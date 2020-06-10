İŞKUR tarafından yayımlanan ilanlara göre yukarıda saymış olduğumuz kurumlara en az ilköğretim mezunları başvuruda bulunabilirler. İŞKUR personel alımlarına hız kesmeden devam ediyor. İŞKUR Kamu Personeli alımı ilanlarına başvuruda bulunmak isteyen adaylar https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresine giriş yaparak öncelikle üyelik bilgileri ile sisteme giriş yaptıktan sonra İş Arama ekranında bulunan İŞYERİ TÜRÜ kısmına ilgili kurumunda yazılı yazarak ve ARA butonuna tıklayarak ilgili ilanlara ulaşabilirsiniz. İşte EGM, hastane ve belediyelere personel alımı başvuru şartları... İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.
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BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?
İŞKUR Kamu Personeli alımı ilanlarına başvuruda bulunmak isteyen adaylar https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresine giriş yaparak öncelikle üyelik bilgileri ile sisteme giriş yaptıktan sonra İş Arama ekranında bulunan İŞYERİ TÜRÜ kısmına ilgili kurumunda yazılı yazarak ve ARA butonuna tıklayarak ilgili ilanlara ulaşabilirsiniz.
Adaylar başvurularını son başvuru gününe kadar gerçekleştirmek
GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
- 18 yaşını tamamlamış olmak,
- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
- Başvurunun son günü itibarıyla işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak,
- Adayların, başvurunun son günü itibarıyla duyuru ekinde yer alan tabloda gösterilen ve tercih ettikleri görev unvanlarına ilişkin meslek kolunun gerektirdiği şartları taşımaları gerekir.
- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,
- Alınacak işçilerin deneme süresi altmış gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.
- Adaylar vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya engel bir durumu olmaması gerekir.
- Adaylar, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan listeden Belirtilen ilinde ikamet etmek şartıyla sadece bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
- Adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler ilan/sınav/göreve başlama sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.
- Adayların görevini devamlı yapmasına engel sağlık probleminin bulunmaması gerekmektedir.