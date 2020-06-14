Çeyiz kredisi çekecek gençler için 3 kamu bankası ile 2 katılım bankasından açıklama geçtiğimiz hafta geldi. Bankalar tarafından yapılan açıklamada kredinin 6 ay geri ödemesiz şekilde vatandaşlara verildiği, başvuruların ise devam ettiğine yer verildi. Çekilecek kredi için 6 ay geri ödeme olmayacak. Anlaşma sağlanan firmalardan satın alınacak ürünler, azami 6 ayı ödemesiz olmak üzere azami 60 ay vade ile kredilendirilebilecektir. Mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet gibi ürünler alacak vatandaşlara sağlanacak kredi desteği için başvurular geçtiğimiz hafta başlamıştı. Peki Ziraat, Vakıf ve Halk Bankası 6 ay geri ödemesiz 30 bin TL düşük faizli kredi nasıl alınır?
Ziraat Bankası Evlilik Kredisi 2020 Başvuruları
Ziraat bankası tarafından evlilik kredisi çeyiz hesabı açılarak veya ihtiyaç kredisi şeklinde olmak üzere iki şekilde alına bilmektedir. Devlet desteklerinin verildiği bankalar olan Halk bankası, Vakıflar bankası ve Ziraat bankası tüm destekleri vatandaşlara en uygun geri ödeme şeklinde vermektedir.
Evlilik kredisi Başvurusu Evrakları Nedir?
Ziraat bankası evlilik kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşların yanlarından mutlaka T.C. kimlikleri olması gerekmektedir. T.C kimlik belgeleri olamayanlar ise T.C. numaraları olan pasaport veya ehliyetlerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bu evrakların yanı sıra adres beyannamesi veya kendilerinin adlarına düzenlenmiş son 3 ay içerisinde ödenmiş herhangi bir elektrik, su, doğal gaz, telefon faturası getirmeleri de istenilmektedir. N evraklarla ile beraber Ziraat bankasına başvuruların şahsen olarak yapılması gerekmektedir Ziraat bankası İnternet üzerinden herhangi bir kredi başvurusunu kabul etmemektedir
Vakıfbank Evlilik Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır
Kamu sermayeli bankalar arasında yer alan Vakıfbank da yeni evlenecek olan genç çiftlerimize evlilik kredisi olanakları sunmaktadır. 60 ay vadeye kadar sunulan genç çiftlerimize bu kredi olanakların en güzel yanı ise tamamen kefilsiz kredi olmasıdır!
EVİNİ YENİLEYECEKLER, TADİLAT YAPTIRACAKLAR DA KREDİ KAPSAMINDA!
Sosyal hayatı destek ihtiyaç kredisi olarak paylaşılan devlet bankaları kredi kampanyası, evleneceklerle birlikte ev eşyasını yenileyeceklere ve tadilat yaptıracaklara da en uygun kredi fırsatını sunuyor. Boya, seramik kaplama, kapı ve pencere sistemleri için yapılacak tadilat yanında beyaz eşya ve oturma takımı gibi pahada ağır ev eşyalarının değişimi için Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'tan 30 Bin TL'ye kadar kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.
EVLİLİK KREDİSİ HANGİ HARCAMALAR İÇİN VERİLİYOR?
Yeni bir ev kurmak için en ağır masraf kalemlerini karşılamayı amaçlayan kamu bankaları, en uygun evlilik kredisi ürünü ile tüketicilerin yanında yerli üreticileri de desteklemeyi amaçladılar. Evlilik destek kredisi başvurusunda şu sektör harcamalarınıza kredi kullanabilirsiniz:
Mobilya,
Elektronik,
Beyaz eşya,
Ev tekstili,
Çeyiz,
Ev boya, seramik ve pencere – kapı sistemleri.