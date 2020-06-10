Bu şartları sağlayanlar alabiliyor... 671 TL devletten her ay maaş desteği! Başvurular nereye yapılır?

Devlet yaşlı vatandaşlara çok sayıda yardım ile maddi destek ödemesi yapıyor. Bu ödemelerin en bilineni ise yaşlılık maaşı olarak bilinen 65 yaş aylığı. Belirli koşulları sağlayan tüm yaşlı vatandaşlara ödenen bu 65 yaş maaşını almak isteyen vatandaşların yapmaları gereken işlemleri adım adım aktarıyoruz. Yeni yapılan düzenlemeyle her ay ödenmeye başlanan 65 yaş aylığı, 2020 yılının Ocak ayı ile birlikte 671 TL'ye yükseliyor. Aile içi kişi başı aylık ortalama gelir sınırı da 701,32 TL oluyor. 65 yaş aylığı bağlanan vatandaşlar ilk aylık ödemelerini yoğunluk durumuna göre Ziraat Bankası şubelerinden alıyorlar. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de