Eğer bir akıllı telefon sahibi olmak telefon fiyatları, akıllı telefon önerileri gibi aramalar yapıyorsanız sizin için hazırladığımız oldukça iyi bir listemiz var. İşte 1500 TL altı en iyi akıllı telefonlar... Piyasaya yeni çıkan ve günlük kullanım ihtiyacınızı fazlasıyla karşılayacak 2 bin TL ve altında satışa sunulan akıllı telefon piyasasının en iyilerini sizler için derledik. İşte Türkiye'de 1,500 - 2,000 TL bandında satılan akıllı telefonlar…