671 TL devletten her ay maaş desteği! Bu şartları sağlayanlar alabiliyor... Başvurular nereye yapılır?

65 yaşında olan vatandaşların sosyal güvenceleri olmamaları durumunda devlet aylık maaş ödemesi yapıyor. Her ay 671 TL olarak yapılan bu ödemeleri almak için yapılması gereken tüm işlemleri haberimizde aktarıyoruz. Haberimizin başında belirttiğimiz gibi 65 yaş maaşı almak için sağlanması gereken bazı koşullar bulunuyor. Bu koşullar SGK mevzuatında tek tek aktarıldı. Bu kapsamda 65 yaş aylığı için başvuru yapacak vatandaşlardan talep edilen o koşulları sizlere aktarıyoruz. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de