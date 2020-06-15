İŞKUR’dan vatandaşlara 3 farklı 2354 TL maaş desteği müjdesi! İşte İŞKUR başvuru şartları ve detayları

İŞKUR tarafından verilen 3 farklı maaş destekleri bulunuyor. Her çeşit için farklı ücret ödemeleri yapılıyor. Üst limit olarak 2354 TL destek verilecektir. İşsiz kalan vatandalar nasıl ne hangi şartlarda ödeme alabilecek. Herhangi bir iş yerinde, bir hizmet akdine bağlı olarak çalışan sigortalı çalışanlar, sandıklara bağlı sigortalılar, çalışma vizesiyle çalışan yabancılar işsizlik sigortasından yararlanabilir. Tüm bunların yani sıra işsizlik maaşı alabilmek için aranan bazı şartlar mevcuttur. Bunların başında iş akdinin işveren tarafından tek taraflı olarak fesih edilmesi yani işten çıkarılması durumu gelmektedir.
İşsizlik Maaşı Alabilmenin Şartları: 4447 sayılı kanunda hüküm altına alınarak hukuken korunan ve kendi isteği dışında işsiz kalan vatandaşların mağduriyet yaşamamalarını amaçlayan işsizlik ödeneğinin genel olarak bilinen şartları şu şekilde belirlenmiştir. Kendi istek ve kusuru olmaksızın işsiz kalmak. Hizmet akdinin sona erdirilmesinden önceki son 120 gün hizmet sözleşmesine tabi olmak. Hizmet sözleşmesinin feshinden önceki son üç sene içinde en az 600 günlük işsizlik sigortası primi ödemiş olmak. Hizmet sözleşmesinin feshinden sonraki 30 gün içinde İŞKUR birimine bizzat veya elektronik ortamda başvurmak.
İşsizlik Maaşına Başvuru Süreci: Hizmet sözleşmesinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekiyor. Başvuru, İŞKUR'a bizzat giderek veya elektronik ortamda İŞKUR internet adresinden yapılabiliyor. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvuru yapılmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülüyor. İşsizlik maaşının ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin çalışabilecek durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılıyor veya güncelleniyor. Bu sayede sigortalı işsizlerin danışmanlık, iş bulunması ve meslek edindirme hizmetlerini alması sağlanıyor.
İşsizlik Maaşına Hak Kazananlara Sağlanan Hizmetler: İşsizlik Ödeneği. Genel Sağlık Sigortası Primleri. Yeni bir iş bulma. Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi veriliyor.
İşsizlik Maaşının Süresi: Hizmet sözleşmesinin feshinden önceki son 3 yıl içinde; 600 gün sigortalı olarak çalışarak işsizlik sigortası prim ödemelerini yapmış olan sigortalı işsizlere 180 gün. 900 gün sigortalı olarak çalışarak işsizlik sigortası prim ödemelerini yapmış olan sigortalı işsizlere 240 gün. 1080 gün sigortalı olarak çalışarak işsizlik sigortası prim ödemelerini yapmış olan sigortalı işsizlere 300 gün, süre ile işsizlik maaşı ödeniyor.
İşsizlik Maaşı Miktarı: Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları gözetilerek hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40'ı olarak hesaplanıyor. Bu kurala göre hesaplanan işsizlik maaşı miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçemiyor. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmuyor.
Son 4 ay asgari ücretten maaş alanlara ödenecek işsizlik ödeneği 1.168,27 TL. Son 4 ay 3.500 TL maaş alanlara ödenecek işsizlik ödeneği 1.389,37 TL. Son 4 ay 6.000 TL maaş alanlara ödenecek işsizlik ödeneği 2.336,53 TL şeklinde hesaplanıyor.
İşsizlik ödeneği damga vergisi dışında herhangi bir kesintiye uğramıyor, nafaka borçları hariç haciz ve başkasına devri söz konusu olmuyor. İşsizlik ödeneği, başvuruları takip eden ayın sonuna kadar sonuçlandırılıyor. Her ayın beşinde de aylık olarak hak sahibine ödeniyor.