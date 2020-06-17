50 KPSS puanı ve KPSS şartsız binlerce memur personel alımı başvuru şartları nedir? 17 Haziran güncel kamu ilanları

17 Haziran güncel kamu ilanları: Kamuda kadrolu veya sözleşmeli devlet memuru olmak için genel şartlar yer almaktadır. Bu şartlar da 657 DMK 48'nci maddede açık bir şekilde ifade edilmiştir. Sözleşmeli ve kadrolu memur alımları birçok kamu kurum ve kuruluşuna yapılmaya devam ediyor. Alımların minimum seviyede olması atanmak için şartları zorluyor! Kamuya memur olarak atanmak için genel ve özel şartların detayları yazının devamında! KPSS şartsız 50 KPSS puanı ile binlerce memur personel alımı için tüm detayları paylaşıyoruz.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
27 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
SAĞLIK BAKANLIĞI
250 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
YALOVA İL ÖZEL İDARESİ
3 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ANTALYA FALEZ ÇEVRE YÖN. TIC. A.Ş. 44 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
ERBAA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TOKAT HOROZ TEPESI İNŞ. TAAH.ŞTI. 1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
ALTINORDU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ORDU ORBEL A.Ş. 3 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş.
35 UZMAN ALACAK
BÜYÜKKABACA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ISPARTA SENİRKENT 3 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İZDOĞA 6 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
AMASRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
BARTIN AMATRIS GIDA TUR. İNŞ.ŞTI. 23 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KOCAELI BEKAŞ BILIŞIM TIC. A.Ş. 4 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
SARIYAHŞİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
AKSARAY/ SARIYAHŞİ 1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
UZUNKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
GÖMEÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
KARAKEÇİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
3 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
ÜNLÜPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
GÖLBAŞI (ADIYAMAN) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
10 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
VARTO BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)
23 PERSONEL ALACAK
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK TEKNİKERİ İPTAL İLANI
SAĞLIK BAKANLIĞI
3000 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
1 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
21 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
3 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
15 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
ÖĞRETMEN VE ÇOCUK GELİŞİMCİSİ
ÇARDAK (ÇANAKKALE) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
6 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
BAYRAMİÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
95 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
18 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
HALKAPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
( KİPTAŞ ) 2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
31 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
145 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
18 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)
MAM 6 PERSONEL ALACAK
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
14 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
5 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIM İPTALİ
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İPTALİ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
2 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
ÜZÜMÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
12 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
245 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
AYBASTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
TOPRAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
BAYRAMİÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
60 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
BAFRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
BAFRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
DELİCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
KIYIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
BOĞAZKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
3 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
DİREKLİ MAĞARASI KAZI BAŞKANLIĞI12 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
18 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
132 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
162 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
40 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
8 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
35 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
352 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
ÜZÜMÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
93 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
ECEABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
EREĞLİ (ZONGULDAK) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
8 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
İNECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
KADIKÖY (YALOVA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
8 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
GÖMÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
10 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ SPORCULARDAN BEDEN EĞİTİMİ ALANINDA SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALACAK
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
200 ENGELLİ ÖĞRETMEN ALACAK
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
390 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
557 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
82 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
AZATLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 MEMUR ALACAK
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
70 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
21 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
DÜZELTME İLANI YAYINLANDI
BEKİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
8 MEMUR ALACAK
AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
25 İTFAİYE ERİ ALACAK
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
3 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İPTAL EDİLMİŞTİR.
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
8 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
8 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
AKÇAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
3 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
16 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
79 PERSONEL ALACAK
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
56 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
7 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
184 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
GÜNCEL PERSONEL ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Türk Vatandaşı olmak, 657 DMK'nın "Memuriyete girişte yaş" maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
657 DMK'nın "Sınıflandırmada öğrenim unsuru" maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
Kamu haklarından mahrum bulunmamak gerekiyor.
Memuriyete Girişte Yaş Şartı!
Genel olarak 18 yaşını tamamlayanlar Devlet memuru olabilirler. Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler
Sınıflandırmada Öğrenim Unsuru!
Genel olarak ortaokulu bitirenler memur olabilirler. Ortaokul mezunlarından istekli bulunmadığı takdirde ilkokulu bitirenlerin de alınması caizdir. Bir sınıfta belli görevlere atanabilmek veya bu görevlerde belli derecelere yükselebilmek için, kuruluş kanunları veya bu kanun ve kuruluş kanunlarına dayanılarak çıkarılacak yönetmelikler ile işin gereğine göre daha yüksek öğrenim dereceleri veya muayyen fakülte, okul veya öğrenim dallarını veya meslek içi veya meslekle ilgili eğitim programlarını bitirmiş olmak veya yabancı dil bilmek gibi şartlar konulabilir
Memur Alımları Cezai Hükümler!
Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
Memur Alımları Askerlik Şartı!
Askerlik durumu itibariyle;
Askerlikle ilgisi bulunmamak,
Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak gerekiyor.
Engelli Memur Alımı İstisnası!
657 DMK'da yer alan Engelli personel çalıştırma yükümlülüğü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak gerekiyor.
Memur Alımları Güvenlik Soruşturması Şartı!
Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak da 2017 itibarıyla kamuda istihdam edilmek için aranan en önemli şartlar arasında yer alıyor. Atamaya hak kazanabilmek için bu soruşturmaların olumlu sonuçlanması en son aşamada şarttır.