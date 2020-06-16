2020 yılı faizsiz KOSGEB kredisi veren bankalar güncel listesi! KOSGEB kredisi alma başvuru şartları nasıl alınır?

KOSGEB KREDİSİ NASIL ALINIR? KOSGEB İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

KOSGEB hibe ve desteklerinden yararlanmak için ilk olarak; KOSGEB'e üye olunmalıdır. Bunun için KOSGEB'e giriş yaptıktan sonra şifre ve kullanıcı almak gerekir. Bu esnaf için de KOBİ'ler için de gerekmektedir.

KOSGEB'e üye olan KOBİ'ler KOSGEB KOBİ beyannamesini doldurmalı ve, kredi başvurusu için KOSGEB veri tabanına kayıt olmalıdır. KOSGEB veri tabanına kayıt olmak için ise KOSGEB girişten girip bütün bilgilerinizi, vergi numaranızı yazmanız gerekir. Bu şekilde kayıt birkaç dakikada yapılabilmekledir.