FED faiz sonrası dolar ve altın fiyatları! Dolar ve Euro kurunda hangi seviyelere dikkat çekti? Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faizler yüzde 0-0.25 aralığında sabit bırakıldı. Fed'in açıklamasında, ekonominin son sıkıntıları atlattığından ve maksimum istihdam ile fiyat istikrarı hedeflerine ulaşma yoluna girdiğinden emin olana kadar söz konusu hedef faiz aralığının sürdürülmesinin beklendiği aktarıldı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ABD ve dünya genelinde ekonomik sıkıntılara neden olduğuna işaret edilen açıklamada, bankanın bu zorlu dönemde ABD ekonomisini desteklemek için tüm araçlarını kullanmaya, böylece maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerini desteklemeye kararlı olduğu vurgulandı. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
DOLAR VE EURO'DA HAFİF HAREKET VAR!
Türkiye'nin Merkez Bankası ve BDDK ile aldığı önlemlerle birlikte doların da küresel anlamda değer kaybıyla dolar/TL 7.26'dan dönerek 6.60'lara kadar gerilemişti. Kur, son dönemde hafif yukarı yönlü hareketini sürdürse de 6.80 altında işlem görmeye devam ediyor.
ALTINDA SON DURUM
1585 direncini kıramayan spot altın tekrar 1700 dolara çıktı ve 1715 dolardan işlem görüyor. Gram altın fiyatı ise 366 TL'ye indikten sonra yeniden 375 TL seviyesini test ediyor.
Çeyrek altın: 615,40 lira
Yarım altın: 1.228,60 lira
Gram altın: 374,27 lira
Cumhuriyet altın: 2.453,40 lira
ALTININ ONSU 1.716,64 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.716,64 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,37 artarak 375 bin 200 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,7730 lira, satışta 6,8001 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,7781 lira, satışta 6,8053 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1346, sterlin/dolar paritesi 1,2755, dolar/yen paritesi de 107,20 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,05 yükselerek 40,58 dolardan işlem görüyor.
ALTININ KİLOGRAMI 375 BİN 200 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 375 bin 200 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 374 bin 900 lira, en yüksek 376 bin 70 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,37 artarak 375 bin 200 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 315 milyon 696 bin 134,43 lira, işlem miktarı ise 850,19 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 332 milyon 823 bin 111,80 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Senna Kuyumculuk ve Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti şeklinde sıralandı.
SALGIN ORTA VADEDE EKONOMİK GÖRÜNÜM ÜZERİNDE ÖNEMLİ RİSK OLUŞTURUYOR
Açıklamada, salgın ve halk sağlığını korumaya yönelik alınan önlemlerin, ekonomik faaliyette sert düşüşler ve iş kayıplarına neden olduğu anımsatılarak, zayıflayan talep ve önemli ölçüde düşüş gösteren petrol fiyatlarının tüketici enflasyonunu düşürdüğü aktarıldı.
Şirketlere ve hane halkına kredi akışını desteklemeye yönelik politika önlemleriyle finansal koşulların iyileştiğine dikkat çekilen açıklamada, halk sağlığı krizinin yakın dönemde ekonomik faaliyet, istihdam ve enflasyon üzerinde baskı yaratmaya devam edeceği ve orta vadede ekonomik görünüm üzerinde önemli riskler oluşturduğu ifade edildi.
Açıklamada, bu gelişmeler doğrultusunda Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) federal fon oranı için hedef aralığını yüzde 0 ila 0,25 arasında tutmaya karar verdiği kaydedildi.
HEDEF ARALIĞINI SÜRDÜRME SİNYALİ
Fed'in açıklamasında, ekonominin son sıkıntıları atlattığından ve maksimum istihdam ile fiyat istikrarı hedeflerine ulaşma yoluna girdiğinden emin olana kadar söz konusu hedef faiz aralığının sürdürülmesinin beklendiği aktarıldı.
Komitenin, halk sağlığıyla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere ekonomik görünüme ilişkin gelişmeleri izlemeye devam edeceği belirtilen açıklamada, ekonomiyi desteklemek için uygun araçların kullanılacağı ifade edildi.
Açıklamada, hane halkı ve işletmelere yönelik kredi akışını desteklemek için Fed'in gelecek aylarda hazine tahvilleri ve ipoteğe dayalı menkul kıymet alımlarını artıracağı kaydedildi. Büyük ölçekli gecelik ve vadeli repo işlemlerinin de devam edeceği belirtilen açıklamada, Komitenin gelişmeleri yakından takip edeceği ve uygun adımları atacağının altı çizildi.
AMERİKAN EKONOMİSİ İÇİN BU YIL YÜZDE 6,5'LİK DARALMA BEKLENTİSİ
ABD ekonomisi için uzun vadeli büyüme beklentisinin yüzde 1,8 seviyesine çekildiği kaydedilen açıklamada, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 6,5 daralacağı, 2021'de yüzde 5, 2022'de ise yüzde 3,5 büyüyeceğinin tahmin edildiği bildirildi.
Açıklamada, Fed'in fonlama oranına ilişkin medyan beklentisinin ise 2020, 2021 ve 2022 yılları için yüzde 0,1, uzun dönem ortalama faiz beklentisinin ise yüzde 2,5 olduğu kaydedildi.
İşsizlik oranına ilişkin tahminlerin de yer aldığı açıklamada, ülkedeki işsizliğin bu yıl yüzde 9,3, 2021'de yüzde 6,5 ve 2022'de yüzde 5,5 olacağının öngörüldüğü ifade edildi.
FED AÇILIMI NEDİR?
Federal Reserve adını alan kurumun kısa adı olarak kullanılmakta olan FED, kurum olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin merkez bankasıdır. Her ülkenin kendi ülkesine ait yerel para biriminin kendi ülkesinde bulunan merkez bankası tarafından kontrol edildiği ve yönetildiği dikkate alınırsa bu noktada FED'in de dünyanın en çok kullanılan para birimi olan doların kontrolünü üstlenen kurumu olduğunu bilmek gerekir.