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    • Ekonomi
    • 17.06.2020 Gazete
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    Borcu ödenmeyen telefona kara liste

    BİLGİ Teknolojileri ve İletişim Kurumu, yurt dışından getirilen telefonların kaydını öngören düzenlemenin kapsamını genişletiyor. Taslağa göre; ses haberleşmesi olmayan ancak e-SIM üzerinden haberleşme sağlayabilen tüm ev eşyaları ve cihazların kaydı zorunlu olacak.

    Borcu ödenmeyen telefona kara liste
    BİLGİ Teknolojileri ve İletişim Kurumu, yurt dışından getirilen telefonların kaydını öngören düzenlemenin kapsamını genişletiyor. Taslağa göre; ses haberleşmesi olmayan ancak e-SIM üzerinden haberleşme sağlayabilen tüm ev eşyaları ve cihazların kaydı zorunlu olacak. Giyilebilir teknolojilerden ev eşyalarına kadar SIM kartla çalışan IoT cihazlar kayıt altına alınacak. Taahhütlü kampanyalarla satılan telefonlar, borcu ödenmezse kara listeye alınacak ve haberleşme hizmeti verilmeyecek. 7 yıldır kullanılmayan cihazlara ait IMEI'ler de kara listeye girecek. Bu numaralar kaçak telefonlarda kullanılamayacak.


    BARIŞ ŞİMŞEK
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