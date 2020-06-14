Yaştan ne zaman emekli olurum? Emekli olmak her çalışanın en büyük hayalleri arasında yer almakta. Emekli olmak için prim gün sayısı, çalışma yılı ve emeklilik yaşını doldurmuş olmak gerekmektedir. Bazı durumlarda erken emeklilik de söz konusudur. 1800, 3600 ve 4500 günden emeklilik de söz konusudur. Peki ne zaman emekli olurum? Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ya sigortalı olarak bildirilen ve aktif çalışma hayatına devam eden vatandaşların emeklilik merak ettiği konuların başında geliyor. Çalışanlar iş hayatına giriş yaptıkları andan itibaren "ne zaman emekli olurum" sorusuna cevap ararlar. Tüm çalışan illa ki bir kerede olsa emeklilik zamanı hesaplaması ve sorgulamalarını yapmışlardır. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

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EMEKLİLİK TARİHİNİ ETKİLEYEN UNSURLAR

Bu yazıdaki tablolardan yararlanarak kendi emeklilik tarihinizi bulmanız mümkün. Ancak tablolardaki bilgiler dışında doğum borçlanması, askerlik borçlanması, malullük ve yıpranma payı gibi bazı hususlar emeklilik tarihini etkiliyor. Bu nedenle emeklilik yaşı ve emeklilik tarihini kişilerin kendi bilgileri üzerinden hesaplamakta fayda var. Bunun için de SGK'nın internet üzerinden çalışan bir uygulaması size yardımcı olabilir.

Bu uygulama ile erken yaşlanma, malullük, askerlik borçlanması ve birkaç sigorta kurumuna bağlı geçirilen süreler gibi tüm detaylar girilerek emekli olunacak tarih hesaplanabiliyor. (http://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/)

25 YILI TAMAMLAMAYA KALAN SÜREYE GÖRE 4/C'LİLERİN (EMEKLİ SANDIĞI) EMEKLİLİK ŞARTLARI

EMEKLİLİĞİN 3 ŞARTI VAR

İşçi, memur ve kendi hesabına çalışan tüm kişiler için emeklilik hakkına kavuşabilmek temelde 3 şartla mümkün.

- İlki sigortalılık süresinin tamamlanması. Sigortalılık süresi, sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına bağlı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarih ile tahsis yapılması için yazılı istekte (emeklilik talebinde) bulunduğu tarih, ölen sigortalılar için de ölüm tarihi arasında geçen süre.

SGK'nın verdiği örneğe göre; "İlk defa 01/08/1982 tarihinde hizmet akdine tabi işe başlayan ve 30/09/2009 tarihinde yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan bir sigortalının sigortalılık süresi, tahsis talep tarihinden ilk defa işe başlanılan tarih çıkartılarak aşağıdaki gibi tespit olunur."

Tahsis talep tarihi: 30/09/2009

İlk işe giriş tarihi: 01/08/1982

Sigortalılık süresi: 29/1/27 (27 yıl, 1 ay, 29 gün)

- Emeklilik için ikinci koşul "prim ödeme gün sayısının" tamamlanması. İşe giriş tarihine göre kişilerin prim ödeme gün sayıları farklılaşmaktadır.

- Son olarak ve belki de en önemlisi yine işe giriş tarihine göre değişebilen belirli bir yaşın tamamlanması. İşte bu üç koşul bir arada sağlandığında emekli olmaya hak kazanılıyor.

Dolayısıyla ne zaman emekli olunacağının bilinmesinde iki tarih çok önemli: Doğum tarihi ve ilk kez sigortalı olunan tarih. Ayrıca prim ödeme gün sayısının da bilinmesi gerekiyor. Prim gün sayınızı e-sgk üzerinden öğrenebilirsiniz. Belirtmekte fayda var; emeklilikte belirli bir yaşın tamamlanması şartı doğum tarihine göre şekillendiği için doğum tarihini özellikle gün ay ve yıl olarak emeklilik hesabında kullanmamız gerekiyor.

İlk kez sigortalı olunan tarih sigortalı olunan süreyi ve hangi şartlara tabi olunduğunu belirlemesi açısından önemli bir tarih. Prim ödeme gün sayısı ise emekli maaşını belirleyen çok önemli bir unsur. Dolayısıyla bu üç tarih emeklilikte çok şeyi belirliyor.

YAŞ HADDİYLE EMEKLİLİK

SSK şartlarından emeklilikte yaş haddiyle emekli olma koşulları: Sigorta başlangıç tarihi, prim sayısı ve kişinin belli bir yaşı tamamlaması. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar 15 yıl sigorta, 3600 gün prim ve 5060 arasında değişen yaşı doldurduğunda yaş haddinden emekli olabilir.

