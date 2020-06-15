Başkan Erdoğan duyurdu! Herkes merak ediyordu! SGK-SSK ve Bağkur emeklisine 566 lira ek maaş ve...

■ Kesintilere devlet ve işveren katkısı olacak mı?

Tamamlayıcı emeklilik sistemine işveren, devlet ve çalışan prim ödeyecek. İşveren her ay her işçi için yüzde 3 prim ödeyecek. Devlet katkısı asgari ücretin yüzde 1'i oranında olacak. Devlet; damga vergisi, gelir vergisi ve stopaj indirimleri uygulayacak. Daha çok tasarruf yapana daha çok devlet katkısı olacak. Çalışan katkısı ise asgari ücret üzerinden yüzde 0.5, asgari ücret ile asgari ücretin 2 katı arası için yüzde 1.5, asgari ücretin 2 katı ve üzeri için ise yüzde 2.5 oranında olacak.

■ Çalışanların kazanılmış tazminat hakları ne olacak?

Kanunla birlikte tüm çalışanların kıdem tazminatına tabi geçmiş döneme ilişkin hakları aynı şekilde ve aynı şartlara tabi olarak korunacak. 1 Ocak 2022 tarihinden sonra kıdem tazminatını hak edecek şekilde işten ayrılan çalışan geçmiş kıdem tazminatını alabilecek, TES öncesi çalışmalarından dolayı yeni sisteme bir aktarım yapılmayacak.

■ 1 Ocak 2022'ye kadar çalışanların haklarında bir değişiklik olacak mı?

Sistem, işçi ve işverenler ile emeklilik şirketlerinin uyum kabiliyetlerinin artırılması amacıyla 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla başlayacak.