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    • 11.06.2020 10:38
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    • 11.06.2020 10:38
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    adım adım başvuru ekranı 2020 - 41.732 bin başvuru şartları nedir?

    Türkiye İş Kurumu resmi internet adresi üzerinden art arda duyurular yayımlandı. Yayımlanan duyurularda Türkiye genelinde 41.732 bin personel alımı yapıldığına yer verildi. Farklı kadrolara yapılan personel alımı için ilanlar yayımlandı ve başvuruların başladığına yer verildi. Peki ilanlara kimler başvuru yapabilir? Hangi kadrolara personel alımı yapılıyor? Başvuru nasıl yapılacak? üzerinden yapılacak iş başvurularında bazı genel şartlar istenmektedir. Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunmalı. İŞKUR sisteminde iş arayan olarak kayıt edilmiş olmak gerekir. Başvurulacak işin türüne göre sağlık sorunu bulunmamalı. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.

    41.732 bin personel alımı kadroları başvuru şartları nedir?

    İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden personel alımlarına tam gaz devam ediyor. Bu anlamda 41.732 bin personel alımı kadroları açıklandı.
    Türkiye İş Kurumu resmi internet adresi üzerinden art arda duyurular yayımlandı ve kamu kurumları ile özel sektöre Türkiye geneli personel alımı yapılacağına yer verildi. İŞKUR 'dan yayımlanan duyuruda personel alımına dair kadro dağılımına yer verilirken , başvuruların nasıl yapılacağı konusuna da açıklık getirildi. Koronavirüs sebebiyle İŞKUR il ve ilçe müdürlüklerinde iş başvurusu işlemi yapılmamaktadır. Bu sebeple tüm başvurular online yapılmak zorunda. Online başvuru da çok kolaydır. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.

    İŞKUR SAYFASINDA DUYURULDU

    İŞKUR sayfası üzerinden yayımlanan özel sektör ile diğer kamu ilanlarına baktığımızda toplamda 41.732 personel, işçi ve memur alınacağına yer verildi.

    İŞKUR sayfasındaki duyuru şu şekilde:


    Denizli Merkezefendi Tem. Ulaş. İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. 08.06.2020
    Trabzon Beştel Tur. Tic. A.Ş. 07.06.2020
    Denizli Günay Belediyesi Per. Ltd. Şti. 05.06.2020
    Tunceli Hozat Belediyesi 05.06.2020
    Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Per. Ltd. Şti. 06.06.2020
    Ordu Kabadüz Belediyesi Per. Ltd. Şti. 05.06.2020
    Erzurum Horasan Belediyesi Per. Ltd. Şti. 08.06.2020
    Mersin Silifke Tic. Tur. San. A.Ş. 05.06.2020
    Samsun Bafra Belediyesi Per. A.Ş. 05.06.2020
    Bursa Gürsu Modern A.Ş. 07.06.2020
    Kocaeli Belde A.Ş. 05.06.2020
    Çorum Beltaş Osmancık Bel. Gıda Ener.Ulaş. Eğt. Spor İnş. Hiz. A.Ş. 07.06.2020

    Ordu ÇAYBEL Dan. Taah. İnş. San. Tic. A.Ş. 08.06.2020
    Çorun Sunbeton İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 05.06.2020
    Aydın Koçarlı Menderes Gıda Turizm Eğlence A.Ş. 08.06.2020
    Ağrı Taşlıçay Belediyesi Per.Ltd. Şti. 05.06.2020
    Kocaeli BEKAŞ Bilişim Bay. İnş. San. Tic. A.Ş. 07.06.2020
    Eskişehir Espark Eskişehir Park Bahçe Peyzaj Temz. A.Ş. 08.06.2020
    İstanbul Mataş Maltepe Sağ. Tur. Eğt. San. Tic. A.Ş. 05.06.2020
    Bursa Gemtaş Gemlik İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. 07.06.2020
    Antalya Falez Çevre Yön. Dnş. Tur. İnş. San. Tic. A.Ş. 06.06.2020
    Afyonkarahisar Beltaş Pet Ve Pet Ürün Gıda Hay Et San. Tic. Ltd. Şti. 10.06.2020
    Kastamonu Pınarbaşı Belediyesi Per. Ltd. Şti. 05.06.2020
    Mersin Tarsus İmar Tic. Ltd. Şti. 05.06.2020
    Kocaeli BELDE Özel Sağ. Eğt. Hizm. Paz. Tic. A.Ş. 08.06.2020

