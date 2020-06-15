Bakan açıkladı: 1000 TL Pandemi sosyal yardımda yeni sonuçlar açıklandı Pandemi sonuç sayfası ve süreç devam ediyor

1000 TL pandemi yardımı başvuru sonucu sorgulama işlemine dair detaylar milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. Koronavirüs pandemisiyle mücadele kapsamında devreye alınan pandemi yardımı başvuruları halen e-Devlet üzerinden alınmaya devam ediyor. Vatandaşlar başvurularını hafta içi TC kimlik numarasının son hanesine göre yapıyor. Hafta sonu herkes başvuru yapabiliyor. Değerlendirme neticesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen hanelere ödeme sağlanıyor.
Bakan Selçuk 'tan nakdi destek açıklaması.
Ntv canlı yayınına katılan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,
"Bu süreçte en etkin çalışan yer sosyal yardımlar oldu. Bu 3 faz halinde yapıldı. 3 . faz devam ediyor. 1.6 milyon haneye ulaştık. Toplamda 6 milyon haneye biner liradan 6 milyar lira verdik.
Hem sosyal yardımlar, hem nakdi ücret desteği hem diğer hizmetleri toplarsak biz 20 milyar liralık bir kaynağı vatandaşlarımıza ulaştırdık.
Faz 3 devam ediyor. Bunun değerlendirmelerini aldıkça SYDV 'lere iletiyoruz. İhtiyaç olduğunu tespit edince 1000 TL 'yi ödüyoruz."
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PANDEMİ SOSYAL DESTEK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ön başvurulara ilişkin incelemeler sonucunda, desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen hanelere ödemeleri yapacak. Vatandaşlar, başvuru süreçlerini e-Devlet üzerinden takip edebilecek. Değerlendirmelerin tamamlandığı ailelere ise ödemeler yapılıyor.
KİMLER 1000 LİRA NAKDİ DESTEĞE BAŞVURABİLİR?
Bakanlık, e-Devlet üzerinden yapılacak 1000 lira nakdi desteğe ilişkin başvuru kıstaslarını da belirledi. Desteğin daha önce dağıtımı yapılan ilk iki fazında sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi aileleri merkeze alan Bakanlık, 3. fazda kapsamı genişletti.
Buna göre, Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten yararlanmamış olanlar Faz 3'e başvuruda bulunabilecek.
Ayrıca, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri, 4/C maddesi kapsamındaki memurlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir veya aylık alanlar (emekliler) ile İŞKUR'un Kısa Çalışma Ödeneği ile İşsizlik Ödeneğinden faydalananların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak.
Bu kıstasların dışında olan tüm haneler destek için başvurabilecek.
Vatandaşlar, başvuru süreçlerini e-Devlet üzerinden takip edebilecek. Desteğe ilişkin ödeme zamanı ve şekli daha sonra açıklanacak.
BAŞVURULARDA HANGİ YOL İZLENECEK?
e-Devlet üzerinden yapılacak destek başvurularında vatandaşların T.C. kimlik numarası dikkate alınacak.
Bu kapsamda T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanlar pazartesi, "2" olanlar salı, "4" olanlar çarşamba, "6" olanlar perşembe ve "8" olanlar cuma günü başvuruda bulunacak.
Cumartesi ve pazar günleri ise başvurular, T.C. kimlik numarası ile ilgili sınırlama olmaksızın yapılabilecek.
BAŞVURULARDA GELİR KISTASI ŞARTI YOK
Başvurularda herhangi bir gelir kıstası şartı bulunmuyor. Ancak e-Devlet üzerinden açılan Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu bölümünde, başvurucunun iş ve sosyal durumu, aylık geliri, çocuk sayısı, kirada oturup oturmadığı, en son gelen su, gaz ve elektrik faturası bedelleri ile banka ve birikim bilgilerine ilişkin kapsamlı sorular yöneltiliyor.
Bakanlık, ön başvurulara ilişkin incelemeler sonucunda, desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen hanelere ödemeleri yapacak.
3. FAZ ÖDEMELERİ SÜRÜYOR
1. Faz: 2.1 milyon aileye 1000'er lira ödendi. Toplam ödeme 2 milyar 111 milyon 254 bin lira oldu. Bu noktada sosyal yardım alan vatandaşlara ödemeler yapılırken başvuru şartı aranmadı.
2. Faz: 2.3 milyon aileye 1000'er lira ödendi. 2 milyar 316 milyon 10 bin lira bu vatandaşlara verilmiş oldu. Burada da sosyal yardım alanlar listelenerek ödeme yapıldı. Burada da başvuru şartı aranmadı.
3. Faz: Bu güne kadar 892 bin 13 haneye 1.000'er lira ödendi, ödemeler sürüyor. Burada başvuru şartı aranırken bazı şartlarda konuldu.
KİMLER ALAMAYACAK?
Bu destekten düzenli geliri olan kamu işçileri, memurlar, emekliler, işsizlik ve kısa çalışma ödeneği alanlar yararlanamayacak. Daha önce bin liralık destekten yararlananlar da başvuru yapamayacak. İlk kez destekten yararlananlar başvuru yapabilecek.
1000 TL YARDIM İÇİN ARANAN ŞARTLAR NELER?
e-Devlet'teki başvuru bölümünde kişilere gelirleriyle ilgili sorular sorulurken, giderlerine de bakılacak. Gelir-gider dengesi ile ilgili bilgiler istenecek. Elektrik, su ve doğalgaz faturalarının son gelen miktarı sorulacak. Kira gideri, çocuk sayısı ve diğer masraflar hakkında da bilgi alınacak. Böylece kişinin muhtaçlık durumu tespit edilerek yardım yapılacak.