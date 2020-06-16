Ortaöğretim, önlisans ve lisans kontenjan dağılımı! 2020/8 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve kadrolar

ÖSYM, Sağlık Bakanlığınca İstanbul'daki sağlık tesislerinde istihdam edilmek üzere 3 bin sözleşmeli sağlık personeli ataması için aday tercih işlemlerini başlattı. ÖSYM'nin internet sitesinden, Sağlık Bakanlığı KPSS-2020/8 Tercih Kılavuzu yayımlandı. Buna göre, Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak. Adaylar, tercihlerini bugünden itibaren 22 Haziran'a kadar yapabilecek. Tercih işlemleri, 22 Haziran 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecek. Tercih işlemleri, KPSS-2020/8 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapılacak.
ÖSYM resmi duyurusunda şu ifadeler görüldü:
Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, Sağlık Bakanlığı KPSS-2020/8 Tercih Kılavuzuna saat 14.30'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.
Adaylar tercihlerini, 16 - 22 Haziran 2020 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 22 Haziran 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2020/8 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada,
"İstanbul'daki sağlık tesislerimizde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 3 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz.
Alımlar, 2 bin 302'si hemşire ve 606'sı sağlık teknikeri olmak üzere ebe, psikolog, diyetisyen, fizyoterapist ve sosyal çalışmacı unvanlarında olacak.
Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayımlandıktan sonra adaylar tercihlerini 16 Haziran – 22 Haziran 2020 tarihleri arasında yapabilecek.
Sözleşmeli sağlık personeli alımı duyurusu için Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet sitelerini takip ediniz.
Ayrıca, 108'i temizlik hizmetleri, 113'ü bakım ve onarım hizmetleri ve 29'u koruma ve güvenlik hizmetlerinde görev yapmak üzere 250 sürekli işçi alıyoruz.
İşçi alım duyurusu için Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve İŞKUR internet sitelerini takip ediniz.
Yeni atamaların, salgınla daha etkili mücadele etmemize ve vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Hayırlı olsun" denildi.