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    • Ekonomi
    • 12.06.2020 Gazete
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    Emekliye 405 TL | SSK SGK ve Bağ-Kur 2020 eş-çocuk desteği ne kadar olacak?

    Çalışırken verilen larının emeklilikte de devam etmesi gündemde. Talepler hayata geçerse, emekliler de eş-çocuk yardımı alacak. 2 çocuğu olan, 405 lira ek gelire kavuşabilecek... Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...



    Memurlara    , işçilere eş ve çocukları için her ay ödenen aile yardımının emeklilere de verilmesi gündeme geldi. Konu, hem Türkiye Emekliler Derneği'nin (TÜED) hem de memur konfederasyonlarının talepleri arasında yer alıyor.



    Talepler hayata geçerse; çalışırken ödenen aile yardımı emeklilikte de sürecek. Memurlara eş için 332, 0-6 yaş arası çocuk için 73,04, 6 yaş üstü çocuk için 36,52 lira olarak uygulanan aile yardımından, emekliler de yararlanacak. Eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan emekli, aylık 405 lira alacak.



    GÖZLER KPDK'DA
    Konu, memur konfederasyonları tarafından toplu sözleşme masasına da taşındı. Burada karara bağlanmayan konular Kamu Personel Danışma Kurulu'nda (KPDK) ele alınıyor.



    Emekliler, aile yardımı talebinin ilk KPDK toplantısının gündemine alınıp karara bağlanmasını bekliyor. TÜED de "Aile yardımının emeklilikte de devam etmesini sağlayacak mevzuat değişikliklerine gidilmesini istiyoruz" diyor.



    HER AY EŞ-ÇOCUK DESTEĞİ
    Memurların aile yardımı Temmuz'da maaş katsayısındaki artışla zamlanacak. Tutarlar en az yüzde 4 yükselecek. Eğer ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ün üstünde çıkarsa, aşan kısım kadar fark da eklenecek.



    Haberler Ekonomi Emekliye 405 TL | SSK SGK ve Bağ-Kur 2020 eş-çocuk desteği ne kadar olacak?
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