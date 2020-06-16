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    • Ekonomi
    • 16.06.2020 Gazete
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    ye 1225 lira | 2020 ikramiyeleri ne zaman yatacak?

    Başta ler olmak üzere yaklaşık 13 milyon kişinin gözü ikramiyesinde. Ödeme en geç 27-30 Temmuz’da beklenirken, ikramiyeyi 1.118 ya da 1.225 lira yapacak zam talepleri de var. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

    Emekliye 1225 lira | 2020 Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak?

    Emekliler, bir yandan Temmuz zammını merak ederken, bir yandan da gözünü Kurban Bayramı ikramiyesine çevirdi. Hem ikramiyenin ödenme tarihi hem de tutarında artış olup olmayacağı merakla bekleniyor.
    Emekliye 1225 lira | 2020 Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak?

    Mayıs'taki Ramazan Bayramı'nın ikramiyesi, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında erkene çekilerek Nisan'da verilmişti. Kurban Bayramı ise 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk geliyor.

    Emekliye 1225 lira | 2020 Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak?

    Bu doğrultuda emekliler, ödeme planında bir değişiklik yapılmazsa 27-30 Temmuz tarihleri arasında bu yılın ikinci bayram ikramiyesini alacak. Emeklilere biner lira, dul ve yetimlere hisseleri oranında ödeme yapılacak.
    Emekliye 1225 lira | 2020 Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak?

    2 FARKLI FORMÜL
    Ancak emekliler, ikramiyede enflasyon ya da yeniden değerleme artışı bekliyor. 2019 yılı enflasyonu yüzde 11.84 olarak gerçekleşti.

    Emekliye 1225 lira | 2020 Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak?

    Eğer ikramiye artışı enflasyona endekslenirse, emeklilere ödenecek tutar bin 118 lira 40 kuruşa çıkacak.
    Emekliye 1225 lira | 2020 Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak?

    Yeniden değerleme artışı gelirse de ikramiye yüzde 22.58 yükselerek bin 225 lira 80 kuruşa ulaşacak.
    Emekliye 1225 lira | 2020 Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak?

    KİM NE KADAR ALACAK? GÜNCEL EMEKLİ İKRAMİYESİ LİSTESİ
    Emekliye 1225 lira | 2020 Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak?

    Haberler Ekonomi Emekliye 1225 lira | 2020 Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak?
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