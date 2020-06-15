SGK'lı çalışan milyonlar bekliyordu! Raftan indirildi! Ve belli oldu 11 gün formülü...

Bakan Ne Diyor?

Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Selçuk, kıdem tazminatı çalışmalarıyla ilgili olarak;"Kazanılmış haklar korunacak. 30 güne karşı gelen yüzde 8.33 oranımız var, bu korunacak. Konuştuğumuz modelde korunacak şekilde müzakereler yapıyoruz fakat birden çok model var. Bu, karma bir emeklilik sistemi. Bunun bir gönüllü ve ihtiyari seçilecek olan kısmı da olacak" dedi.

Peki Yeni Sistem Ne Olacak?

1 Ocak 2022 tarihinde hayata geçirilmesi planlanan kıdem tazminatı fonuyla ilgili iki formül üzerinde duruluyor.Birinci formülde, çalışılan her yıla karşılık verilen 30 günlük ücret tutarındaki kıdem tazminatının 19 gününün mevcut sistemdeki gibi devam etmesi, 11 gününün ise kıdem tazminatı fonuna devredilmesi öngörülüyor.

İkinci formülde ise kıdem tazminatı fonu için yüzde 6 oranında prim kesilecek. Bunun 4 puanı işveren, 0.5 puanı işçi priminden oluşacak. Devlet 1 puan katkıda bulunacak. Vergi indirimi yoluyla da 0.5 puanlık ilave prim katkısı yapılacak. Böylece toplam prim tutarı yüzde 6 olacak.