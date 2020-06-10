Türkiye'de farklı kurumlarda çalışmakta olan binlerce işçinin gözü kulağı tediye haberlerinde. Kamuda görev yapan işçilerin tamamına 13 günlük ücretleri üzerinden tediye ödemesi yapılacak. Kamu işçilerine her yıl dört taksitte ilave tediye ödemesi yapılıyor. Bu yıl ödemenin ilk iki taksidi yapıldı. Üçüncü taksitin ise 31 Temmuz'da başlayacak olan Kurban Bayramı öncesi ödenmesi bekleniyor. Tediye kelime olarak ek ödeme ya da ikramiye anlamı taşıyor. Devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele verilen ek ödemedir. Kamuda çalışan taşeron işçilere yıl başından beri 4 taksit şeklinde tediye ödemesi gerçekleşiyor. Peki kimler ilave tediye alabilir? İlave tediye nedir? İlave tediye ne kadar ödenir? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
13 GÜNLÜK ÜCRET KADAR
İlave tediye ödemesinin miktarı günlük ücret üzerinden hesaplanıyor. 2020 yılının üçüncü taksiti olan ağustos ayı tediye miktarı, kamu işçisinin 13 günlük ücreti olarak ödenecek. İlave tediyeye esas olan aylık kazançların hesabında, fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri dikkate alınmamaktadır. İlave tediyenin hesabı işçinin esas ücretinin aylık toplamına göre yapılmaktadır.
İLAVE TEDİYE NEDİR?
6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır. Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kadroya geçen işçilere, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 52 günlük tediye ödenmesi gerekmektedir.
NE KADAR TEDİYE ÖDENECEK?
Kamuda kadroya geçen taşeron işçiler de dahil olmak üzere kamuda görev yapan işçilerin tamamına her taksitte 13 günlük ücretleri üzerinden tediye ödemesi yapılıyor. Asgari ücretli bir işçiye üçüncü taksit olarak 13 günlük ücreti karşılığı en az 911.7 TL ilave tediye ödenecek. İşçinin ücreti arttıkça tediye miktarı da artar. Örneğin, 3.000 TL brüt ücreti olan işçiye 929.3 TL ilave tediye ödenecektir. Vergi dilimi yükselen işçiye ödenecek ilave tediyeden daha yüksek vergi kesilecektir. Bu nedenle tediyenin öne çekilmesi bazı işçiler için vergi dilimi açısından da avantajlı olacaktır.
İLAVE TEDİYEDEN PRİM KESİLİR Mİ?
İlave tediye ödemeleri kural olarak SGK primine tabidir. Dolayısıyla, ilave tediyeden SGK primi kesilmesi gerekir. Bu çerçevede ilave tediye ödemesinden yüzde 15 oranında sigorta primi ve yüzde 15 oranında gelir vergisi kesintisi yapılır. Ayrıca ilave tediye ödemesi damga vergisine de tabi olduğu için ilave tediyeden damga vergisi kesintisi de yapılır.
Kamu işçisinin bulunduğu vergi dilimine göre ilave tediyeden yapılacak vergi kesintisi farklılaşacaktır. Bu nedenle ilave tediyeler temmuz ayında ödenirse pek çok işçi için vergi avantajı da söz konusu olabilir.Yıl içerisinde 52 günlük ilave tediye ödemeleri dört taksitte yapılıyor. Ocak haziran, ağustos, aralık aylarında kamu işçilerine 13'er günlük tediye ödemesi yapılıyor. Toplamda 52 günlük ilave tediyesi yıl içinde ödenmiş oluyor. 2020 yılının tediyelerinin 26 günlük ilk iki taksiti ocak ve mayıs aylarında ödendi. 26 günlük son iki taksitin ise ağustos ve aralık aylarında ödenmesi söz konusu olacaktır. Tam tarihler Cumhurbaşkanı Kararıyla netleşecektir. Ancak Kurban Bayramı öncesi üçüncü taksit ödenirse kamu işçileri bayramda mali olarak rahatlar.
BELEDİYE İŞÇİLERİ ALAMIYOR
Belediyelerde taşeron olarak çalışırken belediye şirketlerine geçirilen işçiler ise kanunen bu şirketlerin ilave tediye ödemesi zorunluluğu olmadığı için ilave tediye alamıyorlar. Dolayısıyla, yalnızca kamu kurumlarında işçi statüsüne geçirilen taşeron işçiler için ilave tediye ödeniyor. Belediye şirketlerinde çalışmaya başlayan taşeron işçiler ilave tediye alamıyor.