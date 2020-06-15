Türkiye ile Ukrayna, tarifeli uçak seferlerini ve turistik seyahatleri 1 Temmuz'da başlatmaya hazırlanırken; Covid- 19 salgınının gölgesinde girilen turizm sezonunda Ukraynalı turistlerin en fazla ilgi gösterdikleri ülkelerin başında yine Türkiye geliyor. Ukrayna Turizm Sektörünün Liderleri Birliği Başkanı, Tez Tour Ukrayna Genel Müdür Yardımcısı Oleksandr Novikovskiy, "Türk sahillerini ve Türkiye'nin misafirperverliğini çok özledik. Şu ana kadar Ukrayna'da yapılan yurt dışı tur rezervasyonlarında Türkiye yine ilk sırada" dedi.
'SIKLIK ARTTI'
Ukrayna'da yurt dışına tur paketi satışlarının, Covid-19 salgınının etkisiyle 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 90'dan fazla azaldığını belirten Novikovskiy, "Türkiye'nin turistleri kabul etmeye hazır olduğu yönündeki haberlerin ardından turistler tur şirketlerine daha sık başvurmaya başladı. Tez Tour olarak haftada 150- 200 rezervasyon yapıyoruz. Tabii eskiye kıyasla düşüş var. Salgın öncesinde yaz sezonunda günde 700 ila 1.000 arasında rezervasyon oluyordu" dedi. Novikovskiy, sezonun tamamında ise turizm sektörünün iş hacminde yaklaşık yüzde 50 düşüş beklendiğini söyledi.
'SIKLIK ARTTI'
Ukrayna'da yurt dışına tur paketi satışlarının, Covid-19 salgınının etkisiyle 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 90'dan fazla azaldığını belirten Novikovskiy, "Türkiye'nin turistleri kabul etmeye hazır olduğu yönündeki haberlerin ardından turistler tur şirketlerine daha sık başvurmaya başladı. Tez Tour olarak haftada 150- 200 rezervasyon yapıyoruz. Tabii eskiye kıyasla düşüş var. Salgın öncesinde yaz sezonunda günde 700 ila 1.000 arasında rezervasyon oluyordu" dedi. Novikovskiy, sezonun tamamında ise turizm sektörünün iş hacminde yaklaşık yüzde 50 düşüş beklendiğini söyledi.