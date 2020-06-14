Herkes hemen emekli olabilecek mi? Toplu parayı yatır hemen emekli ol! Kolay emeklilik geliyor!

HAKLI FESİH YAPABİLİRSİNİZ

Son 3 aydır maaş alamıyorum. Bununla ilgili işyerinden ne yazılı ne de sözlü bir açıklama yapıldı. İşyerinden tazminatı alıp ayrılmak istiyorum. Ne yapmam lazım? Kaç ay üst üste maaşını alamayanlar iş akdini feshedebilir? (İsmi saklı)

İş Kanunu'na göre, işçinin ücretinin zamanında ödenmemesi, işçinin iş sözleşmesini haklı fesih sebebidir. Ücretleriniz 20 günden fazla süredir ödenmiyorsa iş sözleşmenizi feshederek, işverenlikten tazminatınızı ve ödenmeyen ücretinizi talep edebilirsiniz. Madde 34'e göre; ücreti ödeme gününden itibaren 20 gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Bu nedenle kişisel kararlarına dayanarak iş görme borcunu yerine getirmemeleri sayısal olarak toplu bir nitelik kazansa dahi grev olarak nitelendirilemez. Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır. Bu işçilerin bu nedenle iş akitleri çalışmadıkları için feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz, bu işler başkalarına yaptırılamaz