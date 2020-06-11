Koronavirüsün etkisiyle küresel ekonominin yerle bir olmasıyla birlikte faizler düşünce yatırımcılar arayışa girdi. Özellikle son dönemde vatandaşların gözdesi durumuna gelen borsa rekor üstüne rekor kırdı. Peki borsadaki (BIST 100) yükseliş sürecek mi? Altındaki beklenti yükseliş mi düşüş mü? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, döviz, borsa ve altının seyrini A Haber'de değerlendirerek, vatandaşların yatırımları için önemli değerlendirmelerde bulundu. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.
"110 BİN PUANIN ÜZERİNDE KALINDIĞI SÜRECE YÜKSELİŞ SÜRER"
Borsa için 110 bin puanın üzerinde kalıcı olunması durumunda daha yukarıların gündeme gelebileceğini ifade eden Erdem, zaman zaman kâr satışları gelebileceğini bildirdi. 108.500 seviyesini kritik destek olarak belirleyen Erdem, küçük yatırımcı için hisse seçerken daha seçici olunmalı uyarısında bulundu.
"DÜĞÜN SEZONUYLA ALTINDA YÜKSELİŞ OLABİLİR"
Altının kısa vadede AL-SAT ile kazanç sağlanabilecek bir enstrüman olmadığını ifade eden Erdem, düğün sezonun gelmesiyle birlikte yükselişler olabileceğine dikkat çekerek, 370 liranın altında kademeli alım yapılabileceğini belirtti.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın 594 TL 'den alınıp 599 TL 'ye satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış fiyatı 2371 TL. Satış fiyatı 2392 TL.
22 ayar bilezik gramı ise 370 TL seviyesinde işlem görüyor.
ALTININ KİLOGRAMI 375 BİN 200 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 375 bin 200 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 374 bin 900 lira, en yüksek 376 bin 70 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,37 artarak 375 bin 200 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 315 milyon 696 bin 134,43 lira, işlem miktarı ise 850,19 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 332 milyon 823 bin 111,80 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Senna Kuyumculuk ve Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti şeklinde sıralandı.
ANZ: ALTIN REKOR KIRABİLİR
ANZ Banking'e göre altının fiyatı risk iştahındaki iyileşmeye rağmen yılın ikinci yarısında rekor seviyeye tırmanabilir. Australia & New Zealand Banking Ltd.'ye göre altın, risk iştahındaki iyileşmenin güvenli varlıklar için olumsuz olmasına karşın yılın ikinci yarısında rekor seviyeye tırmanabilir.
ANZ emtia stratejistleri Daniel Hynes ve Soni Kumari'nin 4 Haziran raporunda "Orta vadede yükseliş bekliyoruz. Normal büyümeye yönelik trende ilişkin piyasadaki güvene rağmen makro koşullar zorlayıcı. Merkez bankalarının bilançolarının genişlemesi azalma sinyali göstermiyor. Jeopolitik gerginlikler tırmanıyor. Bize göre değerli metallerde pozisyon artırmayı sürdüre yatırımcılar altın madeninin üzerinde oturuyor." ifadelerine yer verildi.
Stratejisler yatırımcı talebinin güçlü kalmasının beklendiğini ve Asya piyasalarındaki zayıf fiziksel talebi gölgede bıraktığını belirtti.
Bununla birlikte risk iştahı -birçok ülkede kısıtlamalar kaldırıldıkça ve piyasa ekonomik faaliyetlerde hızlı bir geriye dönüş fiyatladıkça- normale dönüş beklentilerinin etkisiyle yükseliyor.
ALTIN 1,720 DOLARI AŞTI, BRENT 40 DOLARDA
Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, "Bir yandan Fed toplantısından çıkması muhtemel güvercin söylemleri fiyatlamaya başlayan ons altın diğer taraftan ise Kore'de artan jeopolitik riskleri yansıtmaya başladı" dedi ve ekledi:
"Böyle olunca altının ons fiyatının bir kez daha 1700 doların üzerine yükseldiğini görüyoruz. Özellikle Kore'deki tansiyon altının bir süre haber akışına hassasiyetinin yüksek seyretmesine neden olabileceği için fiyatların her iki yöne doğru da hareketlenme potansiyeli taşıdığını söylemek mümkün. Şimdilik teknik açıdan görünümün çok fazla değiştiğini düşünmüyoruz. Bu noktada yukarıda 1,720 dolar aşağıda ise 1,680 doları izlemeye devam ediyoruz."
Petrol piyasalarında, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya ve diğer üreticilerin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun, üretim kısıntılarını Temmuz sonuna kadar uzatmalarına karşın, Suudi Arabistan'ın gönüllü kısıntısını bu ay sonu sonlandıracağını açıklamasının ardından, ABD'de petrol üretiminin yeniden artması üzerine, duraksayan fiyatlar yatay hareket ediyor.
Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1.14 düşüşle 40.40 dolara, ABD Batı Teksas Hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 0.87 düşüşle 38.54 dolara geriledi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 2.55 artışla 17.99 dolar,
- altın, yüzde 0.68 artışla 1,726.02 dolar,
- bakır, yüzde 0.87 artışla 5,767.00 dolar,
- platin, yüzde 0.23 artışla 840.38 dolar,
- paladyum yüzde 0.05 artışla 1,950.70 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise, gram altın 377 liraya, çeyrek altın 619 liraya, Cumhuriyet altını da 2,467 liraya yükseldi.