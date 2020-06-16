Dolar alacaklar dikkat! Dolar kuru için flaş açıklama! O tarih çok önemli! Dolar ne olur sorusuna uzman yorumları

Haftanın ilk işlem gününde döviz kurlarındaki son durumu öğrenmek isteyenler arama motorları araştırmalarını sürdürüyor. Doların küresel piyasalarda yeniden güçlenmesiyle euro/dolar paritesi 1.13 düzeyinin de altına çekilerek 1.1226 - 1.1293 aralığına indi. Cuma günü 6,80-6,85 bandında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 6,8123'ten tamamladı. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar kaç TL? İşte 16 Haziran canlı döviz kurları son durum
DOLAR NE OLUR? İKİ UZMANDAN DOLAR YORUMLARI VE KUR TAHMİNLERİ
Integral Yatırım gün içi dolar kurunda takip edilecek direnç seviyelerini 6,85 – 6,87 – 6,92 TL olarak sıraladı. Geri çekilmelerde ise ilk olarak 6,80 TL desteğinin altını çeken kuruluş, geri çekilmenin devamında 6,75 – 6,72 TL seviyelerini destek noktası olarak paylaştı.
Ahlatçı Yatırım FED Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve toparlayan Mart istihdam verileri sonrasında doların güçlendiğini belirtirken, işsizlik maaşı başvurularının kademeli azalışına dikkat çekti. Doların 6,84 – 6,85 TL barajını aşamadığına değinen Ahlatçı Yatırım, satış baskının artması halinde gün içi 6,80 – 6,77 – 6,73 TL seviyelerini destek olarak takip edilecek. Gün içi yükselişlerde ise 6,86 – 6,89 – 6,92 TL seviyeleri direnç seviyeleri olarak takip edilecek.
Fed'in şirket tahvili alımı haberinin desteğiyle risk iştahı yeniden canlanırken özellikle Asya borsalarında yüzde 5'e yaklaşan yükselişler dikkat çekiyor. Küresel piyasaların gözü kulağı bugün Fed Başkanı Jerome Powell'da olacak. Powell, Senato Bankacılık Komitesi'nde yarı yıl para politikası raporunun sunumunu yapacak.
AVRUPA BORSALARI SERT DÜŞÜŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişeleriyle haftanın ilk işlem gününe satıcılı başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 2,4 değer kaybıyla 346 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,7 azalışla 11.633 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,2 düşerek 5.974 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 2,9 değer kaybederek 7.084 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,7 gerileyerek 4.707 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 2,6 azalarak 18.398 puan oldu. Avro/dolar paritesi 0,1 değer kaybederek 1,1240, sterlin/dolar paritesi de yüzde 0,5 azalarak 1,2490 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, Kovid-19 salgınında vaka sayılarındaki artış ve açıklanan makroekonomik verilerin beklentilerin altında kalmasının oluşturduğu tedirginlikle piyasalarda risk algısının yükseldiğini ifade etti.
Salgına ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında yer almayı sürdürdüğünü belirten analistler, gün içerisinde Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve ABD'de New York Fed imalat endeksi verilerinin izleneceğini kaydetti.
DOLAR'IN TARİHÇESİ
Doların tarihçesi incelendiğinde ilk ortaya çıkışının 1500'lü yılları gösterdiğini söylemek mümkündür. Hatta doların doğduğu yer olarak Avrupa ülkelerinden Çek Cumhuriyetinin adı da geçmektedir. O dönem Orta Avrupa ülkelerinin altın sikkeden gümüş sikkeye geçişlerinin olduğu dönemdir. Bu geçiş sırasında bazı sorunlar oluşmuştur.
O dönem altının değerli oluşu gümüş sikkelerin daha büyük üretilerek piyasaya sürülmesini gerektirmiştir. Ardından Almanya ve Çek Cumhuriyeti ara bölgesinde olan St. Joachimsthal kasabası gümüş sikkeler açısından popülerliği sayesinde gümüşün de isim babası olarak kalmıştır.