İnfaz koruma memuru ilanlarında, asgari olarak erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm boy şartı aranıyor. Adalet Bakanlığına bağlı olarak devlet memuru sıfatıyla görev yapan infaz koruma memurlarının bazı diğer şartları da taşımaları gerekiyor. KPSS puan şartıyla gerçekleştirilen infaz koruma memuru (gardiyan) alımları 2020'de olacak mı merakla bekleniyor. Yeni cezaevlerinin inşası belirli şehirlerde devam ediyor. Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2006 ile 2020 yılları arasında 161 bin kişi kapasiteli toplam 196 yeni cezaevinin açılışı yapıldı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül son yaptığı açıklamada onay aldıkça personel alım ilanlarını duyuracaklarını söyledi. Bakan Gül infaz koruma memuru alımı yapacaklarını da sözlerine ekledi. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.
Yeni İnfaz Koruma Memuru (Gardiyan) Alımı 2020'de Olur Mu?
Adalet Bakanlığı tarafından geçtiğimi yılın sonunda açıklanan rakamlara göre Bakanlık kadrolarına 15 bin personel alımı yapılacağı söylenmişti. 15 bin personelin 2700'ü geçtiğimiz yılın son aylarında hakim, savcı, icra müdürü, icra müdür yardımcısı gibi kadrolar için yapıldı. Geriye kalan Adalet Bakanlığı 12.300 personel istihdamının ne kadarının İnfaz Koruma Memuru kadroları için yapılacağı belli değil. Fakat önceki yıl verisine göre bir değerlendirme yapılırsa, (Yarı yarıya alım yapılmıştı) 6 Binin üzerinde infaz koruma memur alımı 2020'de yapılabilir.
Türkiye'de bulunan cezaevlerinin sayısı ve mahkum sayısı düşünüldüğünde mahkum sayısı, olması gereken kapasitenin üstündeydi. Son çıkan infaz indirimi yasası sonrası yaşanacak gelişmelere göre yeni sayılar belli olacak. Mahkum-Cezaevi Kapasitesi oranı ve dolayısıyla yapılacak olan yeni cezaevleri, infaz koruma memuru alımlarında önemli bir ölçüt olacak.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalında açıklamalar yaptı. Bakan Gül, Strateji ve Bütçe ile Maliye'den onay aldıkça ilana çıkacağız. Hem infaz koruma memuru hem de adliye personeli alımını onay aldıkça yapacağız dedi.
İnfaz Koruma Memuru Şartları Nelerdir?
Adalet Bakanlığı infaz koruma memuru (gardiyan) alım ilanlarının genel şartları aşağıdaki gibi sıralanabilir:
- 30 yaşını aşmamış olmak
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki 48. Maddede açıkça ifade edilmiş olan nitelikleri taşımak
- En az lise diplomasına sahip olmak
- Erkekler için 170 cm, kadınlar için 160 cm'den uzun olmak
- Belirtilen aralıkta boy-kilo endeksine sahip olmak
- KPSS'den en az 70 puan almış olmak
- Güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak
CTE BÜNYESİNE İKM ALIMI
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesine 81 şehirde infaz koruma memuru alımı yapılacak. Gardiyan kadrosunun yanı sıra şoför, hizmetli, teknisyen gibi kadrolara da çok sayıda alım olacak.
Alınacak adaylar, 81 şehirdeki cezaevlerinde çalıştırılacak.
İKM YANİ GADİYANLAR NE İŞ YAPAR?
Cezaevine giren hükümlünün üzerini arar ve değerli eşyaları emniyet altında bulundurur. Hükümlüler hakkında kayıtları tutar, koğuşları kontrol eder, çalışan tutuklulara nezaret eder. Kaçma girişimi ile ilgili herhangi bir çalışma olup olmadığını kontrol ederler.
İKM günde üç defa tutukluların sayımını yapar, onların yemek, banyo ve diğer ihtiyaçlarında yardımcı olurlar. Cezaevinde çıkabilecek olan olaylara anında müdahale etmek zorundalar. Ayrıca genel arama ve kontrolleri düzenli olarak yaparlar. Cezaevinin temizliğinden de sorumlu olan gardiyanlar, ağır ceza merkezi olmayan yerlerde katip olarak ta görev alırlar.