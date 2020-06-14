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    • Ekonomi
    • 14.06.2020 14:01
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    • 14.06.2020 14:03
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    yüzlerce şartları nedir? (--hastaneye )

    2020 Pazartesi günü yüzlerce personel alımı yapılacak. Adaylar açıklanacak olan ilanları oldukça merakla bekliyordu. Bu anlamda personel ilanlarının detaylarını haberimizde verdik. puan şartı ile ve KPSS şartı aranmadan kamuya yapılacak personel, memur ve işçi alımında başvurulara dair detaylar sayfamızda yer alıyor. En az ilköğretim mezunu adayların başvuru yapacağı personel alım ilanı Orman Genel Müdürlüğü tarafından yayımlandı. personel alım ilanına başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru şartları ve başvuru tarihi bildirildi. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

    15 Haziran yüzlerce kamu personeli alım başvuru şartları nedir? EGM-OGM-hastaneye zabıta-işçi alımı

    15 Haziran yüzlerce kamu personeli alım başvuru şartları oldukça merak ediliyor. Kamuya personel alımı Kamu Personeli Seçme Sınav ile yapılır. Kamuda A ve B kadrolarına lisans mezunları, C kadrosuna ise önlisans mezunları yerleştirilir. Orman Genel Müdürlüğü tarafından 12 bölge müdürlüğüne bağlı 25 ilde personel alımı yapılacağı Resmi Gazete'de açıklandı. OGM personel alım ilanına başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru şartları da aktarıldı. Orman Genel Müdürlüğü personel alım ilanı detayları haberimizde...
    15 Haziran yüzlerce kamu personeli alım başvuru şartları nedir? EGM-OGM-hastaneye zabıta-işçi alımı

    KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

    40 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    12 Haziran

    ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    390 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    ANKARA ÜNİVERSİTESİ

    557 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

    HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

    35 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

    82 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

    ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

    8 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
    15 Haziran yüzlerce kamu personeli alım başvuru şartları nedir? EGM-OGM-hastaneye zabıta-işçi alımı

    ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    DÜZELTME İLANI YAYIMLANDI

    DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

    352 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

    DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

    1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

    YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
    15 Haziran yüzlerce kamu personeli alım başvuru şartları nedir? EGM-OGM-hastaneye zabıta-işçi alımı

    ÜZÜMÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    ULA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    2 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    KESTEL (BURSA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

    93 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
    15 Haziran yüzlerce kamu personeli alım başvuru şartları nedir? EGM-OGM-hastaneye zabıta-işçi alımı

    ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

    DÜZELTME İLANI YAYIMLANDI

    ECEABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    FETHİYE (MUĞLA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    7 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    EREĞLİ (ZONGULDAK) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    8 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    İNECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
    15 Haziran yüzlerce kamu personeli alım başvuru şartları nedir? EGM-OGM-hastaneye zabıta-işçi alımı

    PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    PURBEL PURSAKLAR SOSYAL HİZ.LTD.ŞTİ.30 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    KADIKÖY (YALOVA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    8 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    GÖMÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    2 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    AYAŞ (ANKARA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    12 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
    15 Haziran yüzlerce kamu personeli alım başvuru şartları nedir? EGM-OGM-hastaneye zabıta-işçi alımı

    OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    10 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    FETHİYE (MUĞLA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    7 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

    MİLLİ SPORCULARDAN BEDEN EĞİTİMİ ALANINDA SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALACAK

    MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

    200 ENGELLİ ÖĞRETMEN ALACAK
    15 Haziran yüzlerce kamu personeli alım başvuru şartları nedir? EGM-OGM-hastaneye zabıta-işçi alımı

    AZATLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 MEMUR ALACAK

    MERSİN ÜNİVERSİTESİ

    70 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    İZELMAN GENEL HİZ.OT OPARK ÖZEL EĞİT.İTFA SAĞ.HİZM.TİC.A.Ş

    7 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

    21 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
    15 Haziran yüzlerce kamu personeli alım başvuru şartları nedir? EGM-OGM-hastaneye zabıta-işçi alımı

    BAŞVURU GENEL KOŞULLARI

    - Türk vatandaşı olmak,

    - 18 yaşını tamamlamış olmak

    - Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

    - Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

    - Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli, bedelli veya muaf olmak),

    - Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
    15 Haziran yüzlerce kamu personeli alım başvuru şartları nedir? EGM-OGM-hastaneye zabıta-işçi alımı

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    Haberler Ekonomi 15 Haziran yüzlerce kamu personeli alım başvuru şartları nedir? (EGM-OGM-hastaneye zabıta-işçi alımı)
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