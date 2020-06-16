2020 yılı faizsiz KOSGEB kredisi veren bankalar güncel listesi! KOSGEB kredisi alma başvuru şartları nasıl alınır?

12 Nisan 1990 senesinde hayata geçirilen KOSGEB hizmeti, senelerdir işletmeleri ve iş kuranları destekliyor. Vatandaşların kendi işlerini kurmasına yardım eden KOSGEB, girişimcilere belirli bir miktara kadar hibe de veriyor. KOSGEB'ekayıt olmak isteyen KOBİ'lerin //www.kosgeb.gov.tr/ web sitesine giderek E-KOBİ menüsü üzerinden kayıt olmaları gerekmektedir. Kayıt olan KOBİ'ler daha sonra 'KOSGEB'e İlk Başvuru' seçeneğinden KOSGEB veri tabanına kayıt olarak programa başvuru yapabilirler.
KOSGEB kredisi anlaşmalı bankaların listesi şöyledir:
Yapı Kredi
Vakıfbank
QNB Finansbank
ING Bank
Ziraat Bankası
Akbank
Denizbank
Halkbank
İş Bankası
Garanti Bankası
KOSGEB KREDİSİ NASIL ALINIR? KOSGEB İÇİN YAPILMASI GEREKENLER
KOSGEB hibe ve desteklerinden yararlanmak için ilk olarak; KOSGEB'e üye olunmalıdır. Bunun için KOSGEB'e giriş yaptıktan sonra şifre ve kullanıcı almak gerekir. Bu esnaf için de KOBİ'ler için de gerekmektedir.
KOSGEB'e üye olan KOBİ'ler KOSGEB KOBİ beyannamesini doldurmalı ve, kredi başvurusu için KOSGEB veri tabanına kayıt olmalıdır. KOSGEB veri tabanına kayıt olmak için ise KOSGEB girişten girip bütün bilgilerinizi, vergi numaranızı yazmanız gerekir. Bu şekilde kayıt birkaç dakikada yapılabilmekledir.
KOSGEB'İN DESTEK VERDİĞİ SEKTÖRLER
KOSGEB 1990 yılında 3624 Sayılı Kanun ile İmalat Sanayi İşletmelerinin ekonomideki yerlerinin geliştirilmesi amacıyla kurulmuş bir kamu kuruluşudur. KOSGEB'in 1990-2009 yılları arasında imalat sanayi KOBİ'lerine yönelik yapmış olduğu çalışmalar takdirle karşılanmış ve 2009 yılında imalat sanayi dışında yer alan sektörlerdeki KOBİ'lerin de geliştirilmesi görevi KOSGEB'e verilmiştir. 18 Eylül 2009 tarih ve 27353 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2009/15431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, KOSGEB'in geliştirilmesinden sorumlu olduğu sektörler belirlenmiştir.
Ziraat Bankası KOSGEB Kredisi
Ziraat Bankası esnaf kredisi işletmeler için ihtiyaç kredisi ve işletme sermayesi sağlayan bir kredi paketidir. Paketin özellikleri şunlardır:
Maksimum kredi miktarı 500.000 TL'dir.
36 ay vade imkanı bulunmaktadır.
6 ay geri ödemesiz seçeneği mevcuttur.
Kredi eşit taksitli ödenebilir.
Faiz oranı aylık yüzde 1.54 olarak belirlenir.
Krediye başvurmak isteyen esnaflarımız en yakın Ziraat şubesine gidip işlemlerini gerçekleştirebilirler.
Halkbank Esnaf Kredisi
Halkbank'tan esnaf desteği kampanyasına göre esnaflarımız sıfır faizli çeşitli kredilerden faydalanabilecekler. O kampanyalar aşağıdadır:
Genç Girişimci Esnaf ve Sanatkarlara Kredi Kampanyası
Kaybolmaya Yüz Tutan Meslek Kolları İçin Kredi Kampanyası
Ustalık Belgesine Sahip Olup Yeni İş Yeri Açanlar İçin Kredi Kampanyası
Bunların yanında bir esnaf vatandaşımız ihtiyacı için Halkbank'a kredi başvurusunda bulunabilir. Halkbank'ın esnaf kredisi şartları şunlardır:
Kredi geri ödemesi faizsizdir.
60 ay (5 yıl) vade imkanı vardır.
İşletmelerin ihtiyaçlarının karşılanması için 200.000 TL'ye kadar, işletme veya araç alımında ise 500.000 TL'ye kadar kredi imkanı vardır.
Başvurmak isteyen esnaflarımız Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinden başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler.
İş Bankası Esnaf Destek Kredisi
İş Bankası'ndan esnafa destek kampanyası kapsamında işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için 250.000 TL'ye kadar destek sağlanıyor. Kredi kampanyasının özellikleri:
Kredi başvurusunda bulunacak esnafların Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na üye olması gerekir.
Kredi üst limiti 250.000 TL'dir.
36 ay (3 yıl) vade imkanı ve düşük faiz oranları mevcuttur.
QNB Finansbank Esnaf Kredisi
QNB Finansbank'tan esnafa kredi kapsamında düşük faiz oranlarıyla ilk 3 ay geri ödemesiz kredi imkanı bulunmaktadır. Kampanyanın detayları aşağıdadır:
Yıllık faiz oranı yüzde 12.5'dir.
36 ay vade imkanı çerçevesinde kredi geri ödemesinde ilk 3 ay ödeme yapılmayabilir.
Maksimum 120 aya (10 yıla) kadar varan vade imkanı vardır.
Kredi başvurusu yapacaklar en yakın QNB şubesini ziyaret edebilirler ya da mobil üzerinden başvuru işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirler.
Yapı Kredi Esnaf Kredisi
Yapı Kredi'den esnaf için destek kapsamında esnaf ve sanatkarlara makine alımı, iş yeri ekipmanı, fuar hizmetleri, vb. alanlarda destek kredisi imkanı bulunuyor. Kredinin ayrıntıları aşağıdadır:
En fazla 36 aya varan vade imkanı bulunuyor.
Nakit destek kredisi kapsamında herhangi bir üst limit yoktur.
Kredinin ödemeleri eşit taksitler hâlinde 3 ayda bir ya da 6 ayda bir yapılabilir.
6 aya varan ödemesiz alternatifler de mevcuttur.
Başvurular için en yakın Yapı Kredi binasına gidilebilir.
ING Bank Kredi Kampanyası
ING Bank'tan esnafa kredi kampanyası 100.000 TL'ye kadar kredi imkanı sağlıyor. ING kredinin özellikleri aşağıdadır:
Esnaf kredisinin miktarları 3.000 TL ile 100.000 TL arasındadır.
Kredi için üst limit vade oranı 36 aydır.
Kredi için tahsis ücreti ödenmez.
Hızlı Kredi kapsamında teminata ve kefile gerek yoktur.
Başvurmak isteyen esnaflarımız en yakın ING şubesine gidebilir veya ING mobil bankacılıktan işlemlerini hızlı ve rahat bir şekilde gerçekleştirebilirler.