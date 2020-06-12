Sicil affı geldi mi? Kredi destek paketi sicili bozuk ve hacizlik olanlara kara listeye girenlere kredi verilecek mi? Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Cumhuriyet tarihinin en düşük faiz oranı ve uzun vadeli kredi paketleri büyük sevinç yaratırken kredi sicil affı talebini bir kere daha gündeme taşıdı. Hatırlanacağı üzere Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından başlatılan 0.49 faiz oranı ile bireysel temel ihtiyaç desteği kredisi paketinde ilk olarak kredi sicili bozuk olanların da yararlanabileceği duyurulmuştu. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
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SİCİLİ BOZUK OLANA , HACİZLİK OLANA ÇIKACAK MI?
Geçtiğimiz ay Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemede, pandemi sürecinde verilecek krediler için sicil puanına bakılmaması gerektiğine yer verilmişti. Bu krediler de pandemi sürecinde verildiği için sicil puanına bakılmaması gerekiyor. Hatırlanacağı üzere Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından başlatılan 0.49 faiz oranı ile bireysel temel ihtiyaç desteği kredisi paketinde ilk olarak kredi sicili bozuk olanların da yararlanabileceği duyurulmuştu. Devlet garantili olarak KGF kefeleti ile herkesin kredi paketinden yararlanacağı duyurulmuş ancak sonrasında kredi sicili bozuk olanlara ve icralık olanlara birbiri ardına kredi reddi kararı gelmeye başlamıştı.
KONUT KREDİSİ YAPILANDIRMA OLACAK MI?
Konut kredisinde faiz oranları 0.64 - 0.74 aralığında olacak. Daha önce kredi çeken vatandaşlar ise konut kredisi yapılandırması müjdesi bekliyor. Konut kredisi yapılandırması için henüz bir açıklama yapılmadı. Ev sahibi olabilmek için banka kredisi kullananların son dönemlerde sık sık aradığı konulardan biri de konut kredisi yapılandırması.
KONUT KREDİSİ YAPILANDIRMA NEDİR?
Konut kredisinde, faizler düştüğünde tüketici düşük faizden kredisini ödemek isteyebiliyor. Bu durumda tüketicinin ödemekte olduğu kredi borcu kapatılıyor, düşük faizden yeni bir kredi açılıyor. Bu işleme yeniden yapılandırma deniyor. Kredi yeniden yapılandırma olarak da adlandırılan refinansman, kullanılmış bir kredinin kapatılarak daha düşük faiz oranları ile yeniden kredi kullanılması işlemi olarak biliniyor.
Faiz oranlarının yüksek olduğu dönemde kullanılmış olan bir konut kredisini, faizlerin düşmesi ile yeniden yapılandırmak mümkün oluyor. Eğer kullandığımız krediyi yine kendi bankamızın daha avantajlı oranlarıyla kapatıyorsak refinansmanın adı, yapılan işlem aynı olmakla birlikte, bu kez "yeniden yapılandırma" oluyor.
Böylece tüketici daha düşük faiz oranı ile kullandığı kredi ile hem mevcut kredisini kapatır hem de faiz ödemelerini düşürüyor. Refinansman aynı banka ya da başka bir banka ile yapılabiliyor.
Konut kredisi yeniden yapılandırma ile;
– Dönemin düşük faizlerinden yararlanabiliyor.
– Taksitlerinizi azaltabiliyor.
– Daha az faiz ödeyebiliyor.
Tüketiciyi avantajlı hale getirme amacında olan refinansman kredisinde; avantaj için faiz indiriminden elde ettiginiz karın yeniden yapılandırma masraflarından daha fazla olması gerekiyor.
Yapılandırmada yeni bir kredi kullanılması nedeni ile yeni masraflar doğabiliyor. Tabi tüketici kredi kullanılan banka ile anlaşma sağlayabilirse, bu masrafların büyük kısmından kurtulabiliyor.
KONUT KREDİSİ YAPILANDIRMA HANGİ DURUMLARDA YAPILIR?
Konut kredisi yapılandırma 2018, üç farklı durumda yapılabilmektedir. Bunlar şöyledir:
– Konut kredisi kullandıktan sonra eğer yüzdeler(0,98% vb.) düşerse mevcut kredinizin yüzdelerini azaltabilmek adına yapacağınız yapılandırma.
– Eğer kullanmış olduğunuz konut kredisinin taksitlerini ödemede zorlanıyorsanız, ödeme planının yeniden düzenlenmesi adına yapılan yapılandırma.
– Konut kredisi kullandıktan sonra elinize toplu para geçmesi durumunda ilgili bankaya müracat ederek ödeme planının yeniden düzenlenmesi adına yapılan yapılandırma.
Bunlardan hangisinin size uygun olup olmadığını belirleyerek bu yönde başvuru yapabilirsiniz.