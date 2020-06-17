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    • Ekonomi
    • 17.06.2020 13:32
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    • 17.06.2020 13:32
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    En az 948 TL ikramiye verilecek! oranı belli oldu mu? (taşeron, 4/d kamu işçileri)

    oranı belli oldu mu? Sorusu en fazla merak edilenler arasına girmiş durumda. 4/D statüsünde çalışan kamu işçileri için 2020 Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin yaz aylarının sonlarına doğru başlaması bekleniyor. Koronavirüs nedeniyle Temmuz ayında yapılacak olan TİS görüşmeleri ertelenmişti. Bu toplantıların başlamasıyla birlikte yüz binlerce kamu işçisinin gözü kulağı burada olacak. Kamu kurumlarında ve bu kurumların alt birimlerinde çalışan taşeron işçilerin maaş beklentileri, uzun süredir aldıkları yüzde 4 oranının üzerinde olması. Ayrıca 696 sayılı ile genel idarelerde 4/D sürekli işçi kadrosuna geçen işçilerin ilave tediye miktarları da belli oldu. En düşük maaş alan işçiye 948 TL ilave tediye ödemesi yapılacak.

    En az 948 TL ikramiye verilecek! Taşeron işçi maaş zam oranı belli oldu mu? taşeron, 4/d kamu işçileri

    4/D statüsünde çalışan taşeron işçilerin maaşlarına yapılacak olan zam oranlarına ilişkin bazı rakamlar konuşulmaya başlandı. 4/D statüsüne kavuşan taşeron işçileri ilgilendiren 4 konuda önemli adımlar atılacak. İşçiler tarafından açılan davalar neticesinde yüzdelik fark konusunda emsal kararlar verildi. Kamu kurumlarında çalışan işçilere tediye (takvim.com.tr) ikramiyesi dışında yapılan ödemelerin tutarlarında zam bekleniyor. Öyle ki bu konuda 75 TL bayram ikramiyesi alan işçiler, 100 TL veya biraz daha üzerinde eğitim desteği alıyorlar. Bu iki ödeme konusunda da zam yapılması bekleniyor.
    En az 948 TL ikramiye verilecek! Taşeron işçi maaş zam oranı belli oldu mu? taşeron, 4/d kamu işçileri

    TAŞERON İŞÇİLERİN YAKLAŞIK MAAŞ ZAM ORANLARI

    Bu rakamlar ise şunlar;

    * Yüzde 15 Zam: 2020 yılı asgari ücret maaş zam oranı

    * Yüzde 17.5 Zam: Asgari ücret maaş zam oranı artı refah payı

    * Yüzde 12 Zam: 2020 enflasyon oranı beklentisi artı yüzde 4 refah payı
    En az 948 TL ikramiye verilecek! Taşeron işçi maaş zam oranı belli oldu mu? taşeron, 4/d kamu işçileri

    4/D'Lİ İÇİN İKRAMİYE VE EK ÖDEME DÜZENLEMESİ

    Kamu kurumlarında çalışan işçilere tediye
    (takvim.com.tr) ikramiyesi dışında yapılan ödemelerin tutarlarında zam bekleniyor. Öyle ki bu konuda 75 TL bayram ikramiyesi alan işçiler, 100 TL veya biraz daha üzerinde eğitim desteği alıyorlar. Bu iki ödeme konusunda da zam yapılması bekleniyor.
    En az 948 TL ikramiye verilecek! Taşeron işçi maaş zam oranı belli oldu mu? taşeron, 4/d kamu işçileri

    TAŞERON İÇİN KARAR ÇIKTI

    Yüzdelik dilim mağduru olan binlerce taşeron işçiyi ilgilendiren karar mahkeme tarafından verildi. Taşeron işçiler tarafından açılan yüzdelik dilim davasında işçiler haklı bulunup geçmişe dönük yüzdelik fark ödemesi yapılması kararı verilmişti.
    En az 948 TL ikramiye verilecek! Taşeron işçi maaş zam oranı belli oldu mu? taşeron, 4/d kamu işçileri

