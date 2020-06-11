KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 315 milyon 696 bin 134,43 lira, işlem miktarı ise 850,19 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 332 milyon 823 bin 111,80 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Senna Kuyumculuk ve Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti şeklinde sıralandı.