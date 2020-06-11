Kadının İş Hayatında yer alması ve desteklenmesi kapsamında alınan kararlarla, hem aktif çalışan kadınlar hem de çalışma hayatına tekrar dönmek isteyen kadınlara maddi destek paketleri birbiri ardına açıklanıyor. Şartları uygun olan kadınlar destekten yararlanmak için başvurularını e-devlet şifresi ile 'www.sgkegitimlibakici.org' ve 'http://www.sgkegitimlibakici.org/' adresi üzerinden yapabilecekler. Ayrıca başvurularla ilgili '/sgkegitimlibakici' sosyal medya hesapları ile İstanbul, Ankara ve İzmir'deki proje ofislerinden detaylı bilgi alabileceklerdir.
Bu destek, bekar ve özel gereksinimli çocuğu olan anneler için ise 250 euroya yükseliyor. Kasım'da başlayan projeden yararlanmak için ön başvurular, alınmaya devam ediliyor. Başvuru tarihi itibarıyla (ön kayıt anında) 0-24 ay aralığında (24 üncü ay dahil) çocuğunuzun olması, Ankara, İstanbul ve İzmir illerinden birinde ikamet etmeniz gerekiyor.
İstanbul, Ankara ve İzmir'de 2 yaş altı çocuğu olan çalışan annelere bakıcı desteği için başvurular sürüyor. Anneler 32 aya varan süreyle aylık bin 522 liralık bakıcı desteği alabiliyor. Çocuk 36 aylık olana kadar ve en fazla 32 ay süreyle destekten yararlanmak isteyenlerin kadınların e-devlet şifresi ile 'www.sgkegitimlibakici.org' ve 'http://www.sgkegitimlibakici.org/' adresi üzerinden başvurularını yapabilecekler.
Çalışan annelere destek olmak ve eğitimli bakıcıları teşvik etmek üzere Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı'nın fon sağladığı proje kapsamında, çalışan annelerin iş ve yaşam dengesine katkı sağlanması, çocukların sigortalı ve eğitimli bakıcılar tarafından bakımının yapılması hedefleniyor. Bu destekten yararlanabilmek için; Tam zamanlı çalışıyor olmanız, bir eğitimli çocuk bakıcısını tam zamanlı sigortalı olarak çalıştırmanız gerekiyor.
Başvurular nasıl yapılacak?
Şartları uygun olan kadınlar destekten yararlanmak için başvurularını e-devlet şifresi ile 'www.sgkegitimlibakici.org' ve 'http://www.sgkegitimlibakici.org/' adresi üzerinden yapabilecekler. Ayrıca başvurularla ilgili '/sgkegitimlibakici' sosyal medya hesapları ile İstanbul, Ankara ve İzmir'deki proje ofislerinden detaylı bilgi alabileceklerdir.
Peki çalıştırılacak Bakıcı'nın özellikleri nelerdir?
Öncelikle bakıcı tam zamanlı olarak çalışan kadın olması, 18 yaşını doldurmuş olması, anne ve çocukla aynı ilde yaşıyor olması, anne ya da babayla birinci dereceden akrabalık bağı olmaması 0-36 ay çocuk bakımıyla ilgili eğitimli olduğunu belgelendirmesi veya lise ve üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olması gerekmektedir.