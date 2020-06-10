Türkiye'de farklı kurumlarda çalışmakta olan binlerce işçinin gözü kulağı tediye haberlerinde. Kamuda görev yapan işçilerin tamamına 13 günlük ücretleri üzerinden tediye ödemesi yapılacak. Kamu işçilerine her yıl dört taksitte ilave tediye ödemesi yapılıyor. Bu yıl ödemenin ilk iki taksidi yapıldı. Üçüncü taksitin ise 31 Temmuz'da başlayacak olan Kurban Bayramı öncesi ödenmesi bekleniyor. Tediye kelime olarak ek ödeme ya da ikramiye anlamı taşıyor. Devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele verilen ek ödemedir. Kamuda çalışan taşeron işçilere yıl başından beri 4 taksit şeklinde tediye ödemesi gerçekleşiyor. Peki kimler ilave tediye alabilir? İlave tediye nedir? İlave tediye ne kadar ödenir? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de