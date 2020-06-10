Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aracılığıyla 1000 TL nakdi yardım yapılıyor. Büyün vatandaşların e-devlet üzerinden başvuru yapabildiği 3. faz ödemeleri başladı. 1000 TL'lik sosyal yardım parası başvuruları değerlendirmelerin ardından ödemeler devam ediyor. Bakan Selçuk, 3. fazda şimdiye kadar 1 milyon 13 bin 287 kişiye ödemelerin yapıldığını açıkladı. Sosyal yardım ile ilgili sorgulamaları aşağıdaki linkten yapabilirsiniz. Sosyal yardım başvuru sonuçları E-Devlet uygulaması üzerinden yapılabiliyor. Sonuçlar açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten sorgulanabilir olacak. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.