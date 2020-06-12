DEVLET TEŞVİĞİ NASIL ALINIR?



Öncelikle şunu söylemek gerekiyor ki; hibe ve kredi veren özel ya da devlete bağlı pek çok kurum ve kuruluş mevcut. Ancak geri ödemesiz hibe desteği veren kurumların başında TKDK geliyor. TKDK tarım ve hayvancılık çerçevesinde faaliyet gösterecek olan tüm girişimci ve yatırımcıları destekliyor. TKDK'nın ana hedefi Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Fonları ile desteklenecek Tarım ve Kırsal Kalkınma Programını (IPARD) uygulamak. TKDK bu doğrultuda, girişimci ve yatırımcıları desteklerken, hali hazırda kayıtlı olan işletmelerin de gelişmesini sağlıyor. Yani yalnızca yeni girişimcilere değil; hali hazırda var olan işletmelere de destek veriyor.