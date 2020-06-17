50 KPSS puanı ve KPSS şartsız binlerce memur personel alımı başvuru şartları nedir? 17 Haziran güncel kamu ilanları

Sınıflandırmada Öğrenim Unsuru!

Genel olarak ortaokulu bitirenler memur olabilirler. Ortaokul mezunlarından istekli bulunmadığı takdirde ilkokulu bitirenlerin de alınması caizdir. Bir sınıfta belli görevlere atanabilmek veya bu görevlerde belli derecelere yükselebilmek için, kuruluş kanunları veya bu kanun ve kuruluş kanunlarına dayanılarak çıkarılacak yönetmelikler ile işin gereğine göre daha yüksek öğrenim dereceleri veya muayyen fakülte, okul veya öğrenim dallarını veya meslek içi veya meslekle ilgili eğitim programlarını bitirmiş olmak veya yabancı dil bilmek gibi şartlar konulabilir

Memur Alımları Cezai Hükümler!

Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Memur Alımları Askerlik Şartı!

Askerlik durumu itibariyle;

Askerlikle ilgisi bulunmamak,

Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak gerekiyor.

Engelli Memur Alımı İstisnası!

657 DMK'da yer alan Engelli personel çalıştırma yükümlülüğü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak gerekiyor.

Memur Alımları Güvenlik Soruşturması Şartı!

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak da 2017 itibarıyla kamuda istihdam edilmek için aranan en önemli şartlar arasında yer alıyor. Atamaya hak kazanabilmek için bu soruşturmaların olumlu sonuçlanması en son aşamada şarttır.