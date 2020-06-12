Kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlü ve korumalı işyeri desteğine yönelik proje kapsamında daha önce işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan karşılamak üzere adayların engelli Mesleki Eğitim Rehabilitasyon işe ve işyerine uyum sağlama engelli ile eski hükümlü kendi işini kurmalarına sağlama projesi için destek verilecek. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar için aşağıdaki link üzerinden açıklanan başvuru formunu doldurarak Haziran tarihinden 17 Temmuz 2020 tarihine kadar çalışma ve İŞKUR müdürlüklerine formları elden ya da posta vasıtasıyla teslim edilebilirler Engellilere yönelik olarak sivil toplum kuruluşları üniversiteler işyerleri belediyeler kamu kurumları projeye başvuru yapabilecek. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.
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HİBE DESTEĞİ;
İŞKUR Çalışma Genel Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Türkiye işveren Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye sakatlar Konfederasyonu projeye destek veriyor. Bu kurumlar tarafından hazırlanan rehber doğrultusunda başvur şartını sağlayan kişiler gerekli olan başvuru formları doldurmaları ile gerek kuruluş işlemleri desteği işletme gideri desteği olmak üzere; eski hükümlüler için brüt asgari ücretin 15 katına kadar, engelliler için ise kuruluş işlemleri 5000 TL işletme gideri 15.000 TL kuruluş desteği 45 bin TL destek verilecek.
BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
BAŞVURU TARİHLERİ; 8 Haziran ile 17 Temmuz tarihleri arasında.
Engelliler için 65 Bin Tl, korumalı iş yeri desteğinde 150 Bin Tl'ye kadar, eski hükümlüler için brüt asgari ücretin 15 katına kadar destek verilecek.
2020/2. Dönemine İlişkin Proje Başvuruları Başvuru rehberi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İŞKUR tarafından açıklanan desteğin detayları https://www.iskur.gov.tr/duyurular/2020-2-donemine-iliskin-proje-basvurulari-basladi/
HİBE NEDİR?
Hibe nedir, devlet teşviği nasıl alınır sorusunu kısaca şöyle açıklayabiliriz. Hibe bir kamu kuruluşları, işletmeler ya da vakıflar tarafından, girişimcilere eğitim kurumlarına şirket ya da özel teşebbüslere verilen "karşılıksız" para. Kelime anlamı da "karşılıksız verme" olarak sözlüklerde geçiyor. Bir anlamda "bağış" olarak da nitelendirebileceğimiz hibeyi, bir malın mülkiyetinin hiç bir bedel beklenmeksizin başka bir şahısa, kuruma vs… devredilmesi olarak da açıklayabiliriz.
DEVLET TEŞVİĞİ NEDİR?
Devlet teşviği, bir ülkenin ekonomik büyümesi, kalkınması ve istihdamın artması adına yatırımcı ve girişimcilere yapılan yatırımlar olarak genellenebilir. Bölgenin gelişmesinde büyük bir ivme yaratan yatırımlar sonucu, ham madde, eleman, malzeme gibi ihtiyaçlar doğar. Dolaysıyla yatırım nerede yapıldıysa o bölgeye artı değer katar. İstihdam oluştuğundan işsizlik oranı azalır, ödenen vergilerle ekonomik kalkınma gerçekleşir. Bu nedenle de devlet, yatırımcı ve girişimcilere "hibe" vererek destek olur. Kredi ise geri ödemeyi talep eder. Sıfır faiz ya da faizsiz, yatırımcı ya da girişimciye verilen, kredi miktarı uzun vadede geri ödenir. Ancak bu noktada sadece alınan ana parayı geri ödersiniz.
DEVLET TEŞVİĞİ NASIL ALINIR?
Öncelikle şunu söylemek gerekiyor ki; hibe ve kredi veren özel ya da devlete bağlı pek çok kurum ve kuruluş mevcut. Ancak geri ödemesiz hibe desteği veren kurumların başında TKDK geliyor. TKDK tarım ve hayvancılık çerçevesinde faaliyet gösterecek olan tüm girişimci ve yatırımcıları destekliyor. TKDK'nın ana hedefi Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Fonları ile desteklenecek Tarım ve Kırsal Kalkınma Programını (IPARD) uygulamak. TKDK bu doğrultuda, girişimci ve yatırımcıları desteklerken, hali hazırda kayıtlı olan işletmelerin de gelişmesini sağlıyor. Yani yalnızca yeni girişimcilere değil; hali hazırda var olan işletmelere de destek veriyor.