    İzmir İzboğa Tic. San. A.Ş. 06.06.2020
    Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Per. A.Ş. 08.06.2020
    Ağrı Tutak KHGB 08.06.2020
    Afyonkarahisar Üç Hilal İnş. Tem. San. Tic. Ltd. Şti. 05.06.2020
    Afyonkarahisar Değirmen Ayvalı Taş. San. Tic. Ltd. Şti. 06.06.2020
    Trabzon Of Belediyesi Per. Ltd. Şti. 08.06.2020
    İstanbul Mataş Maltepe Sağ. Turz. Tic. A.Ş. 06.06.2020
    İzmir Beydağı Belediyesi Per. Ltd. Şti. 05.06.2020
    İzmir İzelman Gen. Hiz. Tic. A.Ş. 05.06.2020
    Manisa ALBELTAŞ San. Tic. A.Ş. 10.06.2020
    İzmir Mimas Bel Gıda Tur. İnş. İhr. Üret. Paz. San. Tic. A.Ş. 05.06.2020
    Kırklareli Babaeski Belediyesi Per. Hiz. Ltd. Şti. 05.06.2020

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    İŞKUR KADRO DAĞILIMI

    41.732 personel alımında en fazla alım yapılan kadrolar şu şekilde:

    Mobilyacı 59
    Otomotiv Elektrikçisi 59
    Plastik Mamuller Montaj İşçisi 58
    CNC Apkant Pres Tezgahı Operatörü 57
    Bahçıvan 56
    Market Elemanı 55
    Gıda Teknikeri 54
    Perakende Satış Elemanı (Gıda) 54

    LED Aydınlatma Ekipmanları Montajcısı 52
    Ortacı/Ayakçı (Tekstil) 52
    Anketör 50
    Dökümcü (Metal) 50
    Erkek Dış Giysileri Dikimi Elemanı 50
    Kadın İç Giysileri Dikim Elemanı 50
    Örtü Altı Sebze Yetiştiricisi 50
    Usta Öğretici (Trikotaj) 50
    Üniversal Torna Tezgahı Operatörü 50
    Konfeksiyon Ürünlerini Katlama/Paketleme İşçisi 49
    Makine Bakım Onarım Teknisyeni/Makine Bakım Onarımcısı 49
    Mobilya Döşeme İşçisi 49
    Pazarlama Sorumlusu 49
    Şoför (Yolcu Taşıma) 49

    Meslek Açık İş Sayısı
    Beden İşçisi (Genel) 5815
    Temizlik Görevlisi 1080
    Satış Danışmanı / Uzmanı 773
    Ön Muhasebeci 733
    Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 678

    Bisküvi İmalat İşçisi 667
    Makineci (Dikiş) 652
    Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 623
    Konfeksiyon İşçisi 478
    Dokuma Konfeksiyon Makineci 433
    Ambar/Depo Görevlisi 387
    Şoför-Yük Taşıma 367
    Kasiyer 357
    Garson (Servis Elemanı) 356
    Elektrikçi (Genel) 334
    Meyve Sebze Ayıklama İşçisi 323
    Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) 310
    Beden işçisi (taşıma, yükleme-boşaltma) 297
    Paketleme işçisi 294
    Aşçı 278
    CNC Torna Tezgahı Operatörü 276
    Turizm Ve Otelcilik Elemanı 265
    Güvenlik Görevlisi 239
    Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle) 236
    Forklift Operatörü 235
    Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 231
    Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu) 225
    Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı 216
    Reyon Görevlisi 215

    Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı 214
    Elektrik Teknisyeni 207
    Kurye 207
    Makine Mühendisi 207
    Pazarlamacı 199
    Beden İşçisi (Temizlik) 190
    Grafik Animasyoncu 181
    Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 173
    Muhasebeci 168
    Makine Montaj İşçisi 157
    Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı) 152
    Kalite Kontrolcü 146
    Büro Memuru (Genel) 144
    Kamyon Şoförü 141
    Sekreter 141
    Tır-Çekici Şoförü 140
    Bulaşıkçı (Stevard) 138
    CNC Freze Tezgahı Operatörü 138
    Motosikletli Kurye 138
    Depo Sevkiyat Sorumlusu 137
    Mekanik Bakım Onarımcısı 130
    Aşçı Yardımcısı 127
    Marangoz 122
    Muhasebe Meslek Elemanı 121

    Beden İşçisi (İnşaat) 120
    Metal Mamuller Montaj İşçisi 118
    Plastik Mamuller İmal İşçisi 117
    Ahşap Mobilya İmalatçısı 110
    Düz Dikiş Makineci 110
    Boyacı-Metal 107
    Et Ve Et Ürünleri İşlemecisi 105
    Çelik Yapılandırmacı 104
    Mobilya Montajcısı 102
    Medikal Maske İmal İşçisi 100
    Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü) 100
    Hemşire 95
    Makine Teknikeri 95
    Mutfak Görevlisi 95
    Plastik Doğramacı /PVC Doğrama-İmalat Ve Montajcısı 94
    Satış Temsilcisi / Plasiyer 93
    Proses İşçisi 92
    Çağrı Merkezi Elemanı 91
    Endüstriyel Mekanik Teknisyeni 91
    Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı 89
    Müşteri Temsilcisi 89
    Ahşap Mobilya İmalat Ustası 88
    Mermer İşçisi 88
    Paketleme İşçisi (Gıda) 87

    Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi) 87
    Elektrik Teknikeri 86
    Teknik Ressam 85
    E-Ticaret Meslek Elemanı 84
    Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı) 82
    Teknik Servis Elemanı 78
    Çaycı 77
    Gıda Mühendisi 76
    Depo İşçisi (Elleçleme) 74
    NC/CNC Tezgah Operatörü 74
    Kasap 72
    Sevkiyat Görevlisi 71
    Lojistik Elemanı 67
    Taşlama Tezgâh İşçisi 65
    Büro İşçisi 64
    Makine Bakımcı 64
    Elektrik-Elektronik Teknisyeni 63
    Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon İşçisi 63
    Grafiker 63
    Gemi Ön İmalat ve Montaj Elemanı 61
    Makine Montajcısı 61
    Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü ) 60
    Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri) 60
    Alüminyum Doğramacı 59

    İŞKUR İŞ İLANLARINDA ARANAN GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

    İŞKUR üzerinden yapılacak iş başvurularında bazı genel şartlar istenmektedir. Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunmalı. İŞKUR sisteminde iş arayan olarak kayıt edilmiş olmak gerekir. Başvurulacak işin türüne göre sağlık sorunu bulunmamalı. Askerlik ile sorunu bulunmamalı; tecil veya muaf olunmalı. Yoğun çalışma temposuna adapte olunabilecek bir karakterde olunmalı.

    İŞKUR İLANLARINA NASIL BAŞVURULUR

    Koronavirüs sebebiyle İŞKUR il ve ilçe müdürlüklerinde iş başvurusu işlemi yapılmamaktadır. Bu sebeple tüm başvurular online yapılmak zorunda. Online başvuru da çok kolaydır. Bu başvurular ilanlar üzerinden yapılmaktadır. Yukarıda bahsettiğimiz İŞKUR ilanlarını bulma yolu kullanılarak ilanlar bulunur. Başvurulacak ilanın üzerine tıklandığında tüm detaylar bulunmaktadır. Sayfanın en altında işe başvur butonu vardır. O butonu tıklayınca işe başvurmuş olursunuz.
    Haberler Ekonomi İŞKUR adım adım başvuru ekranı 2020 - 41.732 bin personel alımı kadroları başvuru şartları nedir?
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