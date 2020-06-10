Diksiyonu düzgün olmak,

Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış , henüz askerlik çağına gelmemiş ya da tecilli olması,

Başvuru yapacağı görevi yapmaya engel sağlık sorunu olmaması.

İŞKUR iş başvurusu nasıl yapılır?

Sağlık personeli başvurularına İŞUR'un e şube sitesi üzerinden açık iş ilanları kısmından yapılmakta.

İŞKUR İŞ İLANLARINDA ARANAN GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

İŞKUR üzerinden yapılacak iş başvurularında bazı genel şartlar istenmektedir. Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunmalı. İŞKUR sisteminde iş arayan olarak kayıt edilmiş olmak gerekir. Başvurulacak işin türüne göre sağlık sorunu bulunmamalı. Askerlik ile sorunu bulunmamalı; tecil veya muaf olunmalı. Yoğun çalışma temposuna adapte olunabilecek bir karakterde olunmalı.