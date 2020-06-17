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    • 17.06.2020 17:02
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    50 puanı ve KPSS şartsız binlerce başvuru şartları nedir? güncel kamu ilanları

    güncel kamu ilanları: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kamu İlan sayfası üzerinden çok sayıda personel, memur ve işçi alımı yayımlandı. Bu anlamda en az ilkokul mezunu şartı aranan ilanların detayları sayfamızda yer alıyor. Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, , Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında veya Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde çalışan memurlar hakkındaki 657 Devlet Memurları Kanunu kapsamında kamu personeli olmak için genel ve özel şartlar yer almaktadır. İşte şartsız 50 KPSS puanı ile binlerce başvuru şartları detayları

    50 KPSS puanı ve KPSS şartsız binlerce memur personel alımı başvuru şartları nedir? 17 Haziran güncel kamu ilanları

    17 Haziran güncel kamu ilanları: Kamuda kadrolu veya sözleşmeli devlet memuru olmak için genel şartlar yer almaktadır. Bu şartlar da 657 DMK 48'nci maddede açık bir şekilde ifade edilmiştir. Sözleşmeli ve kadrolu memur alımları birçok kamu kurum ve kuruluşuna yapılmaya devam ediyor. Alımların minimum seviyede olması atanmak için şartları zorluyor! Kamuya memur olarak atanmak için genel ve özel şartların detayları yazının devamında! KPSS şartsız 50 KPSS puanı ile binlerce memur personel alımı için tüm detayları paylaşıyoruz.
    50 KPSS puanı ve KPSS şartsız binlerce memur personel alımı başvuru şartları nedir? 17 Haziran güncel kamu ilanları

    SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

    27 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    SAĞLIK BAKANLIĞI

    250 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    YALOVA İL ÖZEL İDARESİ

    3 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    ANTALYA FALEZ ÇEVRE YÖN. TIC. A.Ş. 44 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    ERBAA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    TOKAT HOROZ TEPESI İNŞ. TAAH.ŞTI. 1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
    50 KPSS puanı ve KPSS şartsız binlerce memur personel alımı başvuru şartları nedir? 17 Haziran güncel kamu ilanları

    ALTINORDU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    ORDU ORBEL A.Ş. 3 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş.

    35 UZMAN ALACAK

    BÜYÜKKABACA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    ISPARTA SENİRKENT 3 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    İZDOĞA 6 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
    50 KPSS puanı ve KPSS şartsız binlerce memur personel alımı başvuru şartları nedir? 17 Haziran güncel kamu ilanları

    AMASRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    BARTIN AMATRIS GIDA TUR. İNŞ.ŞTI. 23 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    KOCAELI BEKAŞ BILIŞIM TIC. A.Ş. 4 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    SARIYAHŞİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    AKSARAY/ SARIYAHŞİ 1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    UZUNKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
    50 KPSS puanı ve KPSS şartsız binlerce memur personel alımı başvuru şartları nedir? 17 Haziran güncel kamu ilanları

    GÖMEÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    KARAKEÇİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    3 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    ÜNLÜPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    GÖLBAŞI (ADIYAMAN) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    10 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    VARTO BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
    50 KPSS puanı ve KPSS şartsız binlerce memur personel alımı başvuru şartları nedir? 17 Haziran güncel kamu ilanları

    TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)

    23 PERSONEL ALACAK

    HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

    SAĞLIK TEKNİKERİ İPTAL İLANI

    SAĞLIK BAKANLIĞI

    3000 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

    YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

    1 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
    50 KPSS puanı ve KPSS şartsız binlerce memur personel alımı başvuru şartları nedir? 17 Haziran güncel kamu ilanları

    AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

    21 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    3 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK

    KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

    15 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

    ÖĞRETMEN VE ÇOCUK GELİŞİMCİSİ
    50 KPSS puanı ve KPSS şartsız binlerce memur personel alımı başvuru şartları nedir? 17 Haziran güncel kamu ilanları

    ÇARDAK (ÇANAKKALE) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    6 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    BAYRAMİÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    95 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

    18 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    HALKAPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    ( KİPTAŞ ) 2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

    31 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

    145 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
    50 KPSS puanı ve KPSS şartsız binlerce memur personel alımı başvuru şartları nedir? 17 Haziran güncel kamu ilanları

    GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

    18 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)

    MAM 6 PERSONEL ALACAK

    KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

    14 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

    5 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

    SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIM İPTALİ

    SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

    SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İPTALİ

    AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

    2 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    ÜZÜMÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    2 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