    MAAŞLAR YENİDEN BELİRLENECEK

    Emsal kararın tüm taşeronları kapsaması için hükümet olumlu karar verirse taşeron işçilerin maaşları yeniden hesaplanacak. Haziran ayında yapılacak görüşmelerin ikincisinde ise taşeron işçilere zam yapılıp yapılmayacağı masaya yatırılacak. Yüzde 4 zam alan taşeronlar hükümet ile yapılan görüşmelerde bu oranın yükseltilmesini talep edecek.
    En az 948 TL ikramiye verilecek! Taşeron işçi maaş zam oranı belli oldu mu? taşeron, 4/d kamu işçileri

    İLAVE TEDİYE ALAMAYAN İŞÇİLER TEPKİLİ

    Kadroya geçen ancak belediye şirketleri bünyesinde çalıştıkları için ilave tediye ödemesi alamayan işçiler bu haftan faydalanmak istiyor.
    En az 948 TL ikramiye verilecek! Taşeron işçi maaş zam oranı belli oldu mu? taşeron, 4/d kamu işçileri

    TEDİYE NE KADAR?

    2020 yılı ilave tediye ödemeleri şu şekilde:

    2.943 TL 913 TL (Asgari ücret)

    3.060 TL 940 TL (Asgari ücret + Yüzde 4 TİS zammı)

    3.500 TL 1.084 TL

    4.000 TL 1.239 TL

    4.500 TL 1.394 TL

    5.000 TL 1.548 TL
    En az 948 TL ikramiye verilecek! Taşeron işçi maaş zam oranı belli oldu mu? taşeron, 4/d kamu işçileri

    İLAVE TEDİYE NEDİR?

    Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir. İkramiye yeraltında çalışan işçiler için ek olarak bir ikramiye daha eklenir. Bakanlar kurulu kararı ile senede 4 adet olmak üzere bir ilave tediye eklenebilir. Yılda 13 er günlük olmak üzere 4 parça şeklinde ödenir toplamda 52 gün üzerinden ikramiye gerçekleşir, bu sayı yeraltı işçileri için 1 adet ilave tediye eklenir.
    En az 948 TL ikramiye verilecek! Taşeron işçi maaş zam oranı belli oldu mu? taşeron, 4/d kamu işçileri

    YÜZDELİK DİLİM DÜZENLEMESİ

    Taşeron işçilerin maaş zammı konusunda yapılması beklenen en önemli düzenleme yüzdelik dilim ile ek zam. Yüzdelik dilim konusunda açılan davalar ve bu davalardan sonra işçiler lehine alınan kararlar bulunuyor. Bu kararların ardından bir işçi sendikası tüm çalışanları adına dava açmayı hazırlandığını duyurdu. Tüm taşeron işçiler bu konuda herhangi bir dava sürecine girilmeden Çalışma Bakanlığı'nın bu konuda adım atmasını bekliyorlar.
    En az 948 TL ikramiye verilecek! Taşeron işçi maaş zam oranı belli oldu mu? taşeron, 4/d kamu işçileri

    TAŞERON İŞÇİLERE TAYİN HAKKI

    2020 yılı içerisinde yapılacak olan görüşmelere katılacak olan işçi sendikası mali konuların yanında sosyal haklar konusunda işçilerin talebini iletecek. Bu noktada ele alınması beklenen tayin hakkı da görüşmelerde yer alacak.

    En az 948 TL ikramiye verilecek! Taşeron işçi maaş zam oranı belli oldu mu? taşeron, 4/d kamu işçileri

    KHK ile kadroya alınan taşeron işçilerin mali ve sosyal hakları o dönem yayımlanan bir genelge ile belirlenmiş ve uygulamaya konmuştu. Bu alanda 2020 yılı görüşmeleri ilk defa taleplerin iletileceği görüşme olacak.
    Haberler Ekonomi En az 948 TL ikramiye verilecek! Taşeron işçi maaş zam oranı belli oldu mu? (taşeron, 4/d kamu işçileri)
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