SGK'lı çalışan milyonlar bekliyordu! Raftan indirildi! Ve belli oldu 11 gün formülü...

SGK'lı çalışan milyonlarca kişi bekliyordu. Kıdem tazminatı fonu raftan indi. 2022 yılında başlaması beklenen yeni düzenleme için iki formül öne çıkıyor. Bunların en önemlisi çalışılana her yıla karşılık verilen 30 günlük ücret tutarındaki kıdem tazminatının 19 gününün mevcut sistemdeki gibi devam etmesi, 11 gününün ise kıdem tazminatı fonuna devredilmesi. İşte yeni sisteminin ayrıntıları...
Kıdem Tazminatı Fonu Nedir?
Kıdem tazminatı fonu, işçinin 1 gün çalışsa dahi kıdem tazminatı hakkedişinin toplanacağı ve belirli şart ve yaşa bağlı olarak devlet güvencesinde bu ödeneği alacağı sistemdir.
Kıdem tazminatı fonunun kuruluşu 4857 sayılı İş Kanunun Geçici 6.Maddesinde 2012 yılında belirtilmiştir. 'Geçici Madde 6 - Kıdem tazminatı için bir kıdem tazminatı fonu kurulur. Kıdem tazminatı fonuna ilişkin Kanunun yürürlüğe, gireceği tarihe kadar işçilerin kıdemleri için 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesi hükümlerine göre kıdem tazminatı hakları saklıdır.'
Burada kurulacak olan fon oluşturulana kadar eski usulde devam edileceği belirtilmektedir. İş dünyasında ise bu durum bazı kesimleri ikiye bölmüş halde. İşçiler 'Kıdem tazminatımdan vazgeçmem' diyor, işverenler 'bize ek maliyet oluşturmadan kurulabilir' diyor, devlet tarafı ise her iki taraf arasında uzlaşı arıyor.
Bakan Ne Diyor?
Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Selçuk, kıdem tazminatı çalışmalarıyla ilgili olarak;"Kazanılmış haklar korunacak. 30 güne karşı gelen yüzde 8.33 oranımız var, bu korunacak. Konuştuğumuz modelde korunacak şekilde müzakereler yapıyoruz fakat birden çok model var. Bu, karma bir emeklilik sistemi. Bunun bir gönüllü ve ihtiyari seçilecek olan kısmı da olacak" dedi.
Peki Yeni Sistem Ne Olacak?
1 Ocak 2022 tarihinde hayata geçirilmesi planlanan kıdem tazminatı fonuyla ilgili iki formül üzerinde duruluyor.Birinci formülde, çalışılan her yıla karşılık verilen 30 günlük ücret tutarındaki kıdem tazminatının 19 gününün mevcut sistemdeki gibi devam etmesi, 11 gününün ise kıdem tazminatı fonuna devredilmesi öngörülüyor.
İkinci formülde ise kıdem tazminatı fonu için yüzde 6 oranında prim kesilecek. Bunun 4 puanı işveren, 0.5 puanı işçi priminden oluşacak. Devlet 1 puan katkıda bulunacak. Vergi indirimi yoluyla da 0.5 puanlık ilave prim katkısı yapılacak. Böylece toplam prim tutarı yüzde 6 olacak.
Alternatifli Sistem!
Birinci formülün kabul görmesi halinde tüm çalışanlar 1 Ocak 2022 tarihinden sonra yeni sisteme geçecekler. İkinci formülün devreye alınması halinde ise mevcut çalışanlardan isteyen yeni sisteme girecek, isteyen eski sistemde devam edecek.
KIDEM TAZMİATI NEDİR?
Kıdem tazminatı, çalışanın 4857 sayılı İş Kanunu gereğince işten çıkarılması durumunda işveren tarafından çalıştığı yıllar için ödediği ücrettir. İşçi çalıştığı her bir yıl için bir maaşı kadar kıdem tazminatı alır. Çalışan bu tazminatı alabilmek için en az bir yıl aynı kurumda çalışmış olmalıdır. Aynı kuruma bağlı farklı işyerleri için de bu şart geçerlidir.
Ayrıca çalışanın işten çıkarılmış olması da kıdem tazminatı alabilmenin şartlarından biridir. İşçi kendi isteğiyle yani istifasıyla ancak belirli sebeplerden dolayı kıdem tazminatına hak kazanabilir.
Öte yandan kıdem tazminatı işçileri ilgilendirir ve memurlar kıdem tazminatı alamazlar.
KIDEM TAZMİNATI KİMLERE VERİLİR?
Kıdem tazminatına hak kazanmanız için aynı işverene bağlı olarak en az 1 yıl çalışmış olmanız gerekmektedir. Eğer kendi isteğinizle işten ayrılırsanız kıdem tazminatı alamayacaksınız. Ancak, erkekler askerlik hizmeti için ve kadınlar da evlilik nedeniyle işten ayrılmak zorunda kalırsa, tazminata hak kazanıyor.
Ayrıca, emeklilik için gerekli süreyi ve prim ödeme gün sayısını doldurmuşsanız kendi isteğinizle işten ayrılırsanız dahi kıdem tazminatı alabileceksiniz.
KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?
İşe başlama tarihinden itibaren hizmet aktinin devamı süresince her geçen tam yıl için işveren, işçiye 30 günlük giydirilmiş brüt ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlüdür. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır. Ödenecek tutardan sadece damga vergisi (%0,759) kesintisi yapılmaktadır.
Örneğin, çalıştığınız işyerinde son aldığınız brüt ücret 3 bin 500 liraysa, ve işyerinde 5 yıldır çalışıyorsanız ve işten çıkartıldıysanız; kıdeminiz 17 bin 500 bin lira tutuyor. Ücretin içinde yer alan; yol yardımı, yemek, ikramiye, prim gibi tüm ödemeler de tazminat hesabına katılıyor.
GİYDİRİLMİŞ BRÜT ÜCRET NEDİR?
İşçiye verilen aylık brüt maaşa ikramiye, prim, yol, yemek, yakacak yardımı vb. gibi maddi olanakların eklenmesiyle elde edilen toplam brüt aylık gelirdir.
KAYNAK: Gazetevatan