Çalışmayana işsize büyük müjde! 2020 maaş bordrosuz gelir belgesiz kredi veren bankalar güncel listesi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde sigortalı olarak çalışan kişilerin gelir belgesini beyan etmeden kredi çekebilmek için bankaya kefil göstermesi gerekiyordu. Kefil şartının yanında kira geliri, mevduat geliri gibi ek gelir kalemleri de bazı bankalar tarafından isteniyordu. Ancak bankaların mobil bankacılık uygulamalarına başvuruda bulunarak kolaylıkla kredi talebinizi hiçbir kefil, ipotek teminat etmeden; gelir belgesi ve maaş bordrosu olmadan iletebilirsiniz. Kredi veren bankalar başvuru sırasında önemle üzerinde durduğu kredi başvuru sahibinin kredi notu, geliri, sigortalılık süresi gibi bilgiler önce detaylı incelemeye alınıp kredi almak isteyen tüketiciye geri dönüş sağlayarak kredi imkanı sunmaktadır.
Gelir belgesiz kredi veren bankalar şunlardır:
TEB
Akbank
ING
Odeabank
Yapı Kredi
Aktif Bank
Denizbank
Gelir belgesiz kredi almak için ilk adımda kredi notunuzun yüksek olması ya da en azından riskli olarak tanımlanan grup içerisinde yer almaması gerekir. Mobil uygulama ya da internet şubesi üzerinden kredi başvurusunun yapılmasının ardından resmi kanallar üzerinden şahsınıza ait incelemeler yapılır. İncelemelerin ardından şartlara uygun olan kişilere belirlenen vade ve faiz oranlarında kredi verilir.
Gelir Belgesiz Kredi Veren Bankalar Hangileridir?
Bankalar gelir belgesiz kredi başvurusunda özellikle Findeks notuna ve kredi siciline dikkat eder. Bu bağlamda dijital bankacılık uygulamalarının gelişmesiyle birlikte müşteriler birçok belgeyi sunmalarına gerek kalmadan kredi sahibi olabilirler.
Gelir Belgesiz Kredi Çekilebilir mi?
Kamu ve Özel bankaların tümü, yerli ve yabancı mevduat ve katılım bankaları, kişilerin kredi notu ve diğer geçmiş durumları ile borç konumlarını inceleyerek, başvuru sahibi hakkında olumlu veya olumsuz bir kanıya varabilmektedirler. Ancak gerek bankacılık kurumu, gerekse mevzuat nedeniyle finansman sağlanacak olan müşterinin bir gelir kaynağı (kazancı) olmalı ve bu kazanç temerrüte düşmeden çektiği parayı ödeyebilecek seviyede olması şarttır.
Bu durumda olmayan kişilere mevzuat gereğince de kredi verilemez. Esnaf, çiftçi ve bordrosuz çalışanlar, sürekli çalıştıkları bankalardan, hesap işlemlerinin yapıldığı, aylık belirli bir para sirkülasyonu yapılan bankalardan, bu sirkülasyon ve hesaplarında ki parayı göstererek kredi çekebilmektedirler. Bu yöntem haricinde gelir belgesiz ve bordrosuz kredi çekmek için;
İpotek tesis ettirmek
Kefil göstermek,
Ek gelir belgelemek
Taahhütte bulunmak gerekmektedir.
Ek gelir maddesine açıklık getirmek istiyorum. Örneğin olayı ev hanımları bakımından ele alacak olursak ev hanımlarının bankalara gelir belgelemeleri güçtür. Fakat çektikleri kredinin taksitlerini karşılayacak kadar kira gelirleri varsa, bankaya kira bordrosu sunarak kredi almaları mümkündür. Ayrıca sahip olduğunuz bir konut, taşıt ya da arsanız varsa bankaların ipotekli ihtiyaç kredisi kampanyalarından da yararlanabilirsiniz.
Memur, Çiftçi ve Esnaf İçin Gelir Belgesiz Kredi Veren Bankalar
Çiftçiler Tarım ve Hayvancılık alanında Ziraat Bankasından maaş bordrosuz kredi çekebilirler.
Esnaf ve sanatkarlar Halkbank şubelerinden bordro olmadan kredi alabilirler.
Memurlar Vakıfbank şubelerinden (maaş bankası olması nedeniyle) bordro olmadan kredi çekebilirler.
Eğer bordrosuz çalışan biriyseniz, yukarıda anlatılan yöntemlerle maaş bordrosuz kredi veren bankalara başvuruda bulunabilirsiniz. Yeni gündeme gelen kredi sicil affından yararlanmak içinse hemen sicilinizin bozulduğu banka şubesine başvuruda bulunabilirsiniz.