8 Eylül 1999 - 1 Mayıs 2008 arası sigortalı olanlar 25 yıl sigorta, 4500 gün prim ve kadın ise 58, erkek ise 60 yaş şartını birlikte sağladıkları tarihte emekli olabiliyor. 1 Mayıs 2008'den sonra sigortalı olanlar ise primini 1 Ocak 2036'ya kadar 5400 güne tamamlaması şartıyla, 63 yaşını dolduracağı tarihte emekli olabiliyor. 5400 gün koşulu da bir kademeye tabi ve 4600 günden başlayan kademe her yıl için 100 gün artışla 5400 günde sabitleniyor. Bu yolla SSK ve Bağ-Kur sigortalıları da aynı prim gününe tabi tutuluyor.

Bağ-Kur şartlarından emeklilikte yaş haddiyle emekli olma koşulları şu şekilde sıralanır:

8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar 15 tam yıl sigorta yani 5400 gün prim ve 5068 arasında değişen yaşı doldurduğunda yaş haddinden emekli olabilir.

8 Eylül 19991 Mayıs 2008 arası sigortalı olanlar 15 tam yıl sigorta/5400 gün prim ve kadın ise 60, erkek ise 62 arasında değişen yaşı doldurduğunda yaş haddinden emekli olabilir.

1 Mayıs 2008'den sonra sigortalı olanlar ise primini 1 Ocak 2036'ya kadar 5400 güne tamamlaması şartıyla, kadın ise 61, erkek ise 63 yaşını dolduracağı tarihte emekli olabiliyor.

3600 Günden Emeklilik Şartları Nelerdir?

• 4A, 4B ve 4C kapsamındaki sigorta kollarından birine mensup olarak çalışanların 3600 günden emekli olmak için sigorta başlangıç tarihinin 09.09.1999 ve öncesine ait olması gerekir. Bu tarihten sonra sigortalandırılan kişilerin 3600 günden emekli olması söz konusu değildir.

• 3600 prim günü ödemesinin SGK'ya yapılmış olması ve 15 yıllık sigortalılık süresinin tamamlanması şarttır. Bu iki şart 09.09.1999- 30.04.2008 tarihleri arasında tamamlanmalıdır.• Prim süresi ve prim ödemelerinin ek olarak yaş şartlarının yerine getirilmesi lazımdır.

• 9.09.1999 ve öncesinde ilk kez sigortalandırılanlardan 31.12.2011 tarihinden önce 15 yıllık sigortalılık süresini ve 3600 prim günün dolduran erkek sigortalılar 55 yaşında; kadınlar sigortalılar ise 54 yaşında emekli olmaya hak kazanırlar.

• 9.09.1999 ve öncesinde ilk kez sigortalandırılanlar arasında yer almasına rağmen 31.12.2011 tarihine kadar 3600 prim günü ödemesini doldurmamış olan erkek çalışanlar 59 yaşında, kadın çalışanlar ise 58 yaşında emekli maaşlarını alabilirler.

Kadın Çalışanlar Yaş Haddinden Ne Zaman Emekli Olabilirler?

3600 günden emekli olmak için sigorta girişi tarihi şartını yerine getiren kadın çalışanların 15 yıllık sigortalılık süresi ve belirlenen prim gününü doldurma tarihleri emeklilik yaşlarını belirler:

• 24 Mayıs 2002- 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında 52 yaşında,

• 24 Mayıs 2005- 23 Mayıs 2008 tarihleri arasında 54 yaşında,

• 24 Mayıs 2008- 23 Mayıs 2011 tarihleri arasında 56 yaşında,

• 24 Mayıs 2011 tarihinden sonra 58 yaşında

Erkek Çalışanlar Yaş Haddinden Ne Zaman Emekli Olabilirler?

3600 günden emekli olmak için sigorta girişi tarihi şartını yerine getiren erkek çalışanların 15 yıllık sigortalılık süresi ve belirlenen prim gününü doldurma tarihleri emeklilik yaşlarını belirler:

• 24 Mayıs 2002- 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında 56 yaşında,

• 24 Mayıs 2005- 23 Mayıs 2008 tarihleri arasında 57 yaşında,

• 24 Mayıs 2008- 23 Mayıs 2011 tarihleri arasında 58 yaşında,

• 24 Mayıs 2011- 23 Mayıs 2014 tarihleri arasında 59 yaşında,

• 24 Mayıs 2014 tarihinden sonra 60 yaşında

3600 Günden Emekli Olanlar Kıdem Tazminatı Alabilir Mi?

15 yıllık sigortalılık süresini ve 3600 prim gününü tamamlamış olduğu için emekliliğe hak kazanan vatandaşların kıdem tazminatı konusu oldukça merak ediliyor.

• Kişinin kıdem tazminatı alabilmesi için işten ayrılma dilekçesinde durumunu açık bir şekilde belirtmesi gerekir. İşten ayrılma nedeni olarak yaş dışında bütün emeklilik şartlarının yerine getirildiği ve sadece yaşın beklendiği açıkça yazılmalıdır.

• Kıdem tazminatını hak eden kişinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü'nden alınacak "kıdem tazminatı almaya hak kazanmıştır" yazısının işverene bildirilmesi gerekir.