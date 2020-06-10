Geçtiğimiz yıl 8 bin 242 bekçi alımı gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü, 2020'de bekçi sayısını 30 bine çıkaracağını açıklamıştı. Bekçi alımlarına dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz hafta bir televizyon programına konuk oldu. Bakan Soylu burada bekçi alımı olacak mı sorusuna yanıt verdi ve adayları heyecanlandırdı. İlanın ne zaman yayımlanacağı konusunda net bir bilgi yok. 2020 yılının sonuna ilan yetişir mi bilinmez. Ancak yeni bir alımın yeni yılın ilk döneminde yapılması bekleniyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.
BEKÇİ ALIMI 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?
2020 bekçi alımları ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bekçi alımları ile ilgili güncel açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.
EN AZ 1000-1500
Bakan Soylu, EGM bünyesinde 1000-1500 kadrosu kaldığını , ancak yeni kadro ihdası ile birlikte 10 bin civarında yeni alım yapabileceklerini söylemişti. Bu açıklama , yeni bekçi alımı bekleyen adayları heyecanlandırdı. Bu açıklama sonrası adaylar, yeni dönem bekçi alımı ilanının ne zaman geleceğini , başvuru şatlarında mezuniyetin değişip değişmeyeceğini araştırmaya başladı.
MEZUNİYET ŞARTI HAKKINDA AÇIKLAMA GELDİ
On binlerce aday, en az lise olan mezuniyet şartının ilkokul yapılmasını istiyordu. TBMM 'den bu konuda bir açıklama geldi. İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, TBMM 'de yaptığı konuşmada bekçilerin en az lise mezunları arasından alınacağını söyledi. Güvenç, "Ve yeni gelişen şartlarda yetişmiş, en az lise mezunu, bölgede oturan, bölgeyi iyi bilen insanların istihdamıyla hiç şüphemiz yok" dedi.
MADDE 8 – (1) Adaylar;
a) T.C. kimlik numarasını,
b) Adli sicil ve arşiv kaydı olmadığı bilgisini,
c) 5 inci maddede belirtilen nitelikleri taşıdığı beyanını,
ç) Mezuniyet bilgisini,
d) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin bulunmadığı bilgisini,
e) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme bilgisini,
f) Emniyet teşkilatı şehit ve vazife malullerinin eş ve çocuklarından başvuru yapacak olanlardan şehit ve vazife malulü bilgisini, içeren ve biyometrik fotoğrafın yer aldığı yazılı veya Kurumca kabul edilen elektronik ortamda düzenlenen sınav başvuru formu ile başvuru yaparlar.
(2) Emniyet teşkilatı dışında şehit ve vazife malullerinin eş ve çocuklarından başvuru yapacak adaylar ise, ilgili kurum ya da valilik onaylı şehit veya malullük belgesini yazılı veya elektronik ortamda yaptığı başvurusuna ekler. Elektronik ortamda başvuru yapılmış ise bu adaylar müracaat kabul tarihleri içinde elden veya posta yoluyla Müracaat Kabul Komisyonuna belgenin aslını teslim eder. Adaylar tarafından verilen bilgilerin doğrulamasının yapılamaması veya ilave bilgilere ihtiyaç duyulması halinde başvuru sahibinden ayrıca belge talep edilebilir.
(3) Aranılan nitelikleri taşıyan adaylar Bakanlıkça belirlenen müracaat kabul komisyonlarına şahsen başvururlar.
(4) Başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır."
BEKÇİ MAAŞLARI 2020 NE KADAR?
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), çarşı ve mahalle bekçilerinin ücretleriyle ilgili yaptığı açıklamada "Çarşı ve mahalle bekçilerinin taban maaşlarına bakıldığında, öğrenim durumu, gösterge ve ek göstergelerine göre diğer devlet memurlarına ödenen taban aylıklarıyla aynıdır. Farklılıklar ise, emniyet hizmetleri sınıfına ödenen fazla çalışma ücreti ve tayin bedelinden kaynaklanmaktadır. Bu durumda, göreve yeni başlayan bekar lise mezunu çarşı ve mahalle bekçisinin maaşı 4 bin 527 TL, lisans mezununun maaşı ise 4 bin 534 TL'dir." denildi.