Tüm alacaklarımın tarafıma ödenerek iş akdimin sonlandırılmasını istiyorum.' Şeklinde dilekçe vererek tazminatlarını alabilirler.15 Yıl sigortalılık süresi ile 3600 prim günü şartı sadece 08.09.1999 öncesinde işe girişleri bulunanlar için geçerliydi. Peki ya bu tarihten sonra işe girenler, buyurun birlikte bakalım;

1999 sonrası girişlerde şartlar değişti!

15 yıl 3600 gün şartı yukarıda belirtilen tarihten önce sigorta girişi bulunanlar için geçerliydi. Peki 08.09.1999 tarihinden sonraki işe girenlerden ne istenecek? Burada da yine iki tarih ve iki ayrı şart sunulmaktadır.