PTT Pal bünyesine 3 kadroda açık iş ilanı bulunuyor. Özel Güvenlik başvurusu için adayların silahlı veya silahsız ÖGG belgesi olması gerekir. Operasyon Görevlisi için farklı eğitim şartlarından başvuru kabul ediliyor. Yine farklı eğitim şartlarından genel başvuru yapabilirsiniz. PTT Pal içinde size uygun kadro açıldığında çağırılıyorsunuz. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Başvuru yapmak için iki ayrı yöntem bulunuyor. Bunlardan birincisi hazır CV'nizi ik@pttparalojistik.com.tr adresine göndermek.
İkinci yöntem ise https://www.pttparalojistik.com.tr/is-basvuru-formu/ adresine giderek form doldurarak sisteme kayıt olmak.
HANGİ KADROLARA ALIM YAPILIYOR?
PTTPAL , güvenlik görevlisi, şoför, operasyon görevlisi kadrolarına en az ortaokul mezunu adaylar arasından personel alımı yapmaktadır.
PTT PAL nedir?
Haziran ayında kurulan PTT PAL AŞ, her türlü para, kıymetli maden ve kıymetli evrak taşıma, işleme ve saklama, ATM ikmal, bakım, izleme, nakit yönetimi, gece kasası hizmetleri ve fiziki güvenlik hizmetleri verecek. Şirket, bu yıl sonuna kadar İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Adana'da toplam 6 nakit merkezi kuracak.
Şirket, gelecek yıl 40 şube, 360 zırhlı araç ve bin 100 personelle ülke çapında PTT merkez, şube ve ATM'lerine hizmet vermeyi ve Merkez Bankası ile yapılan protokol doğrultusunda 24 merkezde madeni para konsinye depolarını işletmeyi amaçlıyor. 2023 ve takip eden yıllarda bölge ve dünya markası olma vizyonuyla yapılanan şirket, zırhlı araçlarda görevlendirilmek üzere bin 100 personel alacak.