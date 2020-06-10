1 yıl ertelenmişti

Buna göre, afetler nedeniyle en fazla 1 yıla kadar ertelenmesine karar verilen elektrik ve doğal gaz tüketim bedellerinin tahakkuk ve tahsilatına yönelik, söz konusu ertelemeden kaynaklanan anapara haricindeki tüketicilerden tahsil edilmeyen bedellere ilişkin finansman maliyeti gecikme zammı tutarını geçmemek üzere Bakanlık bütçesinden karşılanacak.

Ertelemeye yönelik kapsam, süre ve ertelemeden dolayı şirketlerin katlanacağı finansman maliyetine ilişkin analizler Bakanlık tarafından hazırlanarak Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşüne sunulacak.