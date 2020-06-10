İKM YANİ GADİYANLAR NE İŞ YAPAR?

Cezaevine giren hükümlünün üzerini arar ve değerli eşyaları emniyet altında bulundurur. Hükümlüler hakkında kayıtları tutar, koğuşları kontrol eder, çalışan tutuklulara nezaret eder. Kaçma girişimi ile ilgili herhangi bir çalışma olup olmadığını kontrol ederler.

İKM günde üç defa tutukluların sayımını yapar, onların yemek, banyo ve diğer ihtiyaçlarında yardımcı olurlar. Cezaevinde çıkabilecek olan olaylara anında müdahale etmek zorundalar. Ayrıca genel arama ve kontrolleri düzenli olarak yaparlar. Cezaevinin temizliğinden de sorumlu olan gardiyanlar, ağır ceza merkezi olmayan yerlerde katip olarak ta görev alırlar.