    12 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
    50 KPSS puanı ve KPSS şartsız binlerce memur personel alımı başvuru şartları nedir? 17 Haziran güncel kamu ilanları

    AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

    245 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

    AYBASTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    2 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    TOPRAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    2 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    BAYRAMİÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    60 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    BAFRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    BAFRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    2 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    DELİCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    KIYIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    2 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    BOĞAZKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    3 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
    50 KPSS puanı ve KPSS şartsız binlerce memur personel alımı başvuru şartları nedir? 17 Haziran güncel kamu ilanları

    KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

    DİREKLİ MAĞARASI KAZI BAŞKANLIĞI12 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

    18 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

    132 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    GAZİ ÜNİVERSİTESİ

    162 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

    KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

    40 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

    8 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

    35 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

    352 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

    DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

    1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

    ÜZÜMÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

    93 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

    ECEABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    EREĞLİ (ZONGULDAK) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    8 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    İNECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    KADIKÖY (YALOVA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    8 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    GÖMÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    2 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
    50 KPSS puanı ve KPSS şartsız binlerce memur personel alımı başvuru şartları nedir? 17 Haziran güncel kamu ilanları

    OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    10 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

    MİLLİ SPORCULARDAN BEDEN EĞİTİMİ ALANINDA SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALACAK

    MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

    200 ENGELLİ ÖĞRETMEN ALACAK

    ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    390 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK


    ANKARA ÜNİVERSİTESİ

    557 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

    KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

    82 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

    AZATLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 MEMUR ALACAK


    MERSİN ÜNİVERSİTESİ

    70 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

    21 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    DÜZELTME İLANI YAYINLANDI

    BEKİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    8 MEMUR ALACAK

    AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    25 İTFAİYE ERİ ALACAK

    İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

    3 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İPTAL EDİLMİŞTİR.

    EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

    BARTIN ÜNİVERSİTESİ

    8 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    FIRAT ÜNİVERSİTESİ

    8 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    AKÇAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    3 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

    16 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    79 PERSONEL ALACAK

    ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

    56 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

    7 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

    184 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
    50 KPSS puanı ve KPSS şartsız binlerce memur personel alımı başvuru şartları nedir? 17 Haziran güncel kamu ilanları

    GÜNCEL PERSONEL ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    Memur Alımları için Genel Şartlar

    Türk Vatandaşı olmak, 657 DMK'nın "Memuriyete girişte yaş" maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
    657 DMK'nın "Sınıflandırmada öğrenim unsuru" maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
    Kamu haklarından mahrum bulunmamak gerekiyor.

    Memuriyete Girişte Yaş Şartı!

    Genel olarak 18 yaşını tamamlayanlar Devlet memuru olabilirler. Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler
    50 KPSS puanı ve KPSS şartsız binlerce memur personel alımı başvuru şartları nedir? 17 Haziran güncel kamu ilanları

    Sınıflandırmada Öğrenim Unsuru!

    Genel olarak ortaokulu bitirenler memur olabilirler. Ortaokul mezunlarından istekli bulunmadığı takdirde ilkokulu bitirenlerin de alınması caizdir. Bir sınıfta belli görevlere atanabilmek veya bu görevlerde belli derecelere yükselebilmek için, kuruluş kanunları veya bu kanun ve kuruluş kanunlarına dayanılarak çıkarılacak yönetmelikler ile işin gereğine göre daha yüksek öğrenim dereceleri veya muayyen fakülte, okul veya öğrenim dallarını veya meslek içi veya meslekle ilgili eğitim programlarını bitirmiş olmak veya yabancı dil bilmek gibi şartlar konulabilir

    Memur Alımları Cezai Hükümler!

    Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

    Memur Alımları Askerlik Şartı!

    Askerlik durumu itibariyle;

    Askerlikle ilgisi bulunmamak,
    Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
    Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak gerekiyor.
    Engelli Memur Alımı İstisnası!
    657 DMK'da yer alan Engelli personel çalıştırma yükümlülüğü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak gerekiyor.

    Memur Alımları Güvenlik Soruşturması Şartı!

    Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak da 2017 itibarıyla kamuda istihdam edilmek için aranan en önemli şartlar arasında yer alıyor. Atamaya hak kazanabilmek için bu soruşturmaların olumlu sonuçlanması en son aşamada şarttır.
    Haberler Ekonomi 50 KPSS puanı ve KPSS şartsız binlerce memur personel alımı başvuru şartları nedir? 17 Haziran güncel kamu ilanları
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