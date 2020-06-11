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    • 11.06.2020 09:33
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    komutana Türk'ün adı yetti! O anonsu duyunca...

    ’den ’ya giden bir kargo gemisi, ’nin Libya’ya yönelik silah ambargosunu denetlemek için başlattığı “İrini” operasyonu gerekçesiyle Yunan fırkateyni tarafından Girit açıklarında durdurulmak istendi. Operasyonu yöneten komutan ’a ait gemiden helikopter çıkararak Türk gemisini kontrol etmek istedi. Bölgedeki Türk fırkateyninden, müdahale etme hazırlığındaki kuvvetlere, “Bu gemi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti koruması altındadır” anonsu geçilmesi üzerine İtalyan komutan helikopteri geri çekti.

    İtalyan komutana Türk'ün adı yetti! O anonsu duyunca...

    CNN Greece'in herine göre, dün 'den 'ya giden bir kargo gemisi, AB'nin Libya'ya yönelik silah ambargosunu denetlemek için başlattığı "İrini" operasyonu gerekçesiyle Yunan fırkateyni tarafından Girit açıklarında durdurulmak istendi.

    HER ŞEYİ BİTİREN ANONS
    Operasyonu yöneten komutan, 'a ait gemiden helikopter çıkartarak geminin denetlenmesini istedi. Tanzanya bandıralı "Çirkin" isimli kargo gemisine Yunan helikopterinin yaklaşmasıyla, devreye 'nin savaş gemileri girdi. Bölgedeki Türk fırkateyninden, müdahale etme hazırlığındaki kuvvetlere, "Bu gemi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti koruması altındadır" anonsu geçildi.

    İTALYAN KOMUTAN HELİKOPTERİ GERİ ÇEKTİ
    Bu gelişmenin ardından İtalyan komutanın helikopteri geri çektiği belirtildi. Uyarının ardından Yunan helikopter geri dönerken, kargo gemisine Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait üç savaş gemisinin eşlik ettiği ve Libya'ya güvenli şekilde yol almaya devam ettiği kaydedildi.

    ERDOĞAN: HADDİNİ BİL
    Milliyet'te yer alan habere göre, Başkan , Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos'un, "Türkiye ile çatışmaya hazırız" sözlerine, "Yunanistan boş durmuyor, kuru sıkı atıyor. Türkiye'ye laf atılır mı? Haddini bil. Bilmezsen Türkiye'nin yapacağı şey bellidir" diyerek yanıt vermişti. Yunan medyası da Erdoğan'ın bu açıklamalarını, "Erdoğan, Yunanistan'a meydan okudu" başlığıyla okuyucularına duyurmuştu.

    Haberler Ekonomi İtalyan komutana Türk'ün adı yetti! O anonsu duyunca...
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