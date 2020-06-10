İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden personel alımlarına tam gaz devam ediyor. Bu anlamda 41.732 bin personel alımı kadroları açıklandı.

Türkiye İş Kurumu resmi internet adresi üzerinden art arda duyurular yayımlandı ve kamu kurumları ile özel sektöre Türkiye geneli personel alımı yapılacağına yer verildi. İŞKUR 'dan yayımlanan duyuruda personel alımına dair kadro dağılımına yer verilirken , başvuruların nasıl yapılacağı konusuna da açıklık getirildi. Koronavirüs sebebiyle İŞKUR il ve ilçe müdürlüklerinde iş başvurusu işlemi yapılmamaktadır. Bu sebeple tüm başvurular online yapılmak zorunda. Online başvuru da çok kolaydır. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.