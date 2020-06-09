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    • Ekonomi
    • 09.06.2020 Gazete
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    Sosyal mesafeli tur

    Kuşadası'ndaki turizm acenteleri, bir süredir ara verdikleri tur programlarına, yeni tip korona virüs tedbirlerine uyarak yeniden başladı. Tur şirketleri, belirlenen kurallar çerçevesinde ilk etapta misafirlerini Ege Bölgesi'ndeki turizm merkezlerine götürüyor.

    Sosyal mesafeli tur
    Kuşadası'ndaki turizm acenteleri, bir süredir ara verdikleri tur programlarına, yeni tip korona virüs tedbirlerine uyarak yeniden başladı. Tur şirketleri, belirlenen kurallar çerçevesinde ilk etapta misafirlerini Ege Bölgesi'ndeki turizm merkezlerine götürüyor. Kuşadası'ndan başlayıp İzmir'in Seferihisar ve Urla ilçelerine devam eden rota üzerinde turlar düzenleyen Ege Tur firmasının sorumlusu Murat Yaman, 50 kişi kapasiteli otobüslerde sosyal mesafe kurallarına uyularak maskeli 22 yolcu taşındığını kaydetti.
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