Evlilik kredisi Başvurusu Evrakları Nedir?

Ziraat bankası evlilik kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşların yanlarından mutlaka T.C. kimlikleri olması gerekmektedir. T.C kimlik belgeleri olamayanlar ise T.C. numaraları olan pasaport veya ehliyetlerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bu evrakların yanı sıra adres beyannamesi veya kendilerinin adlarına düzenlenmiş son 3 ay içerisinde ödenmiş herhangi bir elektrik, su, doğal gaz, telefon faturası getirmeleri de istenilmektedir. N evraklarla ile beraber Ziraat bankasına başvuruların şahsen olarak yapılması gerekmektedir Ziraat bankası İnternet üzerinden herhangi bir kredi başvurusunu kabul etmemektedir