Faizler çakıldı 10 bankadan faiz indirimi açıklaması! Halk-Vakıf-Ziraat-Garanti-TEB-ING-Yapı Kredi-İş Bankası-Akbank-QNB

Ev alma hayali kuranlar ve bunu düşük faiz ile gerçekleştirmek isteyenler Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank konut kredisi başvurularının nasıl yapıldığını araştırıyor. Corona virüs ile mücadelede ekonomik anlamda vatandaşların yükünü azaltmak isteyen Ziraat, Halkbank, Vakıfbank konut kredisi ile düşük faiz oranlarıyla vatandaşları ev sahibi yapacak. Peki konut kredisi başvuru şartları nelerdir? Başvurular nereden ve nasıl yapılacak? Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında, düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacak. Bu bağlamda Kamu ve özel bankalar, Merkez Bankası 'nın politika faizini indirmesi ve korona sonrası devletin faiz indirimi çağrısına kulak verdi ve konut, çeyiz, taşıt ile ihtiyaç kredisinde faizleri düşürdü.