler çakıldı 10 bankadan faiz indirimi açıklaması! Halk-Vakıf-Ziraat-Garanti-TEB-ING-Yapı Kredi-İş Bankası-Akbank-QNB

    İŞ BANKASI GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI:

    İhtiyaç kredisinde faiz oranı: 0.94
    Taşıt kredisinde faiz oranı: 0.87
    Ev kredisinde faiz oranı: 0.87
    Faizler çakıldı 10 bankadan faiz indirimi açıklaması! Halk-Vakıf-Ziraat-Garanti-TEB-ING-Yapı Kredi-İş Bankası-Akbank-QNB

    GARANTİ BBVA GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI:

    İhtiyaç kredisinde faiz oranı: 0.99
    Konut kredisinde faiz oranı: 0.91
    Taşıt kredisinde faiz oranı: 1.14
    Faizler çakıldı 10 bankadan faiz indirimi açıklaması! Halk-Vakıf-Ziraat-Garanti-TEB-ING-Yapı Kredi-İş Bankası-Akbank-QNB

    YAPI KREDİ GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI:

    İhtiyaç kredisinde faiz oranı: 1.59
    Konut kredisinde faiz oranı: 0.89
    Taşıt kredisinde faiz oranı: 0.94
    Faizler çakıldı 10 bankadan faiz indirimi açıklaması! Halk-Vakıf-Ziraat-Garanti-TEB-ING-Yapı Kredi-İş Bankası-Akbank-QNB

    TEB GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI:

    İhtiyaç kredisinde faiz oranı: 0.89
    Taşıt kredisinde faiz oranı: 0.9
    Konut kredisinde faiz oranı: 0.89
    Faizler çakıldı 10 bankadan faiz indirimi açıklaması! Halk-Vakıf-Ziraat-Garanti-TEB-ING-Yapı Kredi-İş Bankası-Akbank-QNB

    QNB FİNANSBANK GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI:

    İhtiyaç kredisinde faiz oranı: 0.79
    Konut kredisinde faiz oranı: 1.18
    Taşıt kredisinde faiz oranı: 1.45
    Faizler çakıldı 10 bankadan faiz indirimi açıklaması! Halk-Vakıf-Ziraat-Garanti-TEB-ING-Yapı Kredi-İş Bankası-Akbank-QNB

    SOSYAL HAYATI DESTEK PAKETİ

    Bireysel müşterilerin sosyal ihtiyaçlarının finansmanının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet sektörlerini desteklemek amacıyla yerli üretim yapan firmalar ile anlaşmalar yapılacak. Asgari 3 bin TL, azami 30 bin TL kredi tutarı ile 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade, aylık yüzde 0,55 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.

    Anlaşma yapılan firmalar, bankaların web sitesinde yayımlanacak.

    Bireysel müşterilerin, anlaşmalı firmalar dışındaki yerli üretim yapan firmalardan satın alacağı mobilya, kahverengi küçük ev aletleri, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet ihtiyaçlarının uygun şartlarda sağlanması amacıyla asgari 3 bin TL, azami 30 bin TL kredi tutarı fatura karşılığı 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade ile aylık yüzde 0,82 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.
    Sosyal hayatı destek kredi paketi kapsamında kullandırılan tüm krediler, satıcı adına bankalarda açılacak hesaba ödenecek. Sosyal hayatı destek kredisi paketi başvuruları, 5 Haziran'dan itibaren şubelere yapılabilecek.
    Haberler Ekonomi Faizler çakıldı 10 bankadan faiz indirimi açıklaması! (Halk-Vakıf-Ziraat-Garanti-TEB-ING-Yapı Kredi-İş Bankası-Akbank-QNB)
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