Türkiye İş Kurumu resmi internet adresi üzerinden art arda duyurular yayımlandı. Yayımlanan duyurularda Türkiye genelinde 41.732 bin personel alımı yapıldığına yer verildi. Farklı kadrolara yapılan personel alımı için ilanlar yayımlandı ve başvuruların başladığına yer verildi. Peki ilanlara kimler başvuru yapabilir? Hangi kadrolara personel alımı yapılıyor? Başvuru nasıl yapılacak? İŞKUR üzerinden yapılacak iş başvurularında bazı genel şartlar istenmektedir. Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunmalı. İŞKUR sisteminde iş arayan olarak kayıt edilmiş olmak gerekir. Başvurulacak işin türüne göre sağlık sorunu bulunmamalı. Askerlik ile sorunu bulunmamalı; tecil veya muaf olunmalı. Yoğun çalışma temposuna adapte olunabilecek bir karakterde olunmalı. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.
İŞKUR SAYFASINDA DUYURULDU
İŞKUR sayfası üzerinden yayımlanan özel sektör ile diğer kamu ilanlarına baktığımızda toplamda 41.732 personel, işçi ve memur alınacağına yer verildi.
İŞKUR sayfasındaki duyuru şu şekilde:
Denizli Merkezefendi Tem. Ulaş. İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. 08.06.2020
Trabzon Beştel Tur. Tic. A.Ş. 07.06.2020
Denizli Günay Belediyesi Per. Ltd. Şti. 05.06.2020
Tunceli Hozat Belediyesi 05.06.2020
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Per. Ltd. Şti. 06.06.2020
Ordu Kabadüz Belediyesi Per. Ltd. Şti. 05.06.2020
Erzurum Horasan Belediyesi Per. Ltd. Şti. 08.06.2020
Mersin Silifke Tic. Tur. San. A.Ş. 05.06.2020
Samsun Bafra Belediyesi Per. A.Ş. 05.06.2020
Bursa Gürsu Modern A.Ş. 07.06.2020
Kocaeli Belde A.Ş. 05.06.2020
Çorum Beltaş Osmancık Bel. Gıda Ener.Ulaş. Eğt. Spor İnş. Hiz. A.Ş. 07.06.2020
Ordu ÇAYBEL Dan. Taah. İnş. San. Tic. A.Ş. 08.06.2020
Çorun Sunbeton İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 05.06.2020
Aydın Koçarlı Menderes Gıda Turizm Eğlence A.Ş. 08.06.2020
Ağrı Taşlıçay Belediyesi Per.Ltd. Şti. 05.06.2020
Kocaeli BEKAŞ Bilişim Bay. İnş. San. Tic. A.Ş. 07.06.2020
Eskişehir Espark Eskişehir Park Bahçe Peyzaj Temz. A.Ş. 08.06.2020
İstanbul Mataş Maltepe Sağ. Tur. Eğt. San. Tic. A.Ş. 05.06.2020
Bursa Gemtaş Gemlik İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. 07.06.2020
Antalya Falez Çevre Yön. Dnş. Tur. İnş. San. Tic. A.Ş. 06.06.2020
Afyonkarahisar Beltaş Pet Ve Pet Ürün Gıda Hay Et San. Tic. Ltd. Şti. 10.06.2020
Kastamonu Pınarbaşı Belediyesi Per. Ltd. Şti. 05.06.2020
Mersin Tarsus İmar Tic. Ltd. Şti. 05.06.2020
Kocaeli BELDE Özel Sağ. Eğt. Hizm. Paz. Tic. A.Ş. 08.06.2020
İzmir İzboğa Tic. San. A.Ş. 06.06.2020
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Per. A.Ş. 08.06.2020
Ağrı Tutak KHGB 08.06.2020
Afyonkarahisar Üç Hilal İnş. Tem. San. Tic. Ltd. Şti. 05.06.2020
Afyonkarahisar Değirmen Ayvalı Taş. San. Tic. Ltd. Şti. 06.06.2020
Trabzon Of Belediyesi Per. Ltd. Şti. 08.06.2020
İstanbul Mataş Maltepe Sağ. Turz. Tic. A.Ş. 06.06.2020
İzmir Beydağı Belediyesi Per. Ltd. Şti. 05.06.2020
İzmir İzelman Gen. Hiz. Tic. A.Ş. 05.06.2020
Manisa ALBELTAŞ San. Tic. A.Ş. 10.06.2020
İzmir Mimas Bel Gıda Tur. İnş. İhr. Üret. Paz. San. Tic. A.Ş. 05.06.2020
Kırklareli Babaeski Belediyesi Per. Hiz. Ltd. Şti. 05.06.2020
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İŞKUR KADRO DAĞILIMI
41.732 personel alımında en fazla alım yapılan kadrolar şu şekilde:
Mobilyacı 59
Otomotiv Elektrikçisi 59
Plastik Mamuller Montaj İşçisi 58
CNC Apkant Pres Tezgahı Operatörü 57
Bahçıvan 56
Market Elemanı 55
Gıda Teknikeri 54
Perakende Satış Elemanı (Gıda) 54
LED Aydınlatma Ekipmanları Montajcısı 52
Ortacı/Ayakçı (Tekstil) 52
Anketör 50
Dökümcü (Metal) 50
Erkek Dış Giysileri Dikimi Elemanı 50
Kadın İç Giysileri Dikim Elemanı 50
Örtü Altı Sebze Yetiştiricisi 50
Usta Öğretici (Trikotaj) 50
Üniversal Torna Tezgahı Operatörü 50
Konfeksiyon Ürünlerini Katlama/Paketleme İşçisi 49
Makine Bakım Onarım Teknisyeni/Makine Bakım Onarımcısı 49
Mobilya Döşeme İşçisi 49
Pazarlama Sorumlusu 49
Şoför (Yolcu Taşıma) 49
Meslek Açık İş Sayısı
Beden İşçisi (Genel) 5815
Temizlik Görevlisi 1080
Satış Danışmanı / Uzmanı 773
Ön Muhasebeci 733
Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 678
Bisküvi İmalat İşçisi 667
Makineci (Dikiş) 652
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 623
Konfeksiyon İşçisi 478
Dokuma Konfeksiyon Makineci 433
Ambar/Depo Görevlisi 387
Şoför-Yük Taşıma 367
Kasiyer 357
Garson (Servis Elemanı) 356
Elektrikçi (Genel) 334
Meyve Sebze Ayıklama İşçisi 323
Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) 310
Beden işçisi (taşıma, yükleme-boşaltma) 297
Paketleme işçisi 294
Aşçı 278
CNC Torna Tezgahı Operatörü 276
Turizm Ve Otelcilik Elemanı 265
Güvenlik Görevlisi 239
Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle) 236
Forklift Operatörü 235
Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 231
Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu) 225
Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı 216
Reyon Görevlisi 215
Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı 214
Elektrik Teknisyeni 207
Kurye 207
Makine Mühendisi 207
Pazarlamacı 199
Beden İşçisi (Temizlik) 190
Grafik Animasyoncu 181
Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 173
Muhasebeci 168
Makine Montaj İşçisi 157
Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı) 152
Kalite Kontrolcü 146
Büro Memuru (Genel) 144
Kamyon Şoförü 141
Sekreter 141
Tır-Çekici Şoförü 140
Bulaşıkçı (Stevard) 138
CNC Freze Tezgahı Operatörü 138
Motosikletli Kurye 138
Depo Sevkiyat Sorumlusu 137
Mekanik Bakım Onarımcısı 130
Aşçı Yardımcısı 127
Marangoz 122
Muhasebe Meslek Elemanı 121
Beden İşçisi (İnşaat) 120
Metal Mamuller Montaj İşçisi 118
Plastik Mamuller İmal İşçisi 117
Ahşap Mobilya İmalatçısı 110
Düz Dikiş Makineci 110
Boyacı-Metal 107
Et Ve Et Ürünleri İşlemecisi 105
Çelik Yapılandırmacı 104
Mobilya Montajcısı 102
Medikal Maske İmal İşçisi 100
Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü) 100
Hemşire 95
Makine Teknikeri 95
Mutfak Görevlisi 95
Plastik Doğramacı /PVC Doğrama-İmalat Ve Montajcısı 94
Satış Temsilcisi / Plasiyer 93
Proses İşçisi 92
Çağrı Merkezi Elemanı 91
Endüstriyel Mekanik Teknisyeni 91
Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı 89
Müşteri Temsilcisi 89
Ahşap Mobilya İmalat Ustası 88
Mermer İşçisi 88
Paketleme İşçisi (Gıda) 87
Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi) 87
Elektrik Teknikeri 86
Teknik Ressam 85
E-Ticaret Meslek Elemanı 84
Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı) 82
Teknik Servis Elemanı 78
Çaycı 77
Gıda Mühendisi 76
Depo İşçisi (Elleçleme) 74
NC/CNC Tezgah Operatörü 74
Kasap 72
Sevkiyat Görevlisi 71
Lojistik Elemanı 67
Taşlama Tezgâh İşçisi 65
Büro İşçisi 64
Makine Bakımcı 64
Elektrik-Elektronik Teknisyeni 63
Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon İşçisi 63
Grafiker 63
Gemi Ön İmalat ve Montaj Elemanı 61
Makine Montajcısı 61
Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü ) 60
Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri) 60
Alüminyum Doğramacı 59
İŞKUR İŞ İLANLARINDA ARANAN GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
İŞKUR üzerinden yapılacak iş başvurularında bazı genel şartlar istenmektedir. Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunmalı. İŞKUR sisteminde iş arayan olarak kayıt edilmiş olmak gerekir. Başvurulacak işin türüne göre sağlık sorunu bulunmamalı. Askerlik ile sorunu bulunmamalı; tecil veya muaf olunmalı. Yoğun çalışma temposuna adapte olunabilecek bir karakterde olunmalı.
İŞKUR İLANLARINA NASIL BAŞVURULUR
Koronavirüs sebebiyle İŞKUR il ve ilçe müdürlüklerinde iş başvurusu işlemi yapılmamaktadır. Bu sebeple tüm başvurular online yapılmak zorunda. Online başvuru da çok kolaydır. Bu başvurular ilanlar üzerinden yapılmaktadır. Yukarıda bahsettiğimiz İŞKUR ilanlarını bulma yolu kullanılarak ilanlar bulunur. Başvurulacak ilanın üzerine tıklandığında tüm detaylar bulunmaktadır. Sayfanın en altında işe başvur butonu vardır. O butonu tıklayınca işe başvurmuş olursunuz.