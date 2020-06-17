2020 TİS 4/D kamu taşeron belediye işçilerine il içi ve il dışı tayin hakkı! 4/D'liye tayin hakkı nasıl verilecek?

Kamu kurumlarında çalışan taşeron işçilerin il içi, il dışı, iller arası tayin hakkı konusu 2020 TİS görüşmelerinde üzerinde durulacak konulardan birisi olacak. Peki bu alanda Çalışma Bakanlığı nasıl bir karar verecek? Çalışma Bakanlığı'nın işçi sendikası ile yapacağı toplu iş sözleşmesi kapsamında ele alacağı tayin hakkında muhtemel çözüm önerileri neler? Taşeron işçilerin mali ve sosyal haklarını belirleyen :Çalışma Bakanlığı, taşeron işçiler ile ilgili sorunları 2019 yılı Ağustos ayında gerçekleştirilen TİS görüşmelerinde ele almamıştı. Bu kapsamda görüşmeler 2020 yılı yaz ayının sonuna kalmıştı. Bu sürece kadar bakanlığın oluşacak talebe göre bir adım atması bekleniyor. Ancak henüz bu konuya dair bir açıklama gelmedi.
TAŞERON İŞÇİLERİN 2020 YILI TAYİN HAKKI
Kamu ve belediye taşeron işçilerinin merakla beklediği tayin hakkı konusunda bazı çözüm önerileri konuşulmaya başlandı. Bu alanda işçilere kendi durumlarına göre bazı haklar olabileceğinin ifade edildiği değerlendirmelerde konuşulan çözüm önerileri arasında şu maddeler bulunuyor.
* Kamu ve belediyelerde çalışan tüm taşeron işçilere koşulsuz şartsız tayin hakkı verilmesi.
* Eşi kamuda çalışanların aile birliği sağlanması adında tayin hakkı verilmesi.
* Yalnızca kurum içi veya il içi tayin hakkı verilmesi konusunda adımlar atılabileceği ifade ediliyor.
Ancak bu çözüm önerilerine ilişkin henüz resmi bir bilgi bulunmuyor. Bu öneriler yalnızca değerlendirme olup esas sonuçlar 2020 yılı Toplu İş sözleşmesi kapsamında ele alınacak. 2020 Toplu İş Sözleşmesi ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türk İş Sendikası tarafından yapılacak toplantılar kapsamında gerçekleştirilecek.
Bu toplantıların yaz aylarında yapılması bekleniyordu ancak Resmi Gazete'de yayımlanan karar kapsamında toplu iş sözleşmelerinin yapılması 3 aylık süre ile ertelendi.
ÇALIŞMA BAKANLIĞI'NIN ÇALIŞMASI VAR MI?
2020 yılında taşeron işçilerin çok sayıda alanda sahip olduğu ve olmadığı haklar ele alınacak. Konuşulacak konuların başında maaş zammı konusu bulunuyor. Çok uzun süredir maaşlarına sadece her 6 ayda bir yüzde 4 zam alan taşeron işçiler Haziran ayında alınacak kararlar ile iyileştirme bekliyorlar.
Maaş zammının yanında ikramiyeler konusununda görüşülmesi beklenirken özellikle bayram ikramiyeleri ile eğitim ödemeleri gibi desteklerin artırılması gündeme getirilecek.
Bu konu başlıklarının dışında ise önemli düzenleme başlıklarından olması beklenen tayin hakkı bulunuyor. Zira halen tayin konusunda bir çalışma ve düzenleme bulunmamakta. Ancak işçilerin bu konuyu gündemde tutrması ve belirli bir süre kapsamında da olsa tayin hakkı konusunda düzenleme yapılmasını talep edecekleri öngörülüyor.
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan taşeron işçiler bilindiği üzere 4/D statüsünde çalışıyorlar. Bu statüde çalışan personellerin ise tayin hakları bulunmuyor. KHK ile kadroya alınan ve daha sonra Çalışma Bakanlığı tarafından mali, sosyal hakları açıklanan taşeron işçiler için bu konuda bir düzenleme yapılması talebi bulunuyor.
Çok sayıda taşeron işçi çalışmakta oldukları kurumda çeşitli nedenlerden dolayı başka kurumlara, ilçelere, şehirlere tayin olmak istiyorlar.