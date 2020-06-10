BİM market peşi sıra personel alımları için açıklamalar yapıyor. Bu bağlamda İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden art arda duyurular yayımlandı. Yayımlanan duyuruda BİM market bünyesine çok sayıda personel alımı yapılacağına yer verildi. İŞKUR resmi adresi üzerinden yayımlanan duyurularda Bim, Şok ve A101 marketlerin birçok ilde bulunan şubelerine personel alınacağı duyuruldu. BİM, 2020 yılı içinde 5 bin yeni personel alımı yapacağını duyurmuştu. Yıl sonuna kadar yapılacak 5 bin personel alımı için ilk alımlar devam ediyor. BİM personel alımları detayları takvim.com.tr'de