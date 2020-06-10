İş kurana çifte destek: 3 yıl vergi ve 1 yıl prim teşviği imkanı

Ülkemizde gençlerin hem istihdamı hem de iş kurması destekleniyor. Girişimci gençler için pek çok devlet desteği sunuluyor. Bunlar arasında vergi ve prim kolaylıkları başı çekiyor. Bağ-Kur kapsamında olan genç girişimcilerin vergi ve primlerini Hazine karşılıyor.
29 YAŞA DİKKAT!
İlk kez kendisine ait bir işyeri açan ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) Bağ-Kur'lu olarak kayıt yaptıran 18-29 yaş arasındaki gençlerin 1 yıl boyunca Bağ-Kur primleri devlet tarafından ödeniyor. Böylece genç girişimci 1 yıl boyunca SGK'ya prim ödemeden işini yapıyor. Verilecek destek ise en alt seviyeden hesaplandığında, mevcut tutarlarla 12 bin 184 lirayı buluyor. Genç girişimcinin her ay bin 15 liralık prim ödemesi cebinde kalıyor.
3 YIL VERGİDEN MUAF
Prim desteğinden yararlanmak için kişinin kendi işinde bilfiil çalışması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi gerekiyor. Gençlere prim desteğinin yanında vergi desteği de sağlanıyor. İlk kez bir gelir vergisi mükellefi olarak işyeri açan 18-29 yaş arası gençler için 3 yıllık bir vergi istisnası bulunuyor. Gençler, 3 vergi yılı boyunca kazançlarının 75 bin liralık kısmı için gelir vergisi ödemiyor. 75 bin lira matrah beyan eden bir girişimcinin cebinde kalacak miktar yıllık 15 bin 720 lira seviyesinde bulunuyor. Kazanç istisnasından faydalananlar, beyana tabi başka bir gelirinin (kira, menkul sermaye iradı, ücret, diğer kazanç ve iratlar) olması durumunda sadece ticari, zirai ve mesleki kazançları dolayısıyla istisnadan yararlanabiliyor. Mükelleflerin bir vergilendirme döneminde ticari, zirai veya mesleki faaliyetlerinden bir veya birkaçından kazanç elde etmeleri durumunda teşvik, beyan edilen bu gelirlerin toplamına uygulanıyor.
VERGİ HESABI
Yıllık 75.000 TL gelir elde edilmişse: 120.000 TL'nin 49.000 TL'si için 8.700 TL, fazlası için % 27 gelir vergisi ödenir. 26.000 x 0.27 = 7.020 TL 8.700 TL + 7.020 TL = 15.720 TL
3 yıllık kazanç: 15.720 x 3= 47.160 TL
PRİM TEŞVİĞİ
Brüt asgari ücret: 2.943 TL
Aylık prim: 2.943 x % 34,5 = 1.015,34 TL
Yıllık prim: 1.015,34 x 12 = 12.184,02 TL