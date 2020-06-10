Türkiye İş Kurumu resmi internet adresi üzerinden art arda duyurular yayımlandı. Yayımlanan duyurularda Türkiye genelinde 41.732 bin personel alımı yapıldığına yer verildi. Farklı kadrolara yapılan personel alımı için ilanlar yayımlandı ve başvuruların başladığına yer verildi. Peki ilanlara kimler başvuru yapabilir? Hangi kadrolara personel alımı yapılıyor? Başvuru nasıl yapılacak? İŞKUR üzerinden yapılacak iş başvurularında bazı genel şartlar istenmektedir. Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunmalı. İŞKUR sisteminde iş arayan olarak kayıt edilmiş olmak gerekir. Başvurulacak işin türüne göre sağlık sorunu bulunmamalı. Askerlik ile sorunu bulunmamalı; tecil veya muaf olunmalı. Yoğun çalışma temposuna adapte olunabilecek bir karakterde olunmalı. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.