Temmuz zammı için son viraj! SGK-SSK ve Bağkur emeklisine yeni maaş müjdesi! Emekli maaşı 6 aylık enflasyon zam oranı...

Bu oranlar Haziran enflasyonunun eklenmesiyle artabilecek. Aynı şekilde memurlar da yüzde 4 zamma ilaveten fark alacak. Bu arada memur emeklilerinin de ek ödemeleri zamlanacak. 5 aylık enflasyona göre en düşük memur emeklisi maaşı 2.783 liraya çıkmış oldu. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Yaklaşık 13 milyon emekli yeni maaşların Temmuz aynda açıklanacak enflasyon ile alacak. Bu oran hem memur emeklilerine hem de SSK ve Bağ-Kur emeklilerine zam olarak yansıyacak. 5 aylık enflasyona göre yeni maaşlar hesapladık. Ancak memur emeklilerinin zam oranları önceden belirleniyor. Toplu sözleşmeye göre Emekli Sandığı emeklileri Temmuz ayında yüzde 4 oranında zam alacaklar. Buna 6 aylık enflasyon farkı da eklenecek.
EN ÇOK 6 BİN 556 TL
Ek ödeme dahil en düşük esnaf emeklisi aylığı bin 784 liradan bin 865 liraya yükselecek. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda en düşük aylık ise 2 bin 111 liradan 2 bin 208 liraya ulaşacak. En yüksek aylık ise ek ödeme dahil 6 bin 270 liradan 6 bin 556 liraya çıkacak. Haziran enflasyonuna göre tutarlar artabilecek Memur emeklileri de Temmuz ayında zamlı maaşlarını alacaklar.
MEMURLARA FARK
Ancak memur emeklilerinin zam oranları önceden belirleniyor. Toplu sözleşmeye göre Emekli Sandığı emeklileri Temmuz ayında yüzde 4 oranında zam alacaklar. Buna 6 aylık enflasyon farkı da eklenecek. Eğer 6 aylık enflasyon yüzde 4'den fazla çıkarsa fazla çıkan miktar maaşa zam olarak eklenecek. Örneğin 5 aylık enflasyon yüzde 4.57 çıktı. Buna göre memur emeklileri yüzde 4 toplu sözleşme zammının üzerine yüzde 0.57'lik farkı da alacak.
EMEKLİLİK TARİHİNİ ETKİLEYEN UNSURLAR
Bu yazıdaki tablolardan yararlanarak kendi emeklilik tarihinizi bulmanız mümkün. Ancak tablolardaki bilgiler dışında doğum borçlanması, askerlik borçlanması, malullük ve yıpranma payı gibi bazı hususlar emeklilik tarihini etkiliyor. Bu nedenle emeklilik yaşı ve emeklilik tarihini kişilerin kendi bilgileri üzerinden hesaplamakta fayda var. Bunun için de SGK'nın internet üzerinden çalışan bir uygulaması size yardımcı olabilir.
Bu uygulama ile erken yaşlanma, malullük, askerlik borçlanması ve birkaç sigorta kurumuna bağlı geçirilen süreler gibi tüm detaylar girilerek emekli olunacak tarih hesaplanabiliyor. (http://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/)
EMEKLİLİĞİN 3 ŞARTI VAR
İşçi, memur ve kendi hesabına çalışan tüm kişiler için emeklilik hakkına kavuşabilmek temelde 3 şartla mümkün.
- İlki sigortalılık süresinin tamamlanması. Sigortalılık süresi, sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına bağlı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarih ile tahsis yapılması için yazılı istekte (emeklilik talebinde) bulunduğu tarih, ölen sigortalılar için de ölüm tarihi arasında geçen süre.
SGK'nın verdiği örneğe göre; "İlk defa 01/08/1982 tarihinde hizmet akdine tabi işe başlayan ve 30/09/2009 tarihinde yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan bir sigortalının sigortalılık süresi, tahsis talep tarihinden ilk defa işe başlanılan tarih çıkartılarak aşağıdaki gibi tespit olunur."
Tahsis talep tarihi: 30/09/2009
İlk işe giriş tarihi: 01/08/1982
Sigortalılık süresi: 29/1/27 (27 yıl, 1 ay, 29 gün)
- Emeklilik için ikinci koşul "prim ödeme gün sayısının" tamamlanması. İşe giriş tarihine göre kişilerin prim ödeme gün sayıları farklılaşmaktadır.
- Son olarak ve belki de en önemlisi yine işe giriş tarihine göre değişebilen belirli bir yaşın tamamlanması. İşte bu üç koşul bir arada sağlandığında emekli olmaya hak kazanılıyor.
Dolayısıyla ne zaman emekli olunacağının bilinmesinde iki tarih çok önemli: Doğum tarihi ve ilk kez sigortalı olunan tarih. Ayrıca prim ödeme gün sayısının da bilinmesi gerekiyor. Prim gün sayınızı e-sgk üzerinden öğrenebilirsiniz. Belirtmekte fayda var; emeklilikte belirli bir yaşın tamamlanması şartı doğum tarihine göre şekillendiği için doğum tarihini özellikle gün ay ve yıl olarak emeklilik hesabında kullanmamız gerekiyor.
İlk kez sigortalı olunan tarih sigortalı olunan süreyi ve hangi şartlara tabi olunduğunu belirlemesi açısından önemli bir tarih. Prim ödeme gün sayısı ise emekli maaşını belirleyen çok önemli bir unsur. Dolayısıyla bu üç tarih emeklilikte çok şeyi belirliyor.
YAŞ HADDİYLE EMEKLİLİK
SSK şartlarından emeklilikte yaş haddiyle emekli olma koşulları: Sigorta başlangıç tarihi, prim sayısı ve kişinin belli bir yaşı tamamlaması. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar 15 yıl sigorta, 3600 gün prim ve 5060 arasında değişen yaşı doldurduğunda yaş haddinden emekli olabilir.
8 Eylül 1999 - 1 Mayıs 2008 arası sigortalı olanlar 25 yıl sigorta, 4500 gün prim ve kadın ise 58, erkek ise 60 yaş şartını birlikte sağladıkları tarihte emekli olabiliyor. 1 Mayıs 2008'den sonra sigortalı olanlar ise primini 1 Ocak 2036'ya kadar 5400 güne tamamlaması şartıyla, 63 yaşını dolduracağı tarihte emekli olabiliyor. 5400 gün koşulu da bir kademeye tabi ve 4600 günden başlayan kademe her yıl için 100 gün artışla 5400 günde sabitleniyor. Bu yolla SSK ve Bağ-Kur sigortalıları da aynı prim gününe tabi tutuluyor.