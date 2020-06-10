KPSS şartı olmadan hem kamuya hem özel sektöre yapılan personel alımlarında başvurular İŞKUR üzerinden yapılıyor. Özel güvenlik görevlileri sitelerde, hastanelerde, konser, tiyatro gibi çeşitli etkinliklerde, okullarda, bankalarda ve daha çok sayıda yerde çalışma imkanı bulunmaktadır. Peki güvenlik görevlisi alımına kimler başvuru yapabilir? Hangi kurumlara personel alımı yapılıyor? İşte İŞKUR üzerinden yapılan güvenlik görevlisi alımı. Türkiye'de iş arayan herkesin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İşte 11 Haziran İŞKUR iş ilanları son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
Türkiye İş Kurumu resmi internet adresi üzerinden yayımlanan duyuruda başvuru genel şartlarına şu şekilde yer verildi:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- Güvenlik görevlisi kimliğine sahip olmak (Silahlı veya silahsız)
- Alınacağı görevi yapmasına engel sağlık sorunu olmaması,
- Vardiyalı çalışmayı kabul edecek,
- İŞKUR 'a kayıtlı olmak.
- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmaması.
İŞKUR İLANLARINA NASIL ULAŞILIR?
İŞKUR tarafından yayınlanan iş ilanlarına ulaşmak oldukça kolaydır. Vatandaşlar üye oldukları İŞKUR internet sitesine girerler. Burada açılan ilk ekranda iş ilanları bölümü bulunmaktadır. Bu bölüme tıklandığında vatandaşların önüne bir form gelecektir. Bu formda iş aranılan şehir, meslek gibi seçenekler doldurulur. Bu seçeneklerden herhangi birisini seçmek iş ilanlarını listeli bir şekilde görmeye yetecektir. Bu işlemden sonra ekranın sağ alt köşesinde bulunan ara butonuna tıklayınca iş ilanları liste halinde önünüze çıkar. Okumak istediğiniz ilanı tıkladığınızda ilanın tamamı önünüzde olacaktır.
İŞKUR GÜVENLİK GÖREVLİSİ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
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İŞKUR İLANLARA BAŞVURULAR
İlanlara başvurular , aşağıdaki adımları izleyerek yapılacaktır.
https://esube.iskur.gov.tr/
1. Yukarıdaki linke tıklayın.
2. Açılan sayfada iş arayan kısmından giriş yapın.
3. Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranın üst kısmında bulunan ONLİNE İŞLEMLER butonuna tıklayıp. Daha sonra aşağıdaki ekran karşınıza çıkacak.
İŞKUR'a Nereden Kayıt Yaptırılır?
Türkiye'de iş arayan herkesin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş olanağı açısından sunduğu tüm fırsatlardan yararlanabilme imkanına sahip olunabiliyor. İŞKUR kayıt işlemleri çok basit şekilde 2 alternatifli olarak gerçekleştirilebilmektedir. İŞKUR kaydını ister online olarak, ister de bulunulan şehirde bulunan İŞKUR şubelerine bireysel başvuruda bulunarak gerçekleştirebilirsiniz.
Özel güvenlik görevlisi çalışma alanları, iş olanakları
Özel güvenlik görevlileri sitelerde, hastanelerde, konser, tiyatro gibi çeşitli etkinliklerde, okullarda, bankalarda ve daha çok sayıda yerde çalışma imkanı bulunmaktadır. Özel güvenlik görevlilerinin çalışma alanları oldukça fazla ve bu doğrultuda da ihtiyaç oldukça fazladır.
Bunların dışında özel güvenlik görevlisi mesleği hakkında sıkça sorulan sorular bulunmaktadır. Bu sorulara ve yanıtlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Sizlerin de meslek hakkında sorusu bulunuyorsa yorum bölümümüzden bu sorularınızı dile getirebilirsiniz
Özel güvenlik görevlisi nasıl olunur?
Özel güvenlik görevlisi olmak için ilinizde bulunan sertifika vermeye yetkili olan kurumlardan silahlı veya silahsız olmak üzere eğitim almanız gerekmektedir. Bunun akabinde her sene Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmekte olan ÖGG sınavına katılıp başarılı olmalısınız. Bu sınav her sene 6 kez yapılmaktadır ve başarılı sayılmak için de en az 60 puan almanız gerekmektedir. Şayet ilk girişinizde sınavı kazanamadıysanız da birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcı ödenerek katılınabilir.
Öncelikle silahlı ve silahsız olmak üzere iki çeşit özel güvenlikçi bulunmaktadır. Bu ikisi için de aranan şartlar ve adaylardan istenilen belgeler farklıdır. Bu belgelerin neler olduğuna aynı zamanda sertifika hakkında daha çok bilgi vermiş olduğumuz silahlı silahsız özel güvenlik sertifikası nasıl nereden alınır yazımızdan ulaşabilirsiniz. Silahlı temel eğitim süresi 120 saattir. 15 gün temel dersler+ 3 gün silah dersi ( 2 gün teorik eğitim ve 1 gün poligonda 25 mermi atış eğitimi) olmak üzere toplam 18 iş günüdür.