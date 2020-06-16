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    • Ekonomi
    • 16.06.2020 16:36
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    • 16.06.2020 16:38
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    Haziran ayı oranına göre ? Temmuz 2020 mı ne kadar olacak?

    Haziran ayı rakamları açıklandı mı? Memur ve emekli maaşlarını doğrudan etkileyecek enflasyon oranları pek çok emekli tarafından dikkatle takip ediliyor. Peki, emekli maaşlarına ne kadar yapılacak?Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği Temmuz ayı enflasyon farkı zammı için geriye bir tek Haziran 2020 TEFE TÜFE rakamları kaldı. Hem memur emeklileri hem de görevdeki memurlar Ocak ayından geçerli olmak üzere geçen yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranından kaynaklı verilen enflasyon farkıyla ne kadar zam alacaklarını merak ediyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

    Haziran ayı enflasyon oranına göre memur maaşları ne olacak? Temmuz 2020 zammı ne kadar olacak?

    TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının ardından memur ile emekli maaş zammı oranları ile ilgili son durum araştırılmaya başlandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, bu yılın 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. Memur emeklilerinin de zam oranları belli olacak. Peki, Emekli maaşı zam oranı belli oldu mu? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
    Haziran ayı enflasyon oranına göre memur maaşları ne olacak? Temmuz 2020 zammı ne kadar olacak?

    TÜİK HAZİRAN 2020 ENFLASYON RAKAMLARI VE TEMMUZ AYI RESMİ KİRA ARTIŞI ZAM ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından enflasyon rakamları 3 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak.

    3 Temmuz Cuma günü saat 10:00'u gösterdiği anda merak edilen rakamlar açıklanacak olup sitemizde resmi açıklama geldiği anda yayımlanacaktır.

    Haziran ayı enflasyon oranına göre memur maaşları ne olacak? Temmuz 2020 zammı ne kadar olacak?

    MEMURLAR İÇİN ENFLASYON ZAMMI OLUŞTU!

    2020 yılının ilk 4 ayının enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon Ocak ayında yüzde 1,35, Şubat ayında yüzde 0,35, Mart ayında yüzde 0,57, Nisan ayında yüzde 0,85, Mayıs ayında ise yüzde 1,36 arttı. 5 aylık enflasyon yüzde 4,56 oldu. Memurlar, 2019'un ilk 6 ayında yüzde 1,01, ikinci altı ayında da yüzde 1,49enflasyon farkı almıştı.
    Haziran ayı enflasyon oranına göre memur maaşları ne olacak? Temmuz 2020 zammı ne kadar olacak?

    MEMURLAR İÇİN ENFLASYON ZAMMI OLUŞTU

    2020 yılı için açıklanan ilk 5 ayın rakamlarına göre enflasyon yüzde 4,56 artmış durumda. Memurlar 2020'nin ilk altı ayı için yüzde 4 zam aldı. 2. altı ayı için de yüzde 4 zam alacak. Memurlar için yüzde 0,56 enflasyon farkı oluşmuş durumda. Haziran enflasyonu ile beraber memurların alacağı enflasyon farkı netleşmiş olacak.
    Haziran ayı enflasyon oranına göre memur maaşları ne olacak? Temmuz 2020 zammı ne kadar olacak?

    ZAM İÇİN HAZİRAN ENFLASYONU BEKLENİYOR

    Temmuz 2020 maaş zammı için Haziran ayı enflasyon rakamları bekleniyor. 3 Haziran ve 3 Temmuz günlerinde memur ve emekliler için enflasyon rakamları açıklandı. TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,36, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,57, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,10 artış gerçekleşti.
    Haziran ayı enflasyon oranına göre memur maaşları ne olacak? Temmuz 2020 zammı ne kadar olacak?

    TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE YÜZDE 4 ZAM ALINMIŞTI

    2020 yılının ilk altı ayı için yüzde 4 zam, ikinci altı ayında yüzde 4 zam alacak. Bu orana enflasyon farklı eklenirse maaşlar ne olacak?
    Haziran ayı enflasyon oranına göre memur maaşları ne olacak? Temmuz 2020 zammı ne kadar olacak?

    MART AYINDA TÜFE

    Mart 2020 "Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %11,86, aylık %0,57 arttı" oldu.

    NİSAN AYINDA TÜFE

    Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %10,94, aylık %0,85 arttı.

    MAYIS AYI TÜFE

    TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,36, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,57, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,10 artış gerçekleşti.
    Haziran ayı enflasyon oranına göre memur maaşları ne olacak? Temmuz 2020 zammı ne kadar olacak?

    3 AYLIK ENFLASYON TOPLAMI NE OLDU?

    3 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) toplamda 2,27 oldu.

    Nisan, Mayıs ve Haziran aylarının TÜFE 'sinin açıklanması sonrası toplam TÜFE yüzde 4 'ü aşması durumunda memur maaşına zam olacak.
    Haziran ayı enflasyon oranına göre memur maaşları ne olacak? Temmuz 2020 zammı ne kadar olacak?

    MEMUR ENFLASYON FARKI NASIL HESAPLANIR?

    Memurların enflasyon farkına dair 6 ayda bir maaşlarına yapılan zam oranının hesaplanmasında kafa karışıklığına istinaden "memur enflasyon farkı zammı oranı nasıl hesaplanır" şeklinde sorulara cevap verebilmek için hesaplamanın nasıl yapıldığını açıklamak istedik.

    Enflasyon oranları Tüketici Fiyat Endeksleri (TÜFE) her ayın başında TÜİK tarafından açıklanmaktadır. Açıklanan bültenin en altında "Tablo-3: Tüketici Fiyat Endeksi ve değişim oranı (%) (2003=100)" şeklinde excel formatında tablo paylaşılmaktadır.
    Haberler Ekonomi Haziran ayı enflasyon oranına göre memur maaşları ne olacak? Temmuz 2020 zammı ne kadar olacak